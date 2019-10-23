N-TV: Россия и Турция договорились о совместном патрулировании сирийской границы

В результате переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом перемирие на севере Сирии было продлено, сообщает немецкий телеканал N-TV. Курды получили более шести дополнительных дней для отхода от границы с Турцией. После этого Москва и Анкара создадут патрули для совместного обеспечения безопасности в пограничной зоне, сообщил после встречи двух лидеров глава МИД России Сергей Лавров.

Путин и Эрдоган планируют совместные действия на севере Сирии, сообщает немецкий телеканал N-TV. Россия и Турция договорились предоставить курдам больше времени для ухода из региона. После переговоров между лидерами двух стран перемирие было продлено на 6 дней. После этого Москва и Анкара будут совместно обеспечивать безопасность территории.

Как сообщает немецкий телеканал, Турция продлила перемирие для севера Сирии, которое должно было действовать до этого вечера, на шесть с лишним дней. Об этом после встречи главы Кремля Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Таким образом, у курдов будет больше времени для того, чтобы отвести своих бойцов и вооружения от турецко-сирийской границы. После этого Россия совместно с Турцией организует в так называемой зоне безопасности в сирийской пограничной области военные патрули, также сообщил Сергей Лавров.

Перед этим Путин и Эрдоган вели переговоры, продлившиеся более шести часов, подчёркивает N-TV. По завершении обсуждений, российский президент заявил, что стабильность в Сирии можно достичь, только обеспечив сохранение территориальной целостности страны. Иностранные войска, которые находятся в Сирии без её разрешения, должны покинуть пределы государства.

Также Владимир Путин отметил, что на встрече были достигнуты соглашения, которые должны решить судьбу севера Сирии. О подробностях после пресс-конференции рассказали главы МИД обеих стран. Перед началом встречи Путин говорил о том, что предстоят трудные переговоры, потому что ситуация в регионе сложилась непростая, и все это понимают.

По замечанию N-TV, российская сторона также сообщила, что рассмотрит предложение министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по созданию контролируемой международными силами зоны безопасности на границе Сирии и Турции. Немецкий министр предложила привлечь Россию и Турцию к возможному формированию этой зоны.

Президенты Путин и Эрдоган неоднократно подчёркивали, что намерены продолжать процесс для поиска политического урегулирования конфликта. Для этого 30 октября новый конституционный комитет впервые соберётся в Женеве на заседание по поводу проведения реформ в Сирии. В состав комитета входят представители сирийского правительства Асада и оппозиции.

Как напоминает немецкий телеканал, Россия и Турция вместе с Ираном с 2017 года ведут мирные переговоры по урегулированию сирийского конфликта, в котором Москва выступает на стороне Асада и в то же время играет роль посредника между всеми вовлечёнными группами. Турция, напротив, поддерживает сирийскую оппозицию, отмечает N-TV.