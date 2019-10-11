Глава МИД Швейцарии: турецкое вторжение в Сирию — это вопиющее нарушение международного права

Турция вторглась в Сирию и тем самым нарушила не только нормы международного права, но и принципы ООН, заявил в интервью телеканалу SRF министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. И это притом что Анкаре никто не угрожал, подчеркнул глава швейцарской дипломатии.

До сих пор Швейцария воздерживалась от публичной критики наступательной операции Турции в Сирии. Сегодня, однако, глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис дал чёткий ответ на вопрос, стоит ли осудить это нападение.



ИНЬЯЦИО КАССИС, министр иностранных дел Швейцарии: Это, безусловно, вопиющее нарушение международного права. Это — военное вторжение в Сирию, причём Турции никто не угрожал. Поэтому, разумеется, это нарушение принципов Организации Объединённых Наций.



КОРРЕСПОНДЕНТ SRF: Сегодня Эрдоган заявил, что он отправит 3,6 миллиона беженцев в Европу, если ему будут мешать. Ситуация накаляется.



ИНЬЯЦИО КАССИС: Мы говорим о вооружённом конфликте. Мы говорим о войне. Рост напряжённости, резкие заявления и угрозы неизбежны. Мы должны действовать очень осторожно, чтобы не допустить дальнейшего роста напряжённости.



Дата выхода в эфир 10 октября 2019 года.