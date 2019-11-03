Le Figaro Оригинал

Экс-глава МИД Франции: после распада Восточного блока Запад так и не смог наладить диалог с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Бывший министр иностранных дел Франции при Жаке Шираке рассказал Le Figaro, что после падения Берлинской стены, которое стало символом краха советской системы, страны Запада не стремились к поддержанию отношений с Россией, считая её ослабленным государством. После украинского кризиса и присоединения Крыма они уже не могут игнорировать изменившуюся расстановку сил, и в числе прочих необходимых мер политик предлагает возобновить российско-европейский диалог.
Экс-глава МИД Франции: после распада Восточного блока Запад так и не смог наладить диалог с Россией
Reuters

Юбер Ведрин, бывший официальным представителем президента Франсуа Миттерана в эпоху падения Берлинской стены, а затем генеральным секретарём и главой внешнеполитического ведомства во время Жака Ширака (1997-2002 годы), рассказал в интервью Le Figaro, что Запад после распада Восточного блока так и не смог наладить продолжительные отношения с Россией.

По его мнению, процесс разрушения советской системы начался задолго до символического уничтожения стены. В Венгрии за год до этого открылся железный занавес, в Польше были Лех Валенса и папа Иоанн-Павел II, а такие проницательные политики, как Франсуа Миттеран, с начала 1980-х годов ожидали распада СССР. Так что события 1989 года лишь ускорили неизбежное уничтожение советского государства.
 
Бывший глава МИД объяснил, что первоочередной задачей французского президента было уничтожение системы «Восток—Запад» и прекращение холодной войны, с чем «необыкновенно хорошо» справились Горбачёв, Буш, Тэтчер, Коль и Миттеран. Однако Франсуа Миттеран не бы в восторге от объединения Германии, как и не был против неё: он верил Колю, но в качестве главы Французской Республики не мог радоваться новому грузу, который придётся нести Европе. Не разделяя упрощённого представления американцев, которые радовались падению коммунистического режима, или идеалистов, не задумывающихся о последствиях, Миттеран принимал легитимность воссоединения Германии, но подчёркивал, что оно должно пройти мирным и демократическим путём, не ослабляя Европу.
 
Как признался Юбер Ведрин французской газете, после распада СССР Запад не наладил грамотного диалога с Россией, чувствуя себя победителем. Империалистические Соединённые Штаты посчитали, что России, отошедшей на задний план, остаётся только «нормализоваться». Европейцы оказались простачками, и сперва вина лежала на них: расширение НАТО, намерение включить туда Украину, договор об ассоциации ЕС и Украины — всё это привело к реакции России в Крыму и изменениям, которые европейцы больше не могут игнорировать. Буш и Бейкер заверяли Горбачёва, что НАТО не пойдёт дальше на восток, но это обещание было быстро забыто: при Билле Клинтоне Америка, считавшая себя триумфатором и сверхдержавой, принялась за расширение своего альянса, а среди возможных кандидатов значились страны Прибалтики и Польша. В то время считалось, что Россия находится вне игры, а западные государства являются властелинами мира с повсеместным триумфом демократии. Позже Генри Киссинджер подтвердил, что с 1990 по 2014 годы не было предпринято никаких серьёзных попыток включить Россию в систему безопасности Европы.
 
Даже американский политолог польского происхождения Збигнев Бжезинский, который считал отделение Украины главным средством для уничтожения СССР, на старости лет говорил, что надо было предлагать Украине не присоединение к НАТО, а нейтральный статус. По словам французского политолога, нужно было выбрать: либо игнорировать сопротивление России, принять Украину и ввести туда войска, либо заранее вести переговоры с Москвой о статусе Севастополя. Ещё один вариант: предложить нейтральный статус для Украины, который одновременно гарантируют НАТО и Россия. Однако в реальности говорили только о расширении, и в конце концов именно Николя Саркози и Ангела Меркель блокировали вступление Украины и Грузии в альянс.
 
И всё же, несмотря на негативные последствия крушения СССР, Юбер Ведрин с оптимизмом отмечает, что упущенные возможности в отношениях с Россией можно нагнать. Вопрос состоит в том, что делать Европе теперь? Корень проблемы бывший министр иностранных дел видит не в делении на Запад—Восток и Север—Юг и не в провокациях России, а в оппозиции элиты и населения. Бедные слои и средний класс больше не считают, что глобализация приведёт к благоприятным результатам — в этом выражается «популизм». Необходим исторический компромисс между народом и элитой, которая должна понять, что желание сохранить свою самобытность не является фашистской идеей.
 
В заключение Ведрин поддержал Эммануэля Макрона в его стремлении возобновить российско-европейские отношения и выразил надежду, что Россия не станет окончательно закрываться от Запада из-за санкций. В то же время, отвечая на вопрос о партнёрстве с США, политик подчеркнул, что Франция остаётся одной из стран Запада, и любое подтверждение авторитета Североатлантического альянса пойдёт ей на пользу. Однако НАТО не будет работать, если американцы не подтвердят его дееспособность, а «будущее мира слишком неопределённо, чтобы мы могли обойтись без НАТО». С другой стороны, Евросоюзу необходимо улучшить свою организацию. «Нужно убедить европейцев, чтобы они обрели немного самостоятельности по отношению к США», — считает Юбер Ведрин, предсказывая, что мир после холодной войны долго будет оставаться хаотичным.
 
По его мнению, «Соединённые Штаты не возвратят себе мировое господство, даже с помощью шантажа санкциями», а Китай не подчинит всё своему влиянию. От «конвульсий суннизма» страдают в первую очередь мусульмане, а джихадисты не поработят весь мир. «Россия снова стала мировой державой, о чём не стоит забывать, но её влияние остаётся локализованным. Запад раздроблен и не может доминировать, как раньше … Франция не должна потерять ни одно из своих преимуществ: ни в области обороны, ни в политике ядерного сдерживания. Ей также необходимо стать более реалистичной, менее претенциозной и оторванной от реальности, а также уметь расставлять приоритеты», — высказал свою точку зрения экс-глава МИД в интервью для Le Figaro. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
Восточная Европа дипломатия Европа Евросоюз Запад Михаил Горбачев НАТО Россия Советский Союз США Украина Франция холодная война
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров