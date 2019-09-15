Die Welt: Трамп подтвердил гибель сына Усамы бен Ладена

Хамса бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции, пишет Die Welt со ссылкой на сообщение Белого дома. Отмечается, что после смерти отца Хамса бен Ладен, предположительно, возглавлял террористическую организацию «Аль-Каида».
Вскоре после дня памяти терактов 11 сентября 2001 года Дональд Трамп подтвердил гибель сына Усамы бен Ладена, сообщает Die Welt. Согласно заявлению Белого дома, Хамса бен Ладен был убит в ходе антитеррористической операции, проводившейся в Афганистане и Пакистане.
Издание напоминает, что Усама бен Ладен считается организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. После них он скрывался, а в 2011 году был обнаружен и ликвидирован американским спецназом. Предполагается, что после его смерти лидерство в «Аль-Каиде»* перешло к его сыну.
Согласно данным американского госдепа, начиная с августа 2015 года Хамса бен Ладен опубликовал в Интернете несколько посланий, в которых призывал к терактам против США и их западных союзников. В 2017 году «Аль-Каида» распространяла изображения, на которых лица Усамы бен Ладена и Хамсы бен Ладена были на фоне горящего Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
Как пишет Die Welt, за последние годы появлялось множество слухов о том, что Хамса бен Ладен скрывается в Афганистане, Пакистане, Сирии или Иране. В 2015 году он записал аудиопослание для джихадистов из Сирии: в нём он призвал их к единству, за которым последует «освобождение Палестины». Кроме того, он призывал к свержению саудовской монархии. В феврале нынешнего года США объявили награду в $1 млн за сведения о его местонахождении.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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