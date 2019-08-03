Конгрессмен: США выводят войска из Афганистана, но талибам верить нельзя

Соединённые Штаты решили вывести войска из Афганистана, пытаясь положить конец войне с движением «Талибан». Однако, как отметил в эфире Fox News конгрессмен Майкл Уолтс, талибы и прежде давали обещания — отказаться от бомбардировок, сесть за стол переговоров с Кабулом, — но так и не исполняли их.

Пентагон собирается вывести тысячи американских солдат из Афганистана. Такое соглашение достигнуто после семи раундов переговоров с «Талибаном»* в попытке закончить войну. А как же армия и правительство Афганистана, которые остаются на месте, они присутствуют на переговорах?

С нами на связь выходит бывший командующий «зелёными беретами», который служил в Афганистане, конгрессмен от штата Флорида в комитете по вооружённым силам Палаты представителей Майкл Уолтс. Конгрессмен Уолтс, это хорошая или плохая новость?



МАЙКЛ УОЛТС, конгрессмен в комитете по вооружённым силам Палаты представителей: Смотрите, я не против сделки, но пока что мне эта сделка не нравится, мне кажется, что она плохая. «Талибан» даёт нам ряд обещаний. Они уже обещали прекратить огонь, но они по-прежнему бомбят детей в Кабуле. Они обещали вести переговоры с правительством Афганистана, но ещё не сделали этого.



Но что важнее всего, они обещали держаться подальше от «Аль-Каиды»* и ИГ*. И даже если поверить этому обещанию — а я не верю, — то как у них есть возможности, с которыми не смогли совладать тысячи американских военных и 300 тысяч человек афганской армии за последние 18 лет?



Я понимаю недовольство президента: слишком сложно, слишком долго, слишком дорого, но в конечном счёте эти военные — это страховка, которая помогает держать половину мировых террористических организаций на отдалении. Мы не можем допустить, чтобы случилось то же, что было при президенте Обаме. Он хотел, чтобы война в Ираке сама собой закончилась, вывел войска, и в итоге мы столкнулись с ИГ всей этой катастрофой в Сирии.



Дата выхода в эфир 02 августа 2019 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.





