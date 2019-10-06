Telegraph: курды пригрозили Турции полномасштабной войной

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СТРАНА: украинский гей-ветеран ищет новое жильё и работу после избиения неизвестными Страна.ua
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Фуркад заявил, что может завершить карьеру в 2020 году
Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что может завершить профессиональную карьеру после сезона-2019/20.
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На Камчатке ввели «красный» код для авиации из-за активности вулкана
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря. В связи с этим Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) объявила «красный» код опасности для авиации.
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Матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне
Сегодняшним матчам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет предшествовать минута молчания в память о скончавшемся экс-игроке «Сибири» Самвеле Мнацяне.
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СМИ: Боксёры Головкин и Деревянченко доставлены в больницу после боя
После поединка за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) между казахом Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко оба спортсмена оказались в больнице.
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В Нижегородской области опрокинулся пассажирский автобус
Автобус опрокинулся в Нижегородской области, сообщили в МЧС. По предварительным данным, пострадали десять человек.
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При взрывах на «Октоберфесте» в Калифорнии пострадали четыре человека
Взрывы произошли во время празднования «Октоберфеста» в калифорнийском городе Хантингтон-Бич. По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе двое пожарных.
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«Лейкерс» обыграл «Голден Стэйт» в предсезонном матче НБА
В предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Голден Стэйт Уорриорз».
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Рэмси поделился мнением о Роналду
Валлийский новичок туринского «Ювентуса» Аарон Рэмси назвал звёздного партнёра по команде Криштиану Роналду обычным парнем.
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В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США. По её словам, Москва перестала быть «разрушающим фактором в международных отношениях», в то время как Вашингтон двигается «в обратном от мирового лидерства направлении».
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Головкин был освистан после поединка с Деревянченко
Казахстанский боксёр Геннадий Головкин был освистан болельщиками в Нью-Йорке после завоевания титулов чемпиона мира в среднем весе по версии Международной боксёрской организации (IBO) и Международной боксёрской федерации (IBF).
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В Косове открылись избирательные участки на досрочных выборах
В непризнанной республике Косово открылись избирательные участки в рамках досрочных парламентских выборов. Как отметили в Центральной избирательной комиссии, участки открылись вовремя и без инцидентов.
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Ларионов заявил, что в НХЛ настроены на диалог по поводу проведения матчей в России
Советник главы штаба сборной России Игорь Ларионов рассказал о вероятности проведения матчей с участием команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России.
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Axios: Трамп звонил Зеленскому лишь по просьбе главы Минэнерго США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что он «даже не хотел» проводить в июле телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, на проведении переговоров настоял министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри.
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«Адмирал» и «Сибирь» выразили соболезнования по поводу кончины хоккеиста Мнацяна
Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» и «Сибирь» выразили соболезнования по поводу смерти бывшего игрока обеих команд Самвела Мнацяна.
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Володин назвал циничной провокацией допрос российского депутата в США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией допрос российского депутата Инги Юмашевой спецслужбами США, который произошёл по прибытии женщины в Нью-Йорк. По словам Володина, действия американской стороны заслуживают осуждения.
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Малкин получил травму в матче НХЛ
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» получил травму в матче регулярного чемпионата.
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Порошенко устроил словесную перепалку на съёмках телепередачи
Бывший президент Украины Пётр Порошенко во время записи программы «Свобода слова» вступил в словесную перепалку с лидером «Национального корпуса» Андреем Билецким из-за формулы Штайнмайера.
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В ФХР сообщили о смерти хоккеиста Мнацяна
Бывший игрок клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» и «Сибирь» Самвел Мнацян ушёл из жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.
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В МЧС предупредили о мокром снеге в Москве 6 октября
ГУ МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение из-за ожидающегося в столичном регионе в воскресенье, 6 октября, сильного ветра и мокрого снега.
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Головкин победил Деревянченко и стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO
Казахстанский боксёр Геннадий Головкин победил украинца Сергея Деревянченко в бою за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям Международной боксёрской организации (IBF) и Международной боксёрской федерации (IBO).
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«Каролина» в овертайме матча НХЛ обыграла «Вашингтон», у Свечникова два очка
«Каролина Харрикейнз» победила «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Лидеры Китая и КНДР обменялись поздравительными телеграммами
Лидеры Китая и КНДР, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, обменялись поздравительными телеграммами по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.
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Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Даллас» в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) действующий чемпион «Сент-Луис Блюз» победил «Даллас Старз».
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Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву» в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Оттаву Сенаторз».
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В Москве 6 октября ожидается до +4 °С
В Москве в воскресенье, 6 октября, ожидается до +4 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Адесанья нокаутировал Уиттакера в титульном бою на UFC 243
Исраэль Адесанья стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.
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Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Египта в рамках КМ
На Кубке мира по волейболу, который проходит в Японии, мужская сборная России одержала победу над командой Египта.
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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Якутии
Шесть человек, в том числе трое граждан КНР, пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Якутии.
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Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом
Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций для граждан, как не заразиться гриппом.
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Курды пригрозили Турции полноценной войной
Представитель арабо-курдского формирования «Сирийские демократические силы» (СДС) Мустафа Бали пригрозил Турции «полноценной войной», в случае если Анкара начнёт в Сирии военную операцию.
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В результате ДТП в Чите пострадали шесть человек
В результате ДТП, произошедшего 6 октября в центре Читы, пострадали шесть человек, ещё один человек погиб.
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Допрошенная ФБР депутат отказалась от комментариев
Депутат Госдумы Инга Юмашева, допрошенная ФБР по прибытии в Нью-Йорк, воздержалась от комментариев по поводу произошедшего.
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Российские вузы приняли участие в образовательной выставке в Сирии
Представители 19 вузов, в том числе двух федеральных, приняли участие во Второй ближневосточной выставке российских университетов, которая прошла в Сирии и Ливане.
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Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями
Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что американский лидер Дональд Трамп злоупотребляет президентскими полномочиями ради собственных интересов.
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Жена дипломата США покинула Британию в статусе подозреваемой
Жена американского дипломата покинула Великобританию после того, как стала предполагаемой виновницей ДТП, в результате которого 27 августа погиб британский 19-летний подросток Гарри Данн.
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Исследование: женщины чаще покупают смартфоны в кредит
Женщины чаще мужчин берут кредит на покупку смартфонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
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Россия и Венесуэла продлили контракты в военной сфере
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что межправительственная комиссия согласовала в субботу, 5 октября, в Каракасе условия сотрудничества с Россией в военно-технической сфере.
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Володина пригласили в КНДР
Председателя Госдумы Вячеслава Володина пригласили в КНДР, визит может состояться в 2020 году.
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Сбербанк выявил виновного в утечке данных сотрудника
Сбербанк выявил сотрудника, виновного в утечке данных 200 клиентов банка, угрозы для данных по 60 млн карт нет.
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Нефтепровод взорвался в Колумбии
В Колумбии в результате нападения разорвана труба Трансандинского нефтепровода, нефть загрязнила реку.
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СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
Турция стягивает дополнительные войска к сирийской границе после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил об операции против поддерживаемых США курдских сил самообороны в Сирии.
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В Иране заявили о планах отправить астронавта в космос
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Тегеран намерен в сотрудничестве с другими странами отправить своего астронавта в космос.
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Россия и Венесуэла намерены составить план долгосрочного сотрудничества
Россия и Венесуэла намерены составить план по долгосрочному сотрудничеству, по крайней мере до 2030 года.
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Депутата Госдумы допросили в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР допросил в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую в США с целью принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.
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Вице-премьер Борисов провёл встречу с Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов провёл встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.
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МИД России поблагодарил МЧС за оперативность в устранении задымления
Министерство иностранных дел России выразило благодарность МЧС за оперативность при реагировании на короткое замыкание, которое произошло в одном из флигелей здания внешнеполитического ведомства.
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Стало известно, сколько россиян выступят в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию
Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила список спортсменов, которые выступят на финальном этапе юниорской серии Гран-при.
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В Москве из-за полумарафона перекроют ряд улиц
В Москве из-за проведения полумарафона «Моя столица» в воскресенье, 6 октября, перекроют ряд улиц.
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Слуцкий назвал себя нетипичным русским
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
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Хейли вновь назвала невозможной дружбу между Россией и США
Бывший постпред США при ООН Никки Хейли вновь заявила, что Россия никогда не будет другом Соединённых Штатов.