Hindustan Times: экс-глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной в мире страной

Экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис в своей книге Call Sign Chaos: Learning to Lead назвал Пакистан самой опасной страной в мире, пишет Hindustan Times. «Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю Пакистан самым опасным из-за радикализации его общества и наличия ядерного оружия», — заявил бывший министр обороны.
Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной на планете из-за радикализации общества и ядерного арсенала этой страны, пишет Hindustan Times.
«Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю Пакистан самым опасным из-за радикализации его общества и наличия ядерного оружия», — написал он в своей книге Call Sign Chaos: Learning to Lead.
Мэттис также раскритиковал Пакистан за то, что последний «рассматривает всю геополитику через призму враждебности по отношению к Индии».
«Мы не можем допустить, чтобы самый быстрорастущий ядерный арсенал в мире попал в руки террористов, число которых в этой стране множится. Результат был бы катастрофическим», — добавил экс-глава Пентагона в своей книге.
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