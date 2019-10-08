Американский полковник: вывод войск США из Сирии — «шах и мат» России, Ирану и Турции

Решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии возмутило Вашингтон, однако на самом деле это первый проблеск стратегического мышления во внешней политике США за последние 30 лет, заявил в интервью Fox News отставной полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, теперь Турции, Ирану и России придётся противостоять друг другу — на радость Израилю и Америке.

Дуглас Макгрегор — полковник Сухопутных войск США в отставке, автор книги «Фактор победы» и, возможно, самый мудрый комментатор по вопросам внешней политики, какого мы только знаем. В такие вечера мы всегда признательны ему за участие в нашей программе.



Полковник, как вы расцениваете реакцию на заявление президента?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник Сухопутных войск США в отставке: Болото явно взбаламутилось! Потому что президент делает то, чего я не видел последние лет 30: он снова привносит в американскую внешнюю и оборонную политику какую-то стратегию.



Позвольте, я объясню. Он обратился к господину Эрдогану, который уже очень давно пытается выкроить часть Сирии… Напомню, господин Эрдоган также отчасти в ответе за подъём ИГ*, а потом ИГ оказалось монстром Франкенштейна, и он решил, что его надо приструнить. Теперь он хочет переселить суннитских арабских беженцев на северо-запад Сирии и создать что-то вроде буферной зоны для турецких интересов. Но при этом он (Трамп. — ИноТВ) сказал господину Эрдогану: «Вы можете это сделать, но, если ИГ поднимет голову, разбираться с ним придётся вам. Если ИГ вернётся, это ваши проблемы».



Это очень важный момент: президент переложил на господина Эрдогана бремя ответственности за очевидно региональную проблему, очевидно восходящую к Турции. Тем временем Россия пообещала сохранять территориальную целостность Сирии, что бы ни случилось. Как Россия будет разбираться с господином Эрдоганом, решившим выкроить кусок Сирии для своих собственных целей?



А есть ещё и Иран. Иран хочет сохранить возможность взаимодействия с Ливаном и со своими шиитскими союзниками в этой стране. Но если турки будут господствовать на севере Сирии, Иран уже не сможет — или, по крайней мере, ему будет гораздо, гораздо труднее — взаимодействовать с Ливаном.



Суть в том, что президент (Трамп. — ИноТВ) поставил шах и мат всем ключевым игрокам в регионе, в Сирии. Теперь им наконец-то придётся противостоять друг другу.



Секундочку! Вы упускаете ключевой момент — мне целый день непрерывно рассказывали об этом по телевидению — я имею в виду наших единственных в мире союзников, сирийских курдов! С ними-то что? Сегодня всё телевидение, по сути, 12 часов отдавало дань уважения сирийским курдам.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Ещё раньше, чем мы туда прибыли, курдские коммунисты-маоисты на севере Сирии, у которых в связи с этим давние и близкие отношения с Москвой, всегда были заинтересованы в союзе с кем угодно, кто помог бы им приблизиться к цели, а эта цель подразумевает независимость в Сирии и атаки на турок, которых они считают врагами.



В наше отсутствие курдам придётся принимать решение. Заключить мир с Дамаском, как говорили им русские, как тайно советовали им мы и как хотело бы сирийское правительство? Или же курды решат противостоять туркам своими силами? Что-то мне подсказывает, что сирийские курды сочтут, что, пожалуй, в их интересах встать на сторону Дамаска. Думаю, это мы и увидим, как только выведем войска.



Но есть ещё один момент. Это выгодно Израилю, потому что у Ирана теперь разногласия с Турцией! Иран заинтересован во взаимодействии с «Хезболлой». Русские совсем не заинтересованы в том, чтобы Сирия превратилась в плацдарм для нападений на Израиль. Так что русские и иранцы, чьи планы расстроены турками… А теперь и турки… Все три игрока будут поставлены перед фактом, что наш уход выгоден Израилю и Соединённым Штатам.



Это совсем не то, что написала в Twitter Никки Хейли! Но я думаю, что вы говорите убедительно. И, пожалуй, я верю вам. Рад был вас видеть сегодня, полковник!



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Рад был вас видеть.



Большое спасибо!



Дата выхода в эфир 07 октября 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



