NBC: Трамп пообещал «уничтожить» турецкую экономику, если действия Анкары в Сирии «выйдут за рамки»

Турецкая экономика будет «уничтожена», если военная операция Анкары в северной Сирии «выйдет за рамки», пишет NBC News, ссылаясь на заявление Дональда Трампа. Издание отмечает, что решение президента США об отводе американских войск от северной границы Сирии вызвало критику как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Трампа обвиняют в предательстве курдских сил, которые теперь могут рассчитывать только на милость турецкой армии.

В минувший понедельник президент США Дональд Трамп защитил своё решение отвести американские войска от северной границы Сирии, пишет NBC News.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.

«Я уже твёрдо заявлял ранее, что если Турция сделает что-либо, что я, в своей великой и непревзойдённой мудрости, сочту выходящим за рамки, то я полностью уничтожу турецкую экономику», — написал Трамп у себя в Twitter.

Издание напоминает, что США начали вывод своих войск из северной части Сирии, открывая дорогу для операции турецких вооружённых сил, которая, согласно заявлениям Белого дома, была спланирована уже давно. При этом в понедельник Пентагон опубликовал официальное заявление, в котором подчеркнул, что не будет поддерживать турецкую операцию.

Как отмечает NBC News, решение Трампа было раскритиковано как сенаторами-демократами, так и республиканцами. Они расценили отвод войск как «предательство», после которого курдским силам, возглавлявшим борьбу против «Исламского государства»*, остаётся только рассчитывать на милость Турции. Анкара уже давно считает курдские формирования угрозой своей безопасности, напоминает издание.

Трамп заверил, что США «попытаются» защитить курдов от турецкой армии. «Курды являются естественными противниками Турции, они враждуют уже сотни лет. Мы же вмешиваемся в войны, племенные конфликты и революции, которые непросто урегулировать так, как нам хочется. Китаю и России выгодно, чтобы мы погрязли в этом», — приводит издание слова американского президента.