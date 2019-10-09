Daily Sabah: Турция начала в Сирии военную операцию по ликвидации террористической угрозы

Целью операции турецкой армии против курдских отрядов народной самообороны является уничтожение террористического коридора на южной границе Турции, пишет Daily Sabah, ссылаясь на заявление турецкого президента Реджепа Эрдогана. Издание отмечает, что незадолго до этого США отвели от зоны операции свои войска.

Турция и Свободная сирийская армия (ССА) начали операцию против курдских отрядов народной самообороны (YPG), сообщает Daily Sabah, ссылаясь на заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Нашей целью является уничтожение террористического коридора, попытки создать который предпринимаются на нашей южной границе, а также умиротворение региона», — написал Эрдоган у себя в Twitter.

По его словам, операция, получившая название «Родник мира», устранит террористическую угрозу для Турции и установит зону безопасности, которая позволит сирийским беженцам вернуться домой. Турецкий президент пообещал защитить территориальную целостность Сирии, а также освободить местное население от «тисков терроризма». Издание напоминает, что ранее США отвели свои войска от зоны турецкой операции.

Большая часть северной части Сирии находится под контролем Сирийских демократических сил (СДС), большую часть которых составляют отряды YPG, информирует Daily Sabah. YPG, в свою очередь, является боевым подразделением Партии демократического единства, аффилированной с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

Как отмечает издание, Турция уже давно обличала террористическую угрозу восточнее Евфрата, обещая принять военные меры против формирования в регионе «террористического коридора». Начиная с 2016 года, Анкара осуществила в северной Сирии операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь»: Daily Sabah пишет, что по итогам этих операций почти 400 тыс. сирийских беженцев смогли вернуться домой.