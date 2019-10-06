Telegraph: курды пригрозили Турции полномасштабной войной

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил провести военную операцию на северо-востоке Сирии, пишет The Daily Telegraph. Именно на этой территории, как отмечает издание, развёрнуты американские войска, которые пытаются разрядить напряжённость между двумя союзниками США — Турцией и сирийскими курдами.

По словам Эрдогана, операция против курдских сил может начаться «возможно, сегодня, возможно, завтра».

Анкара на протяжении последнего месяца перебрасывала подразделения и военную технику на юго-восток Турции, в провинцию Шанлыурфа.

Эрдоган выразил разочарование в связи с текущим положением дел и пригрозил проведением односторонней операцией в Сирии.

«Мы направили всевозможные предупреждения относительно (области) к востоку от Евфрата соответствующим сторонам. Мы действовали с достаточным терпением», — подчеркнул Эрдоган.

В настоящее время сирийские курды опасаются военных действий со стороны турецких войск.

Как отмечает издание, военная операция Турции, какой бы ограниченный характер она не имела, окажет огромное давление на американский контингент из более чем тысячи военных на северо-востоке Сирии. Последние действуют в регионе в тесном контакте с силами, во главе которых стоят курды. Совместно они занимаются вопросами обеспечения безопасности, а также борьбой с ИГ*, говорится в статье.

Турецкий лидер неоднократно выражал недовольство тем, что Вашингтон оказывает поддержку курдским группировкам в Сирии. Его угрозы продолжились даже после того, как между Турцией и США были достигнуты договорённости о проведении совместных патрулей и отводе курдских сил от турецкой границы.

Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (СДС) заявили о том, что они привержены соглашению между Турцией и США ради сохранения стабильности в регионе.

«Однако мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в полномасштабную войну на всей границе для защиты нас и нашего народа», — заявил представитель СДС Мустафа Бали.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.