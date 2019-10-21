L'Opinion: уход американцев заставляет Европу пересмотреть стратегию международных отношений

США уходят с Ближнего Востока, и европейцы злятся на них, что это может сказаться на европейской безопасности. Однако, как пишет L'Opinion, рассчитывать на то, что другая страна станет обеспечивать чью-либо безопасность — это уже стратегия, обречённая на провал. Поэтому автор статьи предлагает европейцам пересмотреть свою позицию, достигнуть единодушия по основополагающим вопросам и дальше действовать самостоятельно.

Хотя вывод американских войск из Сирии происходит резко, но его нельзя назвать необдуманным шагом, считает автор книги про Россию и депутат парижского заксобрания Мишель Мигерес. В своей статье для L'Opinion он отмечает, что у США есть стратегия, которую обозначил ещё Александр Гамильтон, служивший госсекретарём при Джордже Вашингтоне, и они ей следуют.

По словам автора статьи, вряд ли мир в Сирии может долго существовать за счёт присутствия американских военных. Тем более что после вмешательства США на Ближний Восток ни в Европе, ни в мире стабильности больше не стало. Дипломатия основывается на соглашениях, отмечает автор статьи. И теперь необходимо создать новую страницу в международных отношениях.

Европа вправе злиться, что уход американцев ставит под угрозу её безопасность, но, по мнению эксперта, рассчитывать на то, что другая страна станет обеспечивать чью-либо безопасность — это уже стратегия, обречённая на провал.

В этом контексте автор статьи предлагает посмотреть на российскую стратегию международных отношений и изучить её через призму того, может ли она способствовать региональной стабильности и защите интересов Европы. Так, Эммануэль Макрон в самом начале своего правления был довольно враждебно настроен в отношении России, но потом он понял, что в интересах Франции по некоторым пунктам с Москвой сотрудничать. Некоторые принципы Путина, например, многополярность, за которую он ратует, могут помочь установить на Ближнем Востоке устойчивый мир.

Однако это не означает, что Европа должна «бежать впереди всех». В краткосрочной перспективе решение Трампа невыгодно европейцам, но оно показывает, что то, что было создано при Обаме, не выдерживает испытание временем.

Так что вопрос касается не столько действий Трампа, сколько ответственности Европы за свою судьбу.

А турецкая кампания, в свою очередь, показывает противоречия внутри НАТО и ограниченность альянса, считает автор статьи. Так что странам нужно возродить свою собственную дипломатию. Кто-то говорит про единую европейскую армию, но автор статьи напоминает, что Европа сейчас и без того переживает ряд кризисов. Так что он предлагает скорее прийти к единому мнению по ряду основополагающих элементов: защита курдов, удержание джихаддистов за пределами границ ЕС, уважение границ.

Союзы европейские государства будут заключать с разными странами, и вряд ли Европе удастся прийти к общей дипломатии. Автор советует европейцам изучить возможные модели международных отношений и выявить, которая из них им больше подходит. Пока все сходятся во мнении, что для установления мира нужна многополярная модель.

Теперь настало время действовать. Трамп и Путин подтвердили действиями свои доктрины, и теперь настал черёд Европы сделать так же, пишет автор статьи в L'Opinion.