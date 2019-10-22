Le Monde: французские интеллектуалы призывают исключить Турцию из НАТО

Военная операция Анкары на севере Сирии нарушает принципы НАТО и ставит под удар безопасность стран Европы, поэтому необходимо исключить Турцию из альянса, поделились своим мнением исследователь Стефан Бретон и писатель Патрис Франчески на страницах Le Monde. По их словам, угроза в виде сирийских беженцев, которые наводнят европейские города, является безосновательной, а утрата членства в Североатлантическом альянсе сделает партнёрство с Турцией менее привлекательным для России.

Вмешательство Турции в дела Сирии не только нарушает демократические принципы Североатлантического альянса, но и угрожает безопасности Европы, что оправдывает исключение страны из НАТО, пишут исследователь Стефан Бретон и писатель Патрис Франчески в открытом письме для Le Monde. Они отмечают, что условия предварительного прекращения огня от 17 октября между Турцией и США подтверждают цель Эрдогана: выгнать курдов с их территории и захватить половину сирийской Рожавы. Сейчас американцы предлагают курдам просто сбежать и оставить землю оккупантам.

Как напоминают авторы текста, со дня своего основания 100 лет назад Турция нередко прибегала к насилию в угоду своим амбициям: она несёт ответственность за геноцид армян в 1915 году, геноцид понтийских греков и ассиро-халдеев в начале 1930-х годов, Дерсимскую резню курдов в 1937 году, вторжение на Кипр в 1974 году и в сирийские Джераблус и Аль-Баб в 2016 году, вторжение и этническую зачистку курдов в Африне в 2018 году. 100 лет назад треть населения Турции составляли христиане, однако теперь их осталось всего несколько тысяч. Пришла очередь курдов.

Турция никогда не несла наказание за свои преступления и уверена в своей неограниченной безнаказанности, отмечается в статье. Сейчас в рядах турецкой армии состоят те же джихадисты, которые ответственны за кровавые теракты в Европе и резню езидов в Синджаре. Как предрекают Бретон и Франчески, поощрение к насилию, которое они видят в молчании Запада, когда-нибудь обернётся против него самого.

Та гремучая смесь исламизма и авторитаризма, которая бушует в Турции, угрожает не только миру и демократии на Ближнем Востоке, но и безопасности Европы, считают авторы текста. Турция Эрдогана (в отличие от простых граждан) ненавидит западную демократию и оскорбляет её ежедневно в официальных речах. Присоединившись к НАТО в 1952 на фоне коммунистической угрозы, Турция ведёт себя как волк в овчарне: пользуется альянсом, чтобы развернуться в своих захватнических порывах и требует одобрения Европы. Закрывая на это глаза, НАТО покрывает военные преступления, однако организация — не «клуб неутолённых военных амбиций»: она была основана для защиты демократических стран. Поэтому, подчёркивается в статье Le Monde, западные государства нарушат политические договорённости, если откажутся преследовать Турцию.

Главные возражения, по мнению французских интеллектуалов, вызывает обещание Эрдогана отправить в Европу миллионы сирийских беженцев. Однако это пустая угроза: во-первых, в отличие от 2015 года, эти люди не остаются на улице — они находят пристанище в удалённых от моря лагерях, частично финансируемых европейскими странами. Отныне их не так просто выслать, и такая попытка станет показателем злого умысла, на который страны ЕС смогут ответить запретом торговли турецкими товарами, составляющими половину экспорта Турции. Во-вторых, эти беженцы являются оружием, которое Эрдоган хочет использовать против курдов для изменения этнического состава их региона. Но люди — не ящики с боеприпасами, их нельзя с лёгкостью перемещать в двух направлениях.

Кроме того, опасение вызывает то, что, исключив Турцию из НАТО, Европа бросит её в объятия России. В действительности всё с точностью наоборот: так, после вывода войск США российские военные тут же заняли север Сирии, чтобы сдерживать продвижение Анкары. Теперь, когда Россия после бегства турок стала стратегическим победителем на этом этапе, ей уже не нужно стараться привлечь Турцию. Её задачей в качестве «крёстной матери» Башара Асада стала территориальная целостность Сирии. К тому же, как напоминают авторы статьи, Эрдоган опирается на слабую поддержку и проиграл муниципальные выборы в этом году. С помощью своей сирийской авантюры он пытался вернуть себе сторонников, и теперь стоять на своём — это единственный способ не допустить обострения конфликта.

Таким образом, подводят итог Стефан Бретон и Патрис Франчески на страницах Le Monde, «повернувшись к (турецкому режиму. — ИноТВ) спиной, мы его ослабим, сделаем Турцию менее привлекательной в глазах России», а также «подтвердим жизненно важный характер политических ценностей нашего военного альянса и проясним нашу стратегическую позицию».