Глава МИД ФРГ не обиделся на Эрдогана: пусть лучше оскорбляет, чем стреляет

Берлин считает незаконным нападение Турции на курдские подразделения на севере Сирии, заявил в эфире ZDF министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Что же касается личных выпадов Эрдогана в адрес шефа немецкой дипломатии, они его не задевают. Главное, по его словам, не переходить «от вербальных атак к ракетным».

Господин Маас, позвольте процитировать высказывание президента Эрдогана о курдах: «Мы раздавим головы повстанцам». А лично вас он недавно назвал дилетантом в политике. Что ответить такому партнёру по НАТО, не выйдя при этом за дипломатические рамки?

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Да вообще ничего. Меня его слова абсолютно не задели. В конечном счёте я всё же предпочёл бы, чтобы господин Эрдоган не переходил от вербальных атак к ракетным. По мне, так пусть он лучше меня оскорбляет.

Он уже пустил в ход и ракеты.

ХАЙКО МААС: Совершенно верно. Именно поэтому мы внутри ЕС на уровне министров иностранных дел довольно быстро приняли решение больше не экспортировать оружие в Турцию. Кстати, мы не поставляем оружие уже несколько лет, а если быть точным, то после того, как Турция оккупировала Африн…

Но мы ведь продолжаем экспортировать. Да, возможно, не то оружие, которое он может применить в Сирии…

ХАЙКО МААС: Нет, мы вообще ничего не экспортируем. В прошлом мы поставляли исключительно оборудование, например, для разминирования или для турецкого военного флота. То есть мы не экспортировали боевые средства, которые могли бы быть задействованы в ходе военной операции в Сирии. Так всё и останется.

Вы не только министр иностранных дел, но и юрист. Противоречит нападение Эрдогана международному праву? Скажите чётко.

ХАЙКО МААС: Мы не согласны с позицией Турции, с тем, как она юридически оправдывает свои действия. Мы не считаем, что нападение на курдские подразделения или курдских повстанцев законно с точки зрения международного права и что ему можно придать юридическую силу.

То есть это нарушение международного права?

ХАЙКО МААС: Если в международном праве нет обоснования подобному вторжению, то это означает, что оно не соответствует нормам международного права.

Дата выхода в эфир 20 октября 2019 года.