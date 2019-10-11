Глава МИД Швейцарии: турецкое вторжение в Сирию — это вопиющее нарушение международного права

03:00
Шубенков и Акименко номинированы на звание лучшего легкоатлета года в Европе
Россияне Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 метров с барьерами и прыгун в высоту Михаил Акименко претендуют на звание лучшего легкоатлета года в Европе.
03:00
Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле
Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
03:00
Цена нефти Brent поднялась выше $60 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $60 после взрыва на иранском танкере.
03:00
Космонавт Бородай поделился воспоминаниями о Леонове
Космонавт-испытатель на пенсии Алексей Бородай в беседе с сайтом «Москва 24» поделился воспоминаниями об Алексее Леонове.
03:00
Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Линце
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над француженкой Кристиной Младенович в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
03:00
СК возбудил дело в связи с избиением девочки в Ижевске
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения девочки сверстниками в Ижевске.
03:00
Шойгу поговорил по телефону с министром обороны Франции
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с французской коллегой Флоранс Парли.
03:00
Сигал о Нурмагомедове: он выдающийся боец, я не вправе давать ему советы
Известный голливудский актёр Стивен Сигал отказался давать какие-либо советы российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, владеющему чемпионским поясом UFC в лёгком весе.
03:00
Нагорный завоевал золото в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике
Россиянин Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
03:00
Сигал не считает Нурмагомедова лучшим действующим бойцом ММА
Известный голливудский актёр Стивен Сигал заявил, что не считает чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим действующим бойцом в смешанных единоборствах.
03:00
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким скончавшегося советского космонавта Алексея Леонова.
03:00
WP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке
Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки.
03:00
В Госдуме прокомментировали отправку военных США в Саудовскую Аравию
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление Пентагона о том, что США размещают дополнительно три тысячи военных в Саудовской Аравии.
03:00
Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и Минобороны двух стран
В Министерстве иностранных дел России заявили, что российская и итальянская стороны готовят проведение переговоров глав МИД и Минобороны двух стран в формате «2 + 2».
03:00
Фигурист Уно объяснил, почему не остался тренироваться в группе Тутберидзе
Серебряный призёр Олимпиады-2018 японский фигурист Сёма Уно рассказал, почему решил не продолжать сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе.
03:00
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
03:00
Павлюченко считает, что Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной России
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил уверенность в том, что Артём Дзюба сумеет стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
03:00
Трамп объявил о планах выдвинуть Салливана на пост посла в России
Белый дом подтвердил, что американский президент Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря США послом в России.
03:00
Александр Емельяненко заявил, что хочет лично поддержать своего брата Фёдора в его следующем бою
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, что хочет прилететь в Японию, чтобы поддержать брата Фёдора в поединке против американца Куинтона Джексона.
03:00
Хохлов рассказал о последствиях создания фонда финансирования ФК
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов положительно оценил идею создания фонда финансирования футбольных клубов, одобренную Владимиром Путиным.
03:00
Червиченко назвал утопией идею создания фонда финансирования футбольных клубов
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в целесообразности создания фонда финансирования футбольных клубов.
03:00
Власти Украины обсудили вопрос покупки земли иностранцами
Правительство Украины и Верховная рада придумали ограничения, которые не позволят иностранцам скупить украинские земли.
03:00
Пентагон подтвердил отправку 3000 военных США в Саудовскую Аравию
Пентагон подтвердил, что США размещают дополнительно 3000 военных в Саудовской Аравии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на американское военное ведомство.
03:00
Шварценеггер пожелал Емельяненко и Кокляеву удачи перед боем по правилам бокса
Известный голливудский актёр Арнольд Шварценеггер поделился мнением о предстоящем поединке бойца смешанного стиля Александра Емельяненко с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
03:00
Молодёжная сборная России в компенсированное время вырвала ничью в матче отбора на ЧЕ-2021 с Польшей
Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Польши в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
03:00
Депутат Рады предлагает легализовать эвтаназию на Украине
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос собирается внести законопроект о легализации эвтаназии.
03:00
Российские футболистки победили команду США на Всемирных пляжных играх
Женская сборная России по пляжному футболу одержала победу над национальной командой США в матче Всемирных пляжных игр в Дохе.
03:00
В ФРГ выступили против остановки реализации «Северного потока — 2»
Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
03:00
Путин оценил вклад Леонова в историю покорения Вселенной
Советский космонавт Алексей Леонов вписал легендарные страницы в летопись покорения Вселенной и в российскую историю, заявил президент России Владимир Путин.
03:00
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
03:00
В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой
Пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщила, что в работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой.
03:00
ФК «Динамо» объявил об уходе Орещука с поста спортивного директора клуба
Московское «Динамо» сообщило о завершении сотрудничества с Романом Орещуком, занимавшим должность заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам.
03:00
Эксперт оценил слова Трампа о прогрессе по торговым переговорам с КНР
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в разговоре с RT заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Китаем по поводу торговых отношений двух стран.
03:00
Медведев прокомментировал слова Фоньини, назвавшего его «худшим соперником»
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал слова итальянца Фабио Фоньини, назвавшего его «худшим соперником на текущий момент» перед матчем 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
03:00
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.
03:00
Столтенберг заявил об отсутствии планов исключить Турцию из НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала NTV заявил, что вопрос об исключении Турции из альянса не стоит.
03:00
Александр Емельяненко подарил Сигалу билеты на бой с Кокляевым
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко подарил известному голливудскому актёру Стивену Сигалу билеты на поединок с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
03:00
Турецкая армия зачистила от «террористов» 13 населённых пунктов Сирии
Военнослужащие Турции зачистили от «террористов» 13 населённых пунктов на северо-востоке Сирии.
03:00
ХК «Металлург» официально объявил об увольнении Величкина
Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» объявил о расторжении контракта с Геннадием Величкиным, занимавшим должность вице-президента.
03:00
Йованович прибыла в конгресс для дачи показаний по делу об импичменте
Экс-посол США на Украине Мэри Йованович прибыла в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
03:00
В РУСАДА рассказали о реакции спортсменов на запрет использования алкоголя перед допинг-тестами
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, как спортсмены отреагировали на запрет на употребление алкоголя перед прохождением допинг-тестов.
03:00
Напавший на людей в Манчестере подозревается в совершении теракта
Британская полиция подозревает мужчину, напавшего с ножом на людей в Манчестере, в совершении террористического акта.
03:00
Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в переговорах с Китаем по поводу торговых отношений двух стран.
03:00
Молдавский суд выдал мандат на заочный арест Плахотнюка
Суд в Кишинёве выдал мандат на заочный арест бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.
03:00
«Локомотив» объявил о переносе времени начала матча со «Спартаком»
Московский футбольный клуб «Локомотив» сообщил о переносе времени начала матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
03:00
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
03:00
Песков заявил об отсутствии «прикидок» по встрече Путина с Трампом
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии «прикидок» по возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в Чили в ноябре.
03:00
Медведев высказался о предстоящем матче с Циципасом в полуфинале турнира ATP в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае с греком Стефаносом Циципасом.
03:00
Силуанов призвал студентов заниматься бизнесом
Министр финансов России Антон Силуанов призвал студентов заняться бизнесом в свободное от учёбы время.
03:00
Хакеры атаковали почтовую систему посольства России в Латвии
Посольство России в Латвии подверглось хакерской атаке, целью которой стала почтовая система дипломатического ведомства.