Hindustan Times: экс-глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной в мире страной

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной на планете из-за радикализации общества и ядерного арсенала этой страны, пишет Hindustan Times.

«Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю Пакистан самым опасным из-за радикализации его общества и наличия ядерного оружия», — написал он в своей книге Call Sign Chaos: Learning to Lead.

Мэттис также раскритиковал Пакистан за то, что последний «рассматривает всю геополитику через призму враждебности по отношению к Индии».

«Мы не можем допустить, чтобы самый быстрорастущий ядерный арсенал в мире попал в руки террористов, число которых в этой стране множится. Результат был бы катастрофическим», — добавил экс-глава Пентагона в своей книге.