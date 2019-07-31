WP: Трамп поручил Помпео вывести солдат из Афганистана к новым выборам
Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Гончарук рассказал о планах по реформам в экономике.
Президент Молдавии Игорь Додон в ходе «прямой линии» заявил, что Кишинёв и Москва в сентябре могут подписать соглашение о социальных гарантиях. Об этом информирует РИА Новости.
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Бьорном Фрэтэнджело во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в столице США — Вашингтоне.
Россиянин Антон Чупков рассказал, что он чувствовал после того, как установил мировой рекорд в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири.
Министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что его страна точно покинет ЕС 31 октября, даже без сделки.
Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии, полузащитник Андре Шюррле успешно прошёл медицинское обследование в московском «Спартаке».
В Московской области в районе станции «Шатурторф» в результате наезда электропоезда погибли два ребёнка. Об этом информирует пресс-служба транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Россиянин Антон Чупков, который установил мировой рекорд на на дистанции 200 м брассом, рассказал о своей тактике во время финального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника португальского «Спортинга» Бруну Фернандеша.
Суд в США принял решение закрыть дело, в рамках которого Демократическая партия обвиняла власти России, ГРУ и предвыборный штаб действующего американского президента Дональда Трампа во взломе её серверов.
Определились претенденты на звание лучшего футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) в июле.
В Южной Корее сообщили о нескольких выстрелах неопознанными боеприпасами со стороны Восточного побережья КНДР.
Испанский футбольный клуб «Валенсия» заинтересован в назначении на пост главного тренера португальского специалиста Жозе Моуринью.
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил трансферную политику клуба.
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook опубликовал видеообращение с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений главы президентского офиса Андрея Богдана.
Петербургский футбольный клуб «Зенит» отреагировал на шутку казанского «Рубина», связанную с полузащитником сине-бело-голубых Алексеем Суторминым.
Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо в США Карлос Веккьо заявил о скором возобновлении переговоров с делегацией, представляющей президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Немецкая «Бавария» одержала разгромную победу над турецким «Фенербахче» в полуфинальном матче товарищеского турнира в Мюнхене Audi Cup.
Глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что бывший президент страны Пётр Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР.
Руководитель команды промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов рассказал о возможном бое между россиянином Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
Российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий владельцам автомобилей самостоятельно получить номерные знаки непосредственно у изготовителя.
Морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Информационное агентство «Укринформ» закрыло пресс-центр в Киеве после нападения группы радикалов во время пресс-конференции. Об этом заявила замгендиректора агентства Марина Сингаевская.
На оперативном совещании в администрации Уфы генеральный директор городского МУП ЕРКЦ Айгуль Винникова рассказала о ситуации со сбором платежей за жилищно-коммунальные услуги, передаёт Mkset.ru.
Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT заявление представителя украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о том, что курс Киева в Евросоюз и НАТО является бутафорией.
Швейцарский «Базель» обыграл голландский ПСВ в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут в Удмуртии 10—11 августа.
Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.
Среднемесячная зарплата сотрудников организаций Московской области выросла на 7,5% по сравнению с прошлым годом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мособлстат.
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что в случае перехода в клуб нападающий каталонской «Барселоны» Малком будет получать зарплату на уровне нынешних лидеров команды.
Спасатели ликвидировали открытое горение в трёх жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Фестиваль уличного кино состоится 10 августа в Кирове, сообщает progorod43.ru со ссылкой на организаторов.
Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц провёл встречу с делегацией ВМС Филиппин во Владивостоке, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Бразильский полузащитник Фернандо, который перешёл из московского «Спартака» в китайский «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам красно-белых.
В Пермском крае приняли решение увеличить прожиточный минимум на 374 рубля, сообщает URA.RU.
Представитель украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что курс Киева в Евросоюз и НАТО является бутафорией.
В США по запросу родственников извлекут из могилы для эксгумации останки легендарного гангстера 1930-х годов Джона Диллинджера.
Единый проездной для троллейбусов и автобусов начнёт действовать с 1 августа в Симферополе, Алуште и Ялте, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу администрации крымской столицы.
В Нижегородской области выдали почти 10 тыс. ипотечных кредитов за шесть месяцев 2019 года, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает NewsNN.ru со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро.
Шотландский «Селтик» одержал победу над эстонским «Нымме Калью» в ответном матче второго отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Из России в Китай пытались вывезти 11 мешков дальневосточного трепанга, желчных пузырей и клыков диких животных, сообщает VostokMedia.com. Контрабанду обнаружили приморские пограничники в пункте пропуска «Турий Рог».
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление генерал-лейтенанта, ветерана Службы внешней разведки Украины Василия Богдана о том, что Киев должен создать ракеты средней дальности, чтобы они «достали и Москву, и Санкт-Петербург».
Петербургский футбольный клуб «Зенит» достиг договорённости с нападающим каталонской «Барселоны» Малкомом по условиям личного контракта.
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов выразил мнение, что некоторые игроки команды не соответствуют её задачам.
Для автопарка станции скорой медицинской помощи Тюмени купят новые автомобили, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Украинский генерал-лейтенант, ветеран Службы внешней разведки Украины Василий Богдан считает, что Киев должен создать ракеты средней дальности, чтобы они «достали и Москву, и Санкт-Петербург».
Заксобрание Свердловской области одобрило изменения бюджета, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.