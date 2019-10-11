Der Spiegel: откроем двери, и беженцы придут к вам — Эрдоган ответил ЕС на критику операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил угрозой на критику военной операции в Сирии, сообщает Der Spiegel. Глава государства сказал, что, если Брюссель будет называть её «вторжением», он откроет двери в Европу для 3,6 миллионов беженцев. Эрдоган также упрекнул Евросоюз в том, что он не выполняет свои финансовые обязательства перед Анкарой.

В среду Турция начала уже давно запланированную военную операцию на севере Сирии, сообщает Der Spiegel. Международная общественность выступила с критикой этой инициативы. Брюссель и Берлин потребовали остановить нападение. Европейские и немецкие политики опасаются, что оно приведёт лишь к обострению и дальнейшей дестабилизации ситуации в стране. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил европейцам, что пустит к ним беженцев.

«Эй, ЕС, очнись! Я повторяю: если вы вздумаете преподносить нашу операцию как вторжение, мы поступим просто: откроем двери, и 3,6 миллионов людей придут к вам», — заявил он. Глава государства также упрекнул Брюссель в том, что он не выполняет свои обязательства в рамках сделки по беженцам: «Теперь они говорят, что не выплатят нам три миллиарда евро. Вы когда-нибудь вообще выполняли данные нам обещания? Никогда».

В соответствие с договорённостями от марта 2016 года Европейский союз обязался в течение трёх лет выплатить Анкаре сумму в размере €3 млрд. Турция же в свою очередь пообещала, что будет препятствовать попыткам беженцев попасть на греческие острова в Эгейском море. При этом турецкие власти уже многие годы жалуются, что деньги выплачиваются недостаточно быстро.

Из-за беженцев в своей стране Эрдоган находится в затруднительной ситуации, продолжает издание. Он начал операцию на севере Сирии с расчётом на то, что после её успешного выполнения сможет создать там зону безопасности и переселить туда миллион сирийских беженцев, проживающих сейчас в Турции. Также он хочет уничтожить курдские Отряды народной самообороны, которые контролируют эту территорию. В Анкаре считают их частью запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана, то есть террористами.

Действия Анкара осудила и Россия, призвав Турцию к диалогу с сирийскими властями в целях урегулирования ситуации. Дамаск же пригрозил, что не смирится с вторжением. МИД Франции вызвал турецкого посла. Париж раскритиковал военную операцию. Она угрожает безопасности европейцев и должна быть немедленно завершена, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Президент страны Эммануэль Макрон во вторник встречался с представителями курдов и заверил, что его страна поддерживает Демократические силы Сирии.