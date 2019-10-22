Обозреватель CNN: Трамп играет в Сирии в «русскую рулетку»
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Спасатели возобновили поиски в районе прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края, однако на этот раз решение об использовании авиации не принимается, сообщили в МЧС.
В России снизился спрос на бензин, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование. Как уточняет издание, с января по сентябрь потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду 2018 года.
Катарские учёные создали программу для выявления дезинформации и пропаганды в сообщениях СМИ методом анализа текстов, сообщил главный ученый Института Катара по компьютерным исследованиям при университете Хамада бен Халифа доктор наук Преслав Наков.
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки. Об этом сообщает Sky News.
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис ответил на слова американского президента Дональда Трампа, что генерал «переоценён».
В России разработали боевой модуль в калибре 57 мм, который пока нигде не демонстрировали. Об этом рассказал индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.
Британская полиция намерена отправиться в США, чтобы допросить подозреваемую по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого стала жена американского дипломата, покинувшая страну после происшествия. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.
Организационный комитет показал логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже. Эмблема сочетает в себе олимпийский огонь, медаль и лицо Марианны — одного из символов Франции.
Пентагон разрабатывает план по быстрому выводу американских военных из Афганистана на тот случай, если президент США Дональд Трамп решит отдать такой приказ, пишет NBC со ссылкой на представителей оборонного ведомства.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике прокомментировал заявление о готовности США в случае необходимости применить силу против Турции.
Соединённым Штатам понадобится поддержка других стран для выполнения лунной миссии Artemis, заявил глава NASA Джеймс Брайденстайн.
Министерство обороны Турции уведомило военных атташе 63 стран о ходе операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, а также рассказало им о текущей ситуации в этой стране.
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
Американское космическое агентство NASA надеется на расширение совместной работы с Россией в космосе. Об этом заявил глава ведомства Джеймс Брайденстайн.
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев прокомментировал своё назначение на новый пост, а также рассказал, что, по его мнению, требует внимания со стороны СПЧ.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты в случае необходимости «полностью готовы» к применению военной силы в отношении Турции, но Вашингтон «предпочтёт мир войне».
Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков ответил на слова члена попечительского совета «Оренбурга» Василия Столыпина в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от «Шеффилд Юнайтед» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного полка и соединений армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
ЕС продлит антироссийские санкции, поскольку «Россия не выполнила ничего» и для их отмены нет причин. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель.
France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.
Малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг» прошли через Керченский пролив по пути из Средиземноморья, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
В Московской области назвали лидеров по расселению аварийного жилья по итогам трёх кварталов 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.
Россиянин Карен Хачанов обыграл поляка Хуберта Хуркача в матче первого круга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.
В Санкт-Петербурге обсудили варианты решения проблемы буллинга в отношении учителей в школах, сообщает «ПолитЭксперт».
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на вопрос, готов ли он сыграть в составе своей команды в России.
В Удмуртии арестована несовершеннолетняя школьница, обвиняемая в избиении сверстницы. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Археологи нашли захоронения XVII—XVIII веков в Петровском сквере в Архангельске, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт городской администрации.
Министр энергетики США Рик Перри покинет свой пост 1 декабря 2019 года. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на представителей Минэнерго Соединённых Штатов.
Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин предложил переиграть матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что была шокирована словами украинского лидера Владимира Зеленского, сказанными им во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Бывший тренер московского «Спартака» Сергей Кузнецов, который являлся помощником Олега Кононова, объяснил, почему произошёл спад в игре полузащитника команды Андре Шюррле.
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон назвал абсурдным решение Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, который отклонил прошение бывшего главреда издания Джулиана Ассанжа об отсрочке слушаний дела на три месяца для ознакомления со всеми документами дела.
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства. Теперь глава государства намерен передать инициативу по определению состава кабмина лидеру центристского альянса «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу.
Первый канал будет транслировать поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым и обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
В региональном управлении СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что 29 человек признаны потерпевшими в рамках расследования уголовного дела о прорыве дамб в Красноярском крае.
Московский ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать в Сирии на границе с Турцией международную зону безопасности при участии Москвы и Анкары.
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене включена в шорт-лист претенденток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.
Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец.
Изменения в составе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека связаны с ротацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с НСН прокомментировал своё попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН прокомментировал исследование чая в пакетиках, проведённое всероссийским союзом потребителей «Росконтроль».
В Свердловской области предупредили об ухудшении погоды во вторник, 22 октября. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на «Уралуправтодор» и ГУ МЧС России по региону.
Начал работу туристический форум «Санкт-Петербург — Вьетнам», сообщает ФАН.
Историческая миссия России состоит в том, чтобы удержать Европу от отрыва от христианской традиции и попыток сотворить «дивный новый мир». Об этом в авторской статье в белградской газете «Вечерние новости» написал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
В Ямало-Ненецком автономном округе госпитализировали ребёнка, отравившегося бензином. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской больницы Ноябрьска.
Сергей Первушин назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Тамбов».