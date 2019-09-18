Welt ужаснулся условиями содержания заключённых боевиков ИГ

Впервые съёмочная группа побывала в тюрьме на подконтрольных курдам сирийских территориях, в которой содержатся тысячи бывших боевиков ИГ, передаёт Welt. И кадры из застенков временами откровенно пугают, предупреждает немецкий телеканал.

Так называемый халифат террористической организации «Исламское государство»* окончательно стал историей: пали последние опорные пункты джихадистов в Ираке и Сирии. В результате в плену у курдских подразделений в настоящий момент находятся порядка 12 тысяч бывших боевиков, среди них около сотни немцев. Впервые американская съёмочная группа побывала в самой большой из этих тюрем, и кадры оттуда временами откровенно пугают. Репортаж нашего вашингтонского корреспондента Штефана Шварцкопфа.

Пять тысяч заключённых содержатся на крошечной территории. Большинство из них сражались за ИГ, многие взрывали, убивали, мучали. Преимущественно это так называемые иностранные боевики, которые прибыли из Европы.

РЕПОРТЁР: Вы приехали из Нидерландов?

ЗАКЛЮЧЁННЫЙ: Да.

Другой отвечает, что он прибыл из ФРГ.

ВТОРОЙ ЗАКЛЮЧЁННЫЙ: Я из Германии.

Часто съёмочная группа встречает заключённых, которые жалеют себя. Иногда им всё же попадаются и раскаявшиеся.

ТРЕТИЙ ЗАКЛЮЧЁННЫЙ: По мнению некоторых, решения, которые я принял и из-за которых я здесь оказался, были неверными.

РЕПОРТЁР: Вы лично считали, что приняли верное решение?

ТРЕТИЙ ЗАКЛЮЧЁННЫЙ: Нет, я просто хотел жить при исламских законах.

Условия содержания в тюрьме ужасные. Судя по всему, медицинскую помощь заключённым практически не оказывают. Несколько дней назад заключённые попытались совершить массовый побег. Им этого, однако, не удалось.

Тюрьма находится на юго-востоке Сирии. Эти территории контролируются курдами.

Вопрос о том, что будет с этими заключёнными, обсуждали буквально недавно на саммите «Большой семёрки» президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: В наших руках там тысячи боевиков ИГ. Некоторые из них особо опасны. На мой взгляд, их необходимо отправить туда, откуда они приехали.

Впрочем, Германия и другие страны медлят по юридическим причинам и причинам безопасности. Поэтому заключённых, похоже, ещё долго продержат там под замком, и никого не интересует, кто из них виновен, а кто — нет.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.