Le Monde: «золотые» и «резкие слова» Макрона не оставили равнодушными Москву и Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала высказывание Эммануэля Макрона, в котором он сравнивает ситуацию в НАТО со «смертью мозга», пишет Le Monde. В свою очередь официальный представитель МИД России в Facebook похвалила французского президента за правдивое описание ситуации, сложившейся в Североатлантическом альянсе.

В то время как официальная Москва поддержала слова Эммануэля Макрона о «смерти мозга», которая наступила в НАТО, Берлин осудил слишком радикальный взгляд французского президента, сообщает Le Monde. Как напоминает издание, такое сравнение глава Французской Республики сделал в интервью британскому журналу The Economist, которое было опубликовано в четверг, 7 ноября. По мнению Макрона, США и Турция не исполняют свои обязанности в качестве союзников, поэтому необходимо «прояснить стратегические цели НАТО».

Канцлер Германии Ангела Меркель кратко прокомментировала заявления своего французского коллеги на пресс-конференции в Берлине, где также присутствовал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Как подчеркнула канцлер, «резкие слова» Макрона не соответствуют её «точке зрения на сотрудничество внутри НАТО». В свою очередь Столтенберг предположил, что альянс остаётся «сильным» и подчеркнул, что Соединённые Штаты и Европа «вместе работают больше, чем когда-либо за десятки лет».

Как отмечает французская газета, официальный представитель МИД России также прокомментировала речь Макрона на своей странице в Facebook: «Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Чёткое определение нынешнего состояния НАТО». В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции в Лейпциге, что альянс остаётся «исторически одним из стратегически важных партнёрств». Также он напомнил требование Дональда Трампа о том, что другие члены НАТО должны лучше «разделять бремя» её функционирования. Сам американский президент в январе 2017 года назвал эту организацию «устаревшей».

Во время интервью для The Economist Эммануэль Макрон высказал озабоченность «необычайной хрупкостью Европы», которая «исчезнет», если не будет «считать себя мировой силой». Президент Франции видит три больших риска для Европы: если она «забудет, что является сообществом», если американская политика «отклонится» от европейского проекта, а также если Китай нарастит свою силу.

Так, «после 70 лет», за которые удалось создать «маленькое геополитическое, историческое и цивилизационное чудо — политическое равенство без гегемонии, которое позволяло жить в мире», брексит ослабил Евросоюз. По мнению Эммануэля Макрона, «Европа забыла, что была сообществом» и всё чаще воспринимается «в качестве рынка», который должен расширяться. Французский лидер видит в этом «глубокую ошибку, потому что начиная с 1990-х годов она уменьшила политическую важность европейского проекта».

Что касается Соединённых Штатов, то они остаются «нашим большим союзников», но смотрят в сторону «Китая и американского континента». Если эти процессы начались ещё при Бараке Обаме, то «впервые у нас американский президент (Дональд Трамп. — ИноТВ), который не разделяет наши идеи о европейском проекте, а американская политика отклоняется от этого проекта», — считает президент Франции.

Наконец, восстановление равновесия в последние 15 лет сопровождается становлением китайской державы, которая очевидно приводит Европу к изоляции и может создать биполярное противостояние США — Китай. К этому добавляется «возвращение авторитарных держав рядом с Европой, которые также очень сильно нас ослабляют», — добавил Макрон, указав на Турцию и Россию. Поэтому, если Европа не «проснётся» и не сможет «осознать ситуацию и принять решение о её урегулировании», существует большая вероятность того, что в конечном итоге «мы исчезнем с геополитической точки зрения или по крайней мере больше не будем хозяевами своей судьбы», — приводит Le Monde предсказания Макрона.