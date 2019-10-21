NYT узнала о планах Трампа оставить 200 американских военных на востоке Сирии

Дональд Трамп обдумывает возможность оставить небольшой контингент военнослужащих США на северо-востоке Сирии и вдоль границы с Ираком, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента. Таким образом в Вашингтоне планируют не допустить восстановление «халифата» ИГ и помочь курдам контролировать нефтяные месторождения на востоке Сирии.

Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы оставить в Сирии небольшой контингент американских войск для борьбы с ИГ* и защиты местных нефтяных месторождений от правительства президента Башара Асада и России, передаёт The New York Times.

Если Трамп примет подобное решение, это будет второй случай с начала года, когда он отменяет собственный приказ. В частности, в декабре 2018 года президент уже приказал 2 тыс. американских военнослужащих немедленно покинуть Сирию, однако затем передумал в пользу постепенного вывода войск.

Кроме того, это будет второй раз за последние несколько дней, когда Трамп уступит давлению со стороны однопартийцев, после пересмотра решения о проведении саммита G7 2020 года в его отеле. Так, Трамп подвергся резкой критике своего плана по выводу войск из Сирии, который позволил Турции начать наступление против курдских Отрядов национальной самообороны, в том числе со стороны представителей Республиканской партии.

По словам источника издания в администрации президента, 200 американских солдат могут остаться на северо-востоке страны неподалёку от границы с Ираком, а также вдоль самой границы вне зоны безопасности, о которой вице-президент США Майк Пенс договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Таким образом в Белом доме хотят помешать ИГ восстановить часть «халифата» в Сирии и соседнем Ираке. Вместе с тем дополнительным преимуществом станет помощь курдам в контроле над нефтяными месторождениями на востоке, пишет издание.

Источник The New York Times предположил, что Трамп колеблется между выполнением одного из предвыборных обещаний, а именно возвращением американских военнослужащих из Сирии домой, и продолжением сдерживания боевиков ИГ. Ожидается, что он представит идею по сохранению небольшого контингента войск как разумный способ обеспечить безопасность в регионе.

При этом, по словам представителей Белого дома, решение Трампа оставить 200 американских военнослужащих в Сирии нельзя назвать очередным изменением решения, так как эти солдаты не должны были вернуться в США. Изначально предполагалось, что они будут передислоцированы в Ираке.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.