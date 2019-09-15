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Die Welt: Трамп подтвердил гибель сына Усамы бен Ладена

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Хамса бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции, пишет Die Welt со ссылкой на сообщение Белого дома. Отмечается, что после смерти отца Хамса бен Ладен, предположительно, возглавлял террористическую организацию «Аль-Каида».
Die Welt: Трамп подтвердил гибель сына Усамы бен Ладена
Reuters

Вскоре после дня памяти терактов 11 сентября 2001 года Дональд Трамп подтвердил гибель сына Усамы бен Ладена, сообщает Die Welt. Согласно заявлению Белого дома, Хамса бен Ладен был убит в ходе антитеррористической операции, проводившейся в Афганистане и Пакистане.

Издание напоминает, что Усама бен Ладен считается организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. После них он скрывался, а в 2011 году был обнаружен и ликвидирован американским спецназом. Предполагается, что после его смерти лидерство в «Аль-Каиде»* перешло к его сыну.
 
Согласно данным американского госдепа, начиная с августа 2015 года Хамса бен Ладен опубликовал в Интернете несколько посланий, в которых призывал к терактам против США и их западных союзников. В 2017 году «Аль-Каида» распространяла изображения, на которых лица Усамы бен Ладена и Хамсы бен Ладена были на фоне горящего Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
 
Как пишет Die Welt, за последние годы появлялось множество слухов о том, что Хамса бен Ладен скрывается в Афганистане, Пакистане, Сирии или Иране. В 2015 году он записал аудиопослание для джихадистов из Сирии: в нём он призвал их к единству, за которым последует «освобождение Палестины». Кроме того, он призывал к свержению саудовской монархии. В феврале нынешнего года США объявили награду в $1 млн за сведения о его местонахождении.
 
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
 
 
 
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источник
Die Welt Германия Европа
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