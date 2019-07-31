WP: Трамп поручил Помпео вывести солдат из Афганистана к новым выборам

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американский президент Дональд Трамп поручил ему добиться существенного сокращения американского контингента в Афганистане к ноябрю 2020 года, когда в США должны пройти новые президентские выборы. Как отмечает газета The Washington Post, похоже, что американские военные чиновники смирились с такой перспективой.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп сказал ему сократить американский контингент в Афганистане к выборам 2020 года, пишет The Washington Post. «Это указание мне от президента Соединённых Штатов. Он недвусмысленно сказал: «Закончить бесконечную войну. Снизить интенсивность. Сократить контингент. Пусть это будем не мы», — заявил Помпео на заседании Экономического клуба в Вашингтоне.

По мнению Помпео, вывод войск — не просто желание президента, но и необходимость, ведь потребность региона в наличии там боевых сил снизилась. Так что Трампа беспокоит тот факт, что на Афганистан по-прежнему тратятся сотни миллиардов долларов в год, но при этом «Талибан»* проводит атаки практически на ежедневной основе.

Пентагон говорил о том, что на вывод войск понадобится немало средств, но Трамп дал поручение договориться, чтобы у Штатов оставалась возможность продолжать контртеррористические операции в стране. Так что американские военные смирились с мыслью, что Трамп потребует хотя бы частичного вывода войск из Афганистана.

После Помпео и сам Трамп повторил, что хочет вывести американские войска из Афганистана, но не стал комментировать, должны ли они вернуться до выборов 2020 года. «Афганистан нельзя решить военным способом… Мы надеемся, что в ближайшие дни мы сможем призвать «Талибан» к переговорам».

Издание напоминает, что в первый год своего президентского срока Трамп последовал призывам своих советников и увеличил присутствие американских военных в Афганистане. Тогда он так это обосновал: «Моё изначальное чутьё говорило мне вывести войска, и обычно я следую своему чутью. Но всю жизнь я слышал, что решения выглядят совсем иначе по эту сторону стола в Овальном кабинете». Теперь же, спустя два года, при отсутствии прогресса Трамп решил всё же сократить контингент.

Кроме того, неделю назад Афганистан и США сделали совместное заявление о том, что намерены увеличить усилия по продвижению мирного процесса, чтобы закончить войну и вывести американский контингент. Примерно в то же время Трамп заявил, что мог бы быстро закончить войну, но тогда бы погибло 10 млн человек, напоминает The Washington Post.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.