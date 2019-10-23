Die Zeit: главный по Сирии — на встрече с Эрдоганом Путин не зря пребывал в хорошем настроении

Сочинские переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана показали, что тот, кто хочет обсудить сирийский вопрос, должен ехать не в США и Европу, а в Россию, пишет Die Zeit. По мнению издания, своей сирийской политикой Путин хочет продемонстрировать, что Россия снова стала мировой державой, способной действовать далеко за пределами собственных границ.

Ещё до начала своей встречи с Реджепом Эрдоганом Владимир Путин пребывал в хорошем настроении, и у него были на то основания, пишет Die Zeit, поскольку он достиг своей первой цели: тот, кто хочет обсудить Сирию, должен ехать не в США или Европу, а в Россию.

К своей второй глобальной цели Путин подошёл уже позднее: выступая вместе с Эрдоганом перед журналистами, он объявил о том, что Россия и Турция сошлись на сохранении единства Сирии. По словам российского президента, это решение имеет судьбоносный характер. Как отмечает издание, на тот момент уже было ясно, что Турция не будет продолжать свою военную операцию.

Согласно достигнутым договорённостям, Турция сохранит за собой территорию между городами Тель-Абьяд и Рас аль-Айн, а вдоль остальной сирийско-турецкой границы будет создана буферная зона глубиной 10 км, патрулировать которую будут российские и турецкие силы. Кроме того, Россия обязалась обеспечить отвод курдских сил с оговорённой территории, а также из городов Манбидж и Телль-Рифаат в пределах 150 часов, сообщает издание.

Как пишет Die Zeit, таким образом Москве удалось решить сразу две проблемы: во-первых, на занятых территориях Турция не сможет действовать исключительно по собственному усмотрению. Во-вторых, влияние российских сил в северной части Сирии значительно выросло, что способствует дальнейшему объединению страны под властью Башара Асада. Издание отмечает, что взаимодействие между Россией, Сирией и Турцией никогда ещё не было столь тесным.

Основной целью России в Сирии было сохранение власти Башара Асада и его контроля над территорией страны, пишет издание. При этом Москва была готова делать уступки в ущерб Асаду, в случае если они способствуют общему прогрессу. Подобная гибкость позволила России нарастить своё влияние, а Владимиру Путину — стать главным действующим лицом сирийского вопроса.

Die Zeit подчёркивает, что российские намерения не ограничиваются превращением Сирии в форпост своего влияния на Ближнем Востоке. Прежде всего, Путин хочет показать, что Россия снова стала мировой державой, способной действовать далеко за пределами своих границ.