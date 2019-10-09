Kieler Nachrichten: глава левых Германии призывает исключить Турцию из НАТО

Председатель Левой партии Германии Дитмар Барч призывает немецкое правительство поставить вопрос о членстве Турции в НАТО в случае, если Эрдоган вторгнется на север Сирии, сообщает Kieler Nachrichten. Бывший глава зелёных Джем Оздемир также считает Анкару ненадёжным союзником альянса, который, по его мнению, пребывает в тяжелейшем кризисе.

Турция подтвердила намерение вторгнуться на север Сирии. В связи с этим глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч призывает правительство оказать давление на Анкару, сообщает немецкая газета Kieler Nachrichten.

В случае вторжения на север Сирии председатель немецких левых Дитмар Барч требует исключить Турцию из НАТО. «Турция объявила об открытом нарушении международного права. Это невообразимо. И это не согласуется с уставом НАТО», — подчеркнул Барч в беседе с немецкими журналистами.

По мнению политика левых, правительство Германии несёт ответственность за развитие ситуации. «Германия сейчас вместе с другими партнёрами НАТО должна оказывать максимальное давление, — призывает Барч. — В том числе поставить вопрос о членстве Турции в НАТО».

Представитель зелёных Германии Джем Оздемир, в свою очередь, выразил мнение, что оборонительный альянс пребывает в тяжёлом кризисе. «Турция — ненадёжный партнёр для НАТО, и не только со времени сближения с Путиным, которое не ограничивается одними закупками в оборонной сфере, — подчеркнул Оздемир. — Однако каждый критик должен задаться вопросом, как обстоят дела с отношением президента США Трампа к НАТО и его основам».

По мнению политика, представляющего немецких зелёных, действия Анкары — это «лишь очередное свидетельство кризиса НАТО». Политика Трампа и Эрдогана играет на руку Путину и Асаду, считает бывший глава зелёных Германии.

Как отмечает издание, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил о скором наступлении на севере Сирии. Пограничную с Турцией область в этом районе контролируют курдские Отряды народной самообороны. Турция считает их террористами, а для США они когда-то были ближайшими союзниками в борьбе с боевиками «Исламского государства»*.

Несмотря на резкие предостережения со стороны американского президента Дональда Трампа, Турция не хочет поддаваться международному давлению. «Когда речь идёт о безопасности Турции, мы выбираем наш собственный путь, но мы сами устанавливаем наши границы», — отметил вице-президент страны Фуат Октай во вторник. По его словам, Турция твёрдо намерена выступить против расцениваемых ею как террористы курдских союзников США в Сирии, сообщает Kieler Nachrichten.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.