Гуманитарная катастрофа и рост влияния России: аналитик CNN спрогнозировал результаты наступления Турции в Сирии

Наступление Анкары на курдов в Сирии приведёт к многочисленным жертвам среди гражданского населения, потокам беженцев и партизанским действиям против турецкой армии, заявил в эфире CNN полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. По словам военного, с учётом того, что США фактически оставили курдов на произвол судьбы, последние с большой степенью вероятности обратятся за помощью к Башару Асаду. А это усилит позиции России и нанесёт сильный удар по интересам Вашингтона в регионе.

У нас в эфире военный аналитик CNN и полковник ВВС в отставке Седрик Лейтон. Полковник, рад вас видеть.

СЕДРИК ЛЕЙТОН, полковник ВВС США в отставке: Взаимно, Джон.

Итак, Турция только что начала военное наступление. По многим местам были нанесены авиаудары, отмечается мощный огонь артиллерии. Среди погибших уже есть гражданские лица. Мы получили некоторое представление о том, как турецкие военные стратеги начали реализовывать свои планы по построению зоны безопасности глубиной 20 миль вдоль 500-мильной границы. Общая площадь зоны составляет 10 тысяч квадратных миль. Исходя из увиденного вами, сколько времени уйдёт на операцию, а также сколько, по вашему мнению, приблизительно погибнет в её ходе гражданского населения? Кроме того, когда всё закончится, а контингент выведут, на протяжении какого времени они смогут удерживать эту территорию?

СЕДРИК ЛЕЙТОН: Всё это хорошие вопросы, Джон. В принципе, можно сказать, что на полную зачистку у них уйдёт где-то в районе 46 недель. Хотя на земле они могут управиться быстрее, в тылу им придётся иметь дело с сопротивлением.

Число же жертв среди гражданского населения может составить не менее нескольких сот — если турки будут вести себя более аккуратно, чем обычно. Однако, скорее всего, их число составит несколько тысяч, а с гуманитарной точки зрения это станет серьёзной проблемой. Плюс всё это может привести к увеличению потока беженцев до беспрецедентных масштабов. В плане их способности удержать территорию — это очень хороший вопрос. Мне кажется, что после первого прямого боестолкновения курды рассеются по сельской местности и будут беспокоить турок классическими партизанскими методами. Именно по такому сценарию, как мне кажется, события будут развиваться в течение ближайшего месяца или около того.

Изначально, по сообщениям курдов, они провели перегруппировку сил. Многое говорит о том, что они не собираются удирать, — потому что им и бежать-то некуда. Один курдский командир призвал международное сообщество оказать им помощь. Давайте послушаем.

АХМЕД МУССА, курдский боевой командир: Наш народ, который в прошлом понёс столь многочисленные жертвы, готов пойти на них и сейчас для того, чтобы отразить турецкие атаки. Мы призываем все страны, государства и людей всех мировоззрений выступить единым фронтом против Турции и как можно громче осудить её действия.

Как вы и говорили, курдские силы вряд ли смогут одержать победу. В итоге они рассеются и начнут партизанить. Если они не союзник США и не могут на них рассчитывать, то к кому они пойдут? С кем они попытаются наладить сотрудничество после этого?

СЕДРИК ЛЕЙТОН: Возможно, что это будет сирийский режим Башара Асада. Для нас это станет проблемой, потому что русским это пойдёт на руку. Ведь они остаются главным союзником Асада и иранцев. Так мы наблюдаем за переориентацией союзников США на другие страны — на режим Асада, русских и иранцев. Для американских интересов, как в северной части Ближнего Востока, так и во всём регионе, это будет иметь невероятно пагубные последствия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 октября 2019 года.