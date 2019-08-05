Zeit: отмена статуса автономии грозит Кашмиру резким ростом напряжённости

Индийское правительство сообщило о том, что Кашмир лишён особого статуса, предоставляющего штату автономию, пишет Die Zeit. Согласно информации издания, власти Индии ввели в Кашмир дополнительные войска, заблокировали выезд из столицы штата, а также отключили Интернет и телефонную связь. В Пакистане выразили беспокойство о том, что ситуация может перерасти в региональный конфликт и попросили США выступить в качестве посредника.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах сообщил о том, что декрет президента об утрате штатом Кашмир особого статуса вступил в силу, пишет Die Zeit. Таким образом, автономия, гарантированная статьёй 370 индийской Конституции, больше не действует.

Такое решение может стать причиной резкого роста напряжения в Кашмире. Издание напоминает, что большую часть населения штата составляют мусульмане: свои территориальные претензии на Кашмир высказывает Пакистан.

Согласно информации Die Zeit, за последние несколько дней Индия отправила в Кашмир дополнительный контингент войск. Кроме того, индийские власти запретили выезд из столицы штата и прилегающих к ней районов, а также заблокировали доступ в Интернет и отключили телефонную связь.

Издание сообщает, что власти Пакистана обратились к США с просьбой выступить в качестве посредника. По словам пакистанского премьера Имрана Хана, ситуация в Кашмире серьёзно ухудшилась и может перерасти в региональный конфликт.

И Индия, и Пакистан считают Кашмир своей территорией, пишет Die Zeit. Страны уже трижды воевали друг с другом за спорный штат: в результате Кашмир был разделён демаркационной линией.

Несколько месяцев назад Индия совершила воздушные налёты на пакистанскую часть Кашмира: индийское правительство заявило, что целью атак был тренировочный лагерь террористической группировки, взявшей ответственность за теракт в индийской части штата, унёсшего жизни 40 человек. Пакистан, в свою очередь, утверждает, что тренировочного лагеря в том районе не было.