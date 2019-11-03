Экс-глава МИД Франции: после распада Восточного блока Запад так и не смог наладить диалог с Россией

Бывший министр иностранных дел Франции при Жаке Шираке рассказал Le Figaro, что после падения Берлинской стены, которое стало символом краха советской системы, страны Запада не стремились к поддержанию отношений с Россией, считая её ослабленным государством. После украинского кризиса и присоединения Крыма они уже не могут игнорировать изменившуюся расстановку сил, и в числе прочих необходимых мер политик предлагает возобновить российско-европейский диалог.

Юбер Ведрин, бывший официальным представителем президента Франсуа Миттерана в эпоху падения Берлинской стены, а затем генеральным секретарём и главой внешнеполитического ведомства во время Жака Ширака (1997-2002 годы), рассказал в интервью Le Figaro, что Запад после распада Восточного блока так и не смог наладить продолжительные отношения с Россией.

По его мнению, процесс разрушения советской системы начался задолго до символического уничтожения стены. В Венгрии за год до этого открылся железный занавес, в Польше были Лех Валенса и папа Иоанн-Павел II, а такие проницательные политики, как Франсуа Миттеран, с начала 1980-х годов ожидали распада СССР. Так что события 1989 года лишь ускорили неизбежное уничтожение советского государства.

Бывший глава МИД объяснил, что первоочередной задачей французского президента было уничтожение системы «Восток—Запад» и прекращение холодной войны, с чем «необыкновенно хорошо» справились Горбачёв, Буш, Тэтчер, Коль и Миттеран. Однако Франсуа Миттеран не бы в восторге от объединения Германии, как и не был против неё: он верил Колю, но в качестве главы Французской Республики не мог радоваться новому грузу, который придётся нести Европе. Не разделяя упрощённого представления американцев, которые радовались падению коммунистического режима, или идеалистов, не задумывающихся о последствиях, Миттеран принимал легитимность воссоединения Германии, но подчёркивал, что оно должно пройти мирным и демократическим путём, не ослабляя Европу.

Как признался Юбер Ведрин французской газете, после распада СССР Запад не наладил грамотного диалога с Россией, чувствуя себя победителем. Империалистические Соединённые Штаты посчитали, что России, отошедшей на задний план, остаётся только «нормализоваться». Европейцы оказались простачками, и сперва вина лежала на них: расширение НАТО, намерение включить туда Украину, договор об ассоциации ЕС и Украины — всё это привело к реакции России в Крыму и изменениям, которые европейцы больше не могут игнорировать. Буш и Бейкер заверяли Горбачёва, что НАТО не пойдёт дальше на восток, но это обещание было быстро забыто: при Билле Клинтоне Америка, считавшая себя триумфатором и сверхдержавой, принялась за расширение своего альянса, а среди возможных кандидатов значились страны Прибалтики и Польша. В то время считалось, что Россия находится вне игры, а западные государства являются властелинами мира с повсеместным триумфом демократии. Позже Генри Киссинджер подтвердил, что с 1990 по 2014 годы не было предпринято никаких серьёзных попыток включить Россию в систему безопасности Европы.

Даже американский политолог польского происхождения Збигнев Бжезинский, который считал отделение Украины главным средством для уничтожения СССР, на старости лет говорил, что надо было предлагать Украине не присоединение к НАТО, а нейтральный статус. По словам французского политолога, нужно было выбрать: либо игнорировать сопротивление России, принять Украину и ввести туда войска, либо заранее вести переговоры с Москвой о статусе Севастополя. Ещё один вариант: предложить нейтральный статус для Украины, который одновременно гарантируют НАТО и Россия. Однако в реальности говорили только о расширении, и в конце концов именно Николя Саркози и Ангела Меркель блокировали вступление Украины и Грузии в альянс.

И всё же, несмотря на негативные последствия крушения СССР, Юбер Ведрин с оптимизмом отмечает, что упущенные возможности в отношениях с Россией можно нагнать. Вопрос состоит в том, что делать Европе теперь? Корень проблемы бывший министр иностранных дел видит не в делении на Запад—Восток и Север—Юг и не в провокациях России, а в оппозиции элиты и населения. Бедные слои и средний класс больше не считают, что глобализация приведёт к благоприятным результатам — в этом выражается «популизм». Необходим исторический компромисс между народом и элитой, которая должна понять, что желание сохранить свою самобытность не является фашистской идеей.

В заключение Ведрин поддержал Эммануэля Макрона в его стремлении возобновить российско-европейские отношения и выразил надежду, что Россия не станет окончательно закрываться от Запада из-за санкций. В то же время, отвечая на вопрос о партнёрстве с США, политик подчеркнул, что Франция остаётся одной из стран Запада, и любое подтверждение авторитета Североатлантического альянса пойдёт ей на пользу. Однако НАТО не будет работать, если американцы не подтвердят его дееспособность, а «будущее мира слишком неопределённо, чтобы мы могли обойтись без НАТО». С другой стороны, Евросоюзу необходимо улучшить свою организацию. «Нужно убедить европейцев, чтобы они обрели немного самостоятельности по отношению к США», — считает Юбер Ведрин, предсказывая, что мир после холодной войны долго будет оставаться хаотичным.