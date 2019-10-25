Экс-посол Франции: в Сирии Россия доказала, что она вновь стала мировой державой

Российско-турецкий договор — только первый этап плана Москвы по возвращению Сирии к довоенным границам, рассказал Le Figaro бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти. Как считает эксперт, благодаря умелой дипломатии и открытости к диалогу ограниченная в средствах страна становится влиятельным игроком на политической арене.

«Именно русские добились прекращения боевых действий (между курдами и турками), не американцы» — заявил Жан де Глиниасти, бывший посол Франции в России и исследователь в Институте международных и стратегических отношений (IRIS), в интервью Le Figaro. Однако это неполная победа, только первый, военный этап. По мнению дипломата, их будет несколько, а сейчас разворачивается второй — политическая стабилизация в регионе. Конечной целью России является возвращение Сирии к довоенным границам, а российско-турецкие патрули и создание буферной зоны на севере страны не станут долгосрочным решением проблемы.

Как рассказал французской газете де Глиниасти, Россия добилась такого прогресса в Сирии потому, что может «говорить со всеми». Так, туркам она предложила глухую границу с Сирией, сирийцам — практически полное восстановление территориальной целостности их страны, а курдам — что-то вроде гарантии безопасности в составе единой Сирии. Как напоминает бывший дипломат, в конце 2015 года, за несколько месяцев до Манбиджского наступления против «Исламского государства»*, Россия уже предлагала эту сделку курдам, но тогда они отказались и предпочли довериться США, которые в то время смогли ограничить первое нападение со стороны Турции. Теперь же, после выхода американских войск, Москва снова предложила договориться, а те, кто не хотел вести диалог с Дамаском, проиграли.

Ключом к такому успеху, отмечает специалист в интервью, служит неизменная политика России. Она даёт понять всему миру, что Россия не привязана к Башару Асаду, но «из-за провала западного вмешательства в Ирак в 2003 году и в Ливию в 2011 году считает, что лучшим способом борьбы против терроризма и нестабильности является максимальная поддержка уже существующих государственных структур». В свете того, что государство в Сирии с давних времён полагается на алавитское меньшинство, такой образ мысли видится немного консервативным и даже циничным, «однако надо признать, что он основан на анализе, который не лишён здравого смысла».

Как объяснил в этой связи Жан де Глиниасти, многие западные страны верят в очень популярную в Соединённых Штатах концепцию, которую распространяют различные специалисты по международным отношениям. Согласно ей, сейчас идёт исчезновение государств, которые не могут справиться с развитием наднациональных организаций и многонациональных компаний, транслирующих всеобщие ценности. Однако эта идея является ошибочной: многие государства Ближнего Востока ещё только формируются, и Россия защищает такое видение происходящего процесса, не продвигая международные ценности. Ещё 30 лет назад ООН тоже говорила о поощрении суверенитета государств.

Тем не менее, считает дипломат, США всегда останутся заинтересованной стороной на Ближнем Востоке. На Америку приходится более трети всех мировых военных расходов, поэтому она может проповедовать изоляционизм, но не сможет полностью отказаться от вмешательства в конфликты. Что касается Европы и Франции, то они совсем «потеряли хватку» и изначально ошибались в оценке «арабской весны». «У Франции, похоже, большая слабость на революции», — заметил Жан де Глиниасти. Запад проиграл, режим Башара Асада не пал за несколько недель, и США решили вывести свои войска, потому что Ближний Восток перестал быть для них важной проблемой. И хотя Европа не согласна с таким решением, ей приходится подчиниться.

В своём интервью для Le Figaro бывший посол Франции в России также затронул тему российско-африканских отношений. Он напомнил, что они восходят к царской эпохе, когда страна близко общалась с Эфиопией, древней христианской империей, которую к тому же не признавали власти Рима. Дипломат напомнил о дедушке А.С. Пушкина, африканском рабе, которого Пётр Первый освободил и сделал своим секретарём. Во времена СССР Москва проводила амбициозную антиколониальную политику для расширения сферы влияния.

Начиная с 2010 года Россия восстанавливает старые связи после бездействия в 1990-е годы. Преследуя политические цели, Москва ставит во главу угла экономическое сотрудничество. Хотя торговый обмен с Африкой ($20 млрд) не идёт ни в какое сравнение с торговлей с Китаем ($200 млрд) или Францией ($50 млрд), его не стоит списывать со счетов. Если не принимать во внимание энергетическую отрасль, российско-африканский обмен доходит до 90%, что позволяет России меньше зависеть от нефтяных поставок.

Кроме экономики, Москва также располагает «мягкой силой» благодаря поддержке независимости африканских республик в советскую эпоху и предлагает гарантию безопасности, что включает развёртывание частных военных кампаний (например, группы Вагнера), отправку военных экспертов и поставку недорогого или бесплатного вооружения. Как и Франция в своё время, Россия накопила большой запас оружия, которое некуда деть из-за профессионализации её войск. Кроме Парижа и Вашингтона только Москва может предложить все три направления сотрудничества, тогда как экономически сильному Китаю не хватает кооперации в сфере безопасности.

Таким образом, Россия снова стала мировой державой. В 2014 году в Гааге Барак Обама относится к ней как к региональной власти, чьё влияние ослабевает, однако, по мнению де Глиниасти, «в корне неверно» говорить о её изоляции. Если с Европой и США страну связывают сложные отношения, то начиная с 2010-х годов она «выработала настоящую азиатскую политику», которая не исчерпывается её особыми отношениями с Китаем. Незаменимая на Ближнем Востоке, Россия всегда поддерживала диалог со странами Латинской Америки, а теперь хочет наверстать упущенное с Африкой.

Как отмечает в заключение французский дипломат, «мы наблюдаем настоящее дипломатическое паломничество в Москву и Сочи» глав государств со всего мира. Особенность России заключается в том, что у мировой державы мало средств: её ВВП ниже, чем в Италии, а военный бюджет меньше, чем во Франции. Влиятельная страна не располагает ни предприятиями малого и среднего бизнеса для экспорта за границу, ни обширным сообществом экспатов, ни серьёзными финансовыми возможностями, однако, подчёркивает Жан де Глиниасти, «компенсирует недостатки большим дипломатическим умом».