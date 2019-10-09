New York Times Оригинал

NYT: командир сирийских повстанцев призвал США не допустить «крупной бойни»

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Командующий возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС) Мазлум Кобани в интервью The New York Times призвал американцев «оказать давление на своё политическое и военное руководство, чтобы остановить атаку Турции» и избежать «крупной бойни». При этом он также подчеркнул, что в случае вторжения Анкары на северо-восток Сирии повстанцы нападут на турецкие войска.
NYT: командир сирийских повстанцев призвал США не допустить «крупной бойни»
Reuters
Командующий возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС) Мазлум Кобани в телефонном интервью The New York Times предупредил о том, что они нападут на турецкие войска, если те войдут в северо-восточную Сирию.
 
«Мы окажем сопротивление, — подчеркнул он. — Мы воюем уже семь лет и можем продолжить воевать ещё столько же».
 
Это заявление прозвучало на фоне слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о неминуемой военной операции Анкары в Сирии.
 
Возглавляемые курдами повстанцы из Сирийских демократических сил в сотрудничестве с Соединёнными Штатами одержали победу над «Исламским государством»* в Сирии, утверждается в статье. С тех пор они при поддержке американцев удерживали контроль над огромной территорией на северо-востоке Сирии.
 
Между тем Анкара считает повстанцев частью курдского партизанского движения, которое представляет угрозу для Турции. Эрдоган даже потребовал создания 20-мильной буферной зоны вдоль турецкой границы, которая должна находиться под контролем турок, чтобы последние имели возможность сдерживать курдские силы.
 
В интервью The New York Times Кобани выразил разочарование в связи с заявлением Белого дома о том, что США останутся в стороне в случае турецкого вторжения. Кроме того, по его словам, из-за недостатка чёткой, предсказуемой политики со стороны Вашингтона оказалось сложно что-то планировать.
 
«Никакой двойственности быть не должно», — подчеркнул Кобани.
 
Он также отметил, что они сражались вместе с американскими военными как братья по оружию. И, по его мнению, любой разрыв в этом партнёрстве может дестабилизировать регион.
 
«Мы вместе с американскими силами боролись за искоренение терроризма, и мы всё ещё продолжаем эту борьбу», — заявил Кобани.
 
Он также призвал американцев «оказать давление на своё политическое и военное руководство, чтобы остановить атаку Турции», которая, по его словам, приведёт к «крупной бойне».
 
Кобани также сказал, что предпочёл бы держаться вместе с США и работать над стабильной Сирией, однако его силы готовы напасть в случае турецкого вторжения.
 
«Если они перейдут границу, то будет активное сопротивление, — подчеркнул командир ополченцев. — В любом случае мы не примем их на нашей земле».
 
Между тем президент США Дональд Трамп во вторник подчеркнул, что он не предаёт курдов.
«Возможно, мы в процессе выхода из Сирии, но мы никоим образом не бросаем курдов — это особенный народ и чудесные бойцы», — написал он в Twitter.
 
Он также предупредил Анкару, что «любые необоснованные или ненужные боевые действия со стороны Турции будут иметь разрушительные последствия для их экономики и их очень хрупкой валюты».
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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New York Times США Северная Америка
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