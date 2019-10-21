CNN: поспешный уход США из Сирии грозит Ближнему Востоку новым хаосом

Всего за неделю вывода войск из Сирии США свели на нет плоды длившихся в течение 20 лет операций на Ближнем Востоке, подвергнув опасности не только своих союзников, курдов, но и собственные войска, передаёт CNN. Уход Америки, позиции которой поспешила занять Россия, повлёк за собой формирование новых союзов и нового порядка в «самом кровавом регионе мира», что может сулить очередной хаос, считает канал.

Сирию больше восьми лет терзают кровопролитные столкновения: «арабская весна», гражданская война, борьба против ИГ*… Теперь же на севере страны разворачивается битва между сирийскими курдами и турецкими вооружёнными силами.

В настоящий момент в регионе установлен не слишком стабильный режим прекращения огня — единственное, что хоть как-то позволяет сохранять мир. Однако 120 часов на отход, отведённые курдам, истекают уже во вторник, а это не слишком щедрый срок для того, чтобы выйти из буферной зоны, куда затем хотят войти турецкие силы. На карте, которую вы видите, эта зона обозначена зелёным цветом.

Между тем, из-за стремительного отступления США жизнь в северной Сирии кардинальным образом меняется. О том, как прошла последняя неделя в Сирии, рассказывает Ник Пэйтон Уолш.

В течение всего недели пропали пропадом два десятилетия: из-за поспешного ухода США из северо-восточной Сирии правила, регулировавшие жизнь в регионе, теперь переписываются.

Американские силы уходили так быстро и в такой опасной обстановке, что уничтожили собственную базу — а такого не случалось ещё с тех пор, как они бежали от «Талибана»** в Афганистане. Кроме того, США бросили своих главных союзников в борьбе против ИГ — сирийских курдов, которые гибли тысячами, сражаясь против этой террористической организации.

А у этого аванпоста близ Кабани, над которым всего несколько дней назад реял американский флаг, теперь расправила плечи Россия. Кремль наверняка и поверить не может, как просто ему теперь расширять своё влияние.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Сирия может получить кое-какую помощь от России, и это нормально. Песка у них там много.

Президент Трамп строил свою предвыборную кампанию на обещаниях прекратить, по его словам, «бесконечные» войны. И он попытался это обещание выполнить.

Также президент заявил, что одержал 100-процентную победу над «Исламским государством». Впрочем, когда он впервые заговорил о выводе войск из Сирии в прошлом году, то сделал это в решающий период и ИГ всё ещё удерживало определённые территории, так что уходить было решено позднее.

Некоторые считают, что уход США из Сирии в какой-то момент был неизбежен. Так же как и то, что сирийским курдам придётся искать новых союзников. Однако то, с какой скоростью и как сумбурно происходил вывод войск, анонсированный ещё даже до того, как солдаты получили соответствующий приказ, подвергло опасности не только курдов и самих американцев — на наших глазах турецкий истребитель пролетел прямо над американской колонной, — но и позиции Америки как союзника на международной арене.

Сейчас другие союзники США, вероятно, чувствуют себя в растерянности. На газонефтяные месторождения Саудовской Аравии было совершено нападение. Как утверждают американские госслужащие, ракеты принадлежали Ирану. Когда Иран заявил, что намерен нанести ответный удар, если его атакуют…

МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ, министр иностранных дел Ирана: …полномасштабная война.

…Трамп бросил свою «большую дубину».

ДОНАЛЬД ТРАМП: Хочу ли я войны? Я не хочу ни с кем воевать.

Тогда вряд ли можно считать совпадением, что спустя несколько недель саудовцы, по привычке ожидавшие защиты со стороны США, встретились с другим президентом. Этот лидер также поддерживает близкие контакты с ещё одним традиционным союзником Америки.

Последние два десятилетия американских операций на Ближнем Востоке унесли немало жизней и ресурсов, но также привели к заключению союзов, которые сохранялись и после того, как американские войска возвращались домой. Поспешный и беспорядочный вывод войск из Сирии на этой неделе и жертвы, которые он повлёк за собой, продемонстрировали не только нежелание президента сдерживать свои импульсивные порывы, чтобы обеспечить безопасность собственных военнослужащих и союзников, но также перекроили союзы в самом кровавом регионе мира. И пока формируется новый порядок со своими правилами игры, это грозит новым хаосом.

Ник Пэйтон Уолш, CNN, Эрбиль, Северный Ирак.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 октября 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.