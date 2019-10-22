Обозреватель CNN: Трамп играет в Сирии в «русскую рулетку»

После ухода США с Ближнего Востока многие вопросы, касающиеся безопасности, окажутся в ведении России, Турции и самой Сирии, пишет обозреватель CNN Саманта Виноград. По её словам, ситуация осложнится тем, что США потеряют авторитет надёжного партнёра, и бывшие союзники обратятся за помощью теперь не к Вашингтону, а к Москве.

Выводя свои силы из Сирии, Дональд Трамп «играет в русскую рулетку», пишет обозреватель CNN Саманта Виноград. Но он обычно не признаёт своих ошибок, так что вряд ли он повернёт назад, отмечает автор статьи. По её словам, он поставил под сомнение имидж США как надёжного партнёра. Кроме того, теперь ряд ключевых приоритетов американской политики находятся в руках неблагонадёжных лидеров.

Так, например, борьба против терроризма — это ключевой приоритет для любого президента. И Трамп неоднократно говорил об успехах американской армии в этом деле. Теперь же выходит, что Вашингтон отдаёт эту задачу на «аутсорсинг» Эрдогану, России и Ирану — «двум нашим главным врагам», как выражается автор статьи.

Получается, что бывшие партнёры США в борьбе против ИГ*, то есть курды, сейчас перестраиваются, чтобы сражаться против Турции в ущерб борьбе против «Исламского государства». Эрдоган мог бы взять на себя борьбу против терроризма, но он причисляет к террористам и сирийских курдов.

Уход США из Сирии также лишит их возможности вести там разведдеятельность, опасается автор статьи. А из-за того, что курдам пришлось менять диспозицию, на воле оказались террористы из ИГ, которых они удерживали.

Помимо всего прочего, это отступление США производят без всякого предупреждения. Даже президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что узнал о нём из твита. Так что журналистка опасается, что из-за этого в дальнейшем Штатам будет сложнее убедить партнёров к сотрудничеству.

При этом действия Трампа, по её оценке, идут на пользу России. Так, с 2015 года она играет главенствующую роль в регионе, поддерживая Асада и пытаясь играть роль посредника на мирных переговорах. Она давно проводит собственные переговоры по установлению мира в Сирии, а теперь с Путиным будет встречаться Эрдоган. К тому же, по словам автора статьи, российские и сирийские силы занимают бывшие американские базы на северо-востоке Сирии, а бывшие союзники США обращаются к ним за поддержкой. Так что, возможно, США придётся положиться «на главного врага» — Россию, чтобы остановить операцию Турции.

На фоне ухода США Россия пытается показать себя надёжным партнёром. В этом ключе Путин провёл турне по ОАЭ и Саудовской Аравии. Трамп говорит, что ему неважно, кто будет защищать курдов, но он не понимает, что если Россия встанет на место США, то это будет иметь долгосрочные последствия, ведь тогда бывшие союзники Штатов будут обращаться именно к ней за помощью.

Госсекретарь США Майк Помпео ездил в Израиль, чтобы развеять его опасения по поводу усиления Ирана после ухода США. Однако, хоть американские солдаты и остаются на базе Эт-Танф в Сирии, чтобы сдерживать Иран, у израильтян вполне резонно появляются вопросы, насколько США реально настроены их защищать. Учитывая это, Израилю придётся опираться на других игроков, которые могут сдержать Иран — вроде Путина. А это не очень хорошая стратегия, учитывая стремление Ирана атаковать Израиль со всех возможных позиций.

Получается, что Трамп отдаёт на откуп безопасность Эрдогану, Путину и даже Асаду, чтобы они позаботились о том, что должно было быть миссией США, делает вывод обозреватель CNN Саманта Виноград.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.