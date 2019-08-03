Конгрессмен: США выводят войска из Афганистана, но талибам верить нельзя

Соединённые Штаты решили вывести войска из Афганистана, пытаясь положить конец войне с движением «Талибан». Однако, как отметил в эфире Fox News конгрессмен Майкл Уолтс, талибы и прежде давали обещания — отказаться от бомбардировок, сесть за стол переговоров с Кабулом, — но так и не исполняли их.
Пентагон собирается вывести тысячи американских солдат из Афганистана. Такое соглашение достигнуто после семи раундов переговоров с «Талибаном»* в попытке закончить войну. А как же армия и правительство Афганистана, которые остаются на месте, они присутствуют на переговорах?
С нами на связь выходит бывший командующий «зелёными беретами», который служил в Афганистане, конгрессмен от штата Флорида в комитете по вооружённым силам Палаты представителей Майкл Уолтс. Конгрессмен Уолтс, это хорошая или плохая новость?
МАЙКЛ УОЛТС, конгрессмен в комитете по вооружённым силам Палаты представителей: Смотрите, я не против сделки, но пока что мне эта сделка не нравится, мне кажется, что она плохая. «Талибан» даёт нам ряд обещаний. Они уже обещали прекратить огонь, но они по-прежнему бомбят детей в Кабуле. Они обещали вести переговоры с правительством Афганистана, но ещё не сделали этого.
Но что важнее всего, они обещали держаться подальше от «Аль-Каиды»* и ИГ*. И даже если поверить этому обещанию — а я не верю, — то как у них есть возможности, с которыми не смогли совладать тысячи американских военных и 300 тысяч человек афганской армии за последние 18 лет?
Я понимаю недовольство президента: слишком сложно, слишком долго, слишком дорого, но в конечном счёте эти военные — это страховка, которая помогает держать половину мировых террористических организаций на отдалении. Мы не можем допустить, чтобы случилось то же, что было при президенте Обаме. Он хотел, чтобы война в Ираке сама собой закончилась, вывел войска, и в итоге мы столкнулись с ИГ всей этой катастрофой в Сирии.
Дата выхода в эфир 02 августа 2019 года.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В муниципалитете Некстлальпан штата Мехико власти совместно с военнослужащими эвакуировали 1,8 тыс. человек из-за произошедшей вблизи жилых домов утечки газа. Об этом сообщило Министерство обороны Мексики.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро поручил постпреду страны при ООН Самуэлю Монкаде обратиться в Совет Безопасности в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о возможной блокаде Боливарианской Республики.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокое сожаление из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и призвал Россию и США срочно заключить новое соглашение.
В Татарстане в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля пострадали 11 человек, семеро из них доставлены в больницу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Мексики в первом матче отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года.
Более 453 тыс. автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП) продано в России в первые шесть месяцев 2019 года, что на 3% больше по сравнению с показателем прошлого года. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
В столице завершили строительство тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) совместно с сотрудниками МЧС и Росгвардии доставили гуманитарную помощь в посёлок Октябрьский-2 Иркутской области, оказавшийся отрезанным в результате паводка.
В Московской области запустят бесплатные автобусы до места проведения Армейских международных игр (АрМИ), которые будут проходить с 3 по 17 августа, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США приступают к разработке ракет, которые ранее были запрещены данным соглашением.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление МИД Украины о том, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США приступают к разработке ракет, которые ранее были запрещены данным соглашением.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион за полгода увеличил экспорт продукции агропромышленного комплекса почти на четверть, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.