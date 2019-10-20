Макфол: «украинский скандал» показал, что американской дипломатии нужна большая чистка

«Украинский скандал» и причастность к нему посла США в ЕС Гордона Сондленда — дипломата-новичка, который получил эту должность только благодаря финансовым связям с Трампом — наглядно продемонстрировала необходимость очищения американской дипломатии, пишет в своей статье для The Washington Post экс-посол США в России Майкл Макфол. По его мнению, посольские должности должны занимать корифеи дипломатии — а не те люди, которые эти посты банально покупают с помощью пожертвований в ходе предвыборных кампаний.

На этой неделе послу США в ЕС Гордону Сондленду пришлось дать показания в рамках расследования по процедуре импичмента. Он весьма подробно описал, каким образом он принял участие в попытках администрации Трампа использовать отношения США и Украины ради личной выгоды американского лидера. Сондленд сыграл в этой коррупционной схеме решающую роль, однако даже само его назначение на этот пост вызывало вопросы, учитывая, что Сондленд не имел никакого опыта работы на дипломатическом поприще, пишет в своей статье для The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол.



Украина не входит в ЕС, так что у Сондленда не было каких-либо причин вмешиваться в политику США по отношению к этой стране. Более того, судя по имеющейся информации, посол Сондленд не обладал какими бы то ни было глубокими познаниями об Украине, России, теории сдерживания, а также европейской безопасности и дипломатии.



«Однако Сондленд стал членом внешнеполитической команды Трампа по одной весьма веской причине: он пожертвовал $1 млн на инаугурационные торжества Трампа. И это всё. Других причин не было. Это очередной пример простейшей схемы «услуга за услугу»: средства частных лиц в обмен на госдолжность», — отмечает Макфол.



Трамп и его ближайшие помощники знали, что давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью получения информации, выгодной для Трампа в политическом плане, является неподобающим поведением. Именно поэтому они попытались спрятать стенограмму телефонного разговора между двумя лидерами на особо секретном сервере Совета по национальной безопасности.



Двусмысленность такого поведения, возможно, связана с причиной вовлечения Сондленда в это дело. Учитывая, что посол не имел опыта дипломатической работы, а его карьерные перспективы полностью зависели от Трампа, Сондленд оказался идеальным партнёром для личного адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани и его подручных, которые по поручению Трампа якобы искали компромат на Байденов.



Разница в поведении между политическими назначенцами Трампа и профессиональными дипломатами в контексте этой операция вряд ли могла бы быть более показательна. Опытные послы Мари Йованович и Уильям Тейлор не хотели иметь к этому никакого отношения. В результате Йованович была уволена за то, что попыталась помешать этой операции.



Сондленд стал далеко не первым неквалифицированным спонсором, который купил себе должность посла. Президенты от обеих партий нередко занимаются торговлей постами в обмен на пожертвования. Однако эти постыдные, неправильные, а возможно, даже и незаконные действия Сондленда с целью использования служебного положения ради личной выгоды другого лица должны создать прецедент, который положит конец этой практике.



Военные посты не выдаются бизнесменам только потому, что они вложились в предвыборную кампанию. Президенты не назначают инвесторов на научные должности и должности, связанные со здравоохранением. «Так почему мы должны относиться к дипломатии по-другому, как к какой-то профессии для новичков, как к работе, которую может выполнять любой человек — лишь бы тот был богатым? Мы — единственная в мире страна, которая награждает своих политических спонсоров посольскими должностями», — возмущается Макфол.



Разумеется, признаёт автор, некоторые политические спонсоры, назначенные на подобные посты, достойно послужили Соединённым Штатам. Однако на каждого хорошего новоиспечённого дипломата-спонсора приходится сонм людей, который находится не на своём месте. И один из них, возможно, только что приложил руку к импичменту президента США.



Не из всех профессиональных служащих Госдепартамента выходят прекрасные послы. Многим из них приходится работать в странах, о которых они знают совсем немного. При этом профессиональные дипломаты, не имеющие связей с президентом, Белым домом или ключевыми чиновниками Госдепа менее эффективно выполняют свои обязанности, чем те люди, которые этими связями обладают.



Президенты, по мнению Макфола, должны иметь возможность сами выбирать свою внешнеполитическую команду, что будет иметь влияние на общий курс страны. Появление после президентских выборов новых внешнеполитических экспертов со свежими идеями — это важная отличительная черта американской демократии. Результат выборов должен иметь последствия и для внешней политики США.



«Следовательно, противоядие выглядит просто: достаточно назначать на посольские должности большее количество профессиональных дипломатов, смешанных в меньшей пропорции с политическими выдвиженцами — однако всех их следует отбирать исходя из их познаний, а не размера предвыборных пожертвований», — подчёркивает Макфол.



Сенатор Элизабет Уоррен уже анонсировала план по проведению подобной реформы. Все другие кандидаты в президенты должны также сделать подобные обещания, причём это касается обеих партий. «Мы отчаянно нуждаемся в этой реформе, особенно после украинского скандала Трампа — ради нашей дипломатии, нашей национальной безопасности и нашей репутации в мире», — подводит итог Майкл Макфол.