Deutsche Welle: пока ЕС медлит, Россия действует на Западных Балканах

Пока Брюссель медлит и не решается «приобщить» к Евросоюзу страны Западных Балкан, Москва действует, передаёт Deutsche Welle. Хотя на первый взгляд визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Белград мог показаться «рутинным», отмечает немецкий телеканал.
Пока Брюссель медлит и не решается «приобщить» к Европейскому союзу страны Западных Балкан, «Кремль действует» — например, в Сербии, пишет в статье на сайте Deutsche Welle журналист немецкого телеканала Миодраг Зорич.
На первый взгляд приезд премьер-министра России Дмитрия Медведева в столицу Сербии мог показаться «рутинным визитом». В эти выходные сербы празднуют 75-летие освобождения Белграда от немецких оккупантов советскими войсками, уточняет Зорич.
И тем не менее эксперты полагают, что на этот раз в Сербию главу российского правительства привели в первую «экономические вопросы», отмечает автор статьи.
В частности, Медведева, по мнению эксперта по Балканам Ивана Преображенского, больше всего интересовал прогресс в строительстве газопровода «Турецкий поток», который прокладывают из Турции в Сербию.
Таким образом Москва планирует обеспечить газом все западные Балканы, поясняет журналист Deutsche Welle.
Кроме того, для России особенно важно, чтобы Сербия подписала договор о свободной торговле со странами Евразийского экономического сообщества, утверждает, в свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бонадаренко.
В настоящий момент Сербия уже выигрывает от того, что Европейский союз не имеет права поставлять в Россию продукты питания и другую сельскохозяйственную продукцию. К этому привели обоюдные санкции Москвы и Брюсселя, вносит ясность Зорич.
Чтобы скрепить печатью договор о свободной торговле со странами Евразийского экономического сообщества, через несколько дней с ответным визитом в Москву прибудет премьер-министр Сербии Ана Брнабич, сообщает автор статьи.
Москва относится к Сербии как к приоритетному партнёру, и это сигнал Европейскому союзу, убеждён Иван Преображенский. По его словам, Кремль тем самым демонстрирует, что у него в распоряжении имеются не только военные, но и экономические средства для сохранения влияния за границей.
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