SRF Оригинал

Глава МИД Швейцарии: турецкое вторжение в Сирию — это вопиющее нарушение международного права

Материал представлен в переводе ИноТВ
Турция вторглась в Сирию и тем самым нарушила не только нормы международного права, но и принципы ООН, заявил в интервью телеканалу SRF министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. И это притом что Анкаре никто не угрожал, подчеркнул глава швейцарской дипломатии.

До сих пор Швейцария воздерживалась от публичной критики наступательной операции Турции в Сирии. Сегодня, однако, глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис дал чёткий ответ на вопрос, стоит ли осудить это нападение.

ИНЬЯЦИО КАССИС, министр иностранных дел Швейцарии: Это, безусловно, вопиющее нарушение международного права. Это — военное вторжение в Сирию, причём Турции никто не угрожал. Поэтому, разумеется, это нарушение принципов Организации Объединённых Наций.

КОРРЕСПОНДЕНТ SRF: Сегодня Эрдоган заявил, что он отправит 3,6 миллиона беженцев в Европу, если ему будут мешать. Ситуация накаляется.

ИНЬЯЦИО КАССИС: Мы говорим о вооружённом конфликте. Мы говорим о войне. Рост напряжённости, резкие заявления и угрозы неизбежны. Мы должны действовать очень осторожно, чтобы не допустить дальнейшего роста напряжённости.

Дата выхода в эфир 10 октября 2019 года.

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источник
SRF Швейцария Европа
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