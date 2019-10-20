Deutsche Welle: пока ЕС медлит, Россия действует на Западных Балканах

Пока Брюссель медлит и не решается «приобщить» к Евросоюзу страны Западных Балкан, Москва действует, передаёт Deutsche Welle. Хотя на первый взгляд визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Белград мог показаться «рутинным», отмечает немецкий телеканал.

Пока Брюссель медлит и не решается «приобщить» к Европейскому союзу страны Западных Балкан, «Кремль действует» — например, в Сербии, пишет в статье на сайте Deutsche Welle журналист немецкого телеканала Миодраг Зорич.



На первый взгляд приезд премьер-министра России Дмитрия Медведева в столицу Сербии мог показаться «рутинным визитом». В эти выходные сербы празднуют 75-летие освобождения Белграда от немецких оккупантов советскими войсками, уточняет Зорич.



И тем не менее эксперты полагают, что на этот раз в Сербию главу российского правительства привели в первую «экономические вопросы», отмечает автор статьи.



В частности, Медведева, по мнению эксперта по Балканам Ивана Преображенского, больше всего интересовал прогресс в строительстве газопровода «Турецкий поток», который прокладывают из Турции в Сербию.



Таким образом Москва планирует обеспечить газом все западные Балканы, поясняет журналист Deutsche Welle.



Кроме того, для России особенно важно, чтобы Сербия подписала договор о свободной торговле со странами Евразийского экономического сообщества, утверждает, в свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бонадаренко.



В настоящий момент Сербия уже выигрывает от того, что Европейский союз не имеет права поставлять в Россию продукты питания и другую сельскохозяйственную продукцию. К этому привели обоюдные санкции Москвы и Брюсселя, вносит ясность Зорич.



Чтобы скрепить печатью договор о свободной торговле со странами Евразийского экономического сообщества, через несколько дней с ответным визитом в Москву прибудет премьер-министр Сербии Ана Брнабич, сообщает автор статьи.



Москва относится к Сербии как к приоритетному партнёру, и это сигнал Европейскому союзу, убеждён Иван Преображенский. По его словам, Кремль тем самым демонстрирует, что у него в распоряжении имеются не только военные, но и экономические средства для сохранения влияния за границей.