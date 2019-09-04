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Hindustan Times: экс-глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной в мире страной

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Экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис в своей книге Call Sign Chaos: Learning to Lead назвал Пакистан самой опасной страной в мире, пишет Hindustan Times. «Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю Пакистан самым опасным из-за радикализации его общества и наличия ядерного оружия», — заявил бывший министр обороны.
Hindustan Times: экс-глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной в мире страной
Reuters
Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной на планете из-за радикализации общества и ядерного арсенала этой страны, пишет Hindustan Times.
 
«Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю Пакистан самым опасным из-за радикализации его общества и наличия ядерного оружия», — написал он в своей книге Call Sign Chaos: Learning to Lead.
 
Мэттис также раскритиковал Пакистан за то, что последний «рассматривает всю геополитику через призму враждебности по отношению к Индии».
 
«Мы не можем допустить, чтобы самый быстрорастущий ядерный арсенал в мире попал в руки террористов, число которых в этой стране множится. Результат был бы катастрофическим», — добавил экс-глава Пентагона в своей книге. 
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источник
Hindustan Times Индия Азия
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