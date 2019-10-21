Сенатор США: сирийская война будет бесконечной, только если Трамп откажется в ней от победы

Решение Трампа вывести американские войска из Сирии — это крупная стратегическая ошибка, которая серьёзно ухудшит положение США, а также позволит противникам Америки — в частности, России и Ирану, — усилить свои позиции в регионе, пишет в своей статье для The Washington Post глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл. По мнению сенатора, в том случае если США откажутся от своей роли «незаменимого государства», то это может привести к созданию нового мирового порядка — который Вашингтону совсем не понравится.

Вывод американских войск из Сирии — это большая стратегическая ошибка. Она уменьшит степень защищённости американского народа, приободрит врагов США и ослабит важные альянсы. К сожалению, это решение может привести к таким же результатам, как и опрометчивый уход администрации Обамы из Ирака, который стал прологом для расцвета ИГ*, пишет в своей статье для The Washington Post глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.



Со времён терактов 11 сентября Макконнелл работал с тремя президентскими администрациями и усвоил три главных урока борьбы с комплексной угрозой исламистского терроризма. Урок номер один состоит в том, что эта угроза реальна и не рассосётся сама собой. В случае если боевикам позволить перегруппироваться и создать базы, то они начнут действовать и на территории США.



Второй урок заключается в том, что альтернативы американскому лидерству не существует.



«Никакая другая страна не может сравниться с нами в способности действовать на острие международных кампаний, которые наносят террористам поражения и помогают стабилизировать регион. Ливия и Сирия — это кровавые последствия подхода администрации Обамы, пытающейся «руководить издалека», — считает сенатор.



Последнее положение касается далеко не только контртерроризма. Если американцам в принципе есть дело до международной системы, сложившейся после окончания Второй мировой войны, то они должны признать, что США — «это незаменимое государство». «Мы построили эту систему, сохранили её и извлекли из неё больше всего выгоды», — подчёркивает автор.



Когда в 40-х годах Соединённые Штаты сбросили тёплое одеяло изоляционизма и облачились в мантию мирового лидерства, они сделали весь мир лучше, но в особенности он стал лучше для Америки. «Если мы сейчас скинем эту мантию, то будьте уверены: появится новый мировой порядок — и создаваться он будет не на благоприятных для нас условиях», — предупреждает политик.



Третий урок: США не одни в этой борьбе. В последние годы кампании по борьбе с террористами в Ираке, Сирии или Афганистане осуществлялись в основном при помощи местных сил. Вклад США свёлся в основном к ограниченной специализированной помощи. Как это ни парадоксально, Сирия показала, что такой подход вполне может сулить успех.



В январе, когда начали появляться намёки на то, что президент США подумывает о выводе войск из Сирии и Афганистана, Макконнелл посчитал, что сенату необходимо вновь вспомнить об этих важных принципах. «Сенат не остался в стороне. Подавляющее большинство в обеих партиях — 70 сенаторов — поддержало составленную мною поправку, которая напоминала об этих уроках. В ней говорилось о том, что мы выступаем против преждевременного ухода из Сирии и Афганистане, акцентировалось внимание на необходимости американского лидерства для борьбы с террористами, а также содержался призыв продолжать сотрудничество с нашими союзниками и местными силами», — напоминает глава республиканского большинства.



«К сожалению, недавние шаги администрации в Сирии не учитывают эти ключевые уроки», — сетует Макконнелл.



Сочетание из вывода американского контингента и боёв между турками и курдами — это «стратегический кошмар» для США. Даже если пятидневное перемирие продержится, события последней недели отбросили США назад в их борьбе против ИГ и других террористов. «Если вывод войск не остановить, то он даст возможность жестокому режиму Асада в Сирии и его иранским покровителям расширить своё влияние. И мы игнорируем усилия Россия, которая пытается использовать своё растущее господство в Сирии для сосредоточения в своих руках власти и влияния по всему Ближнему Востоку и за его пределами», — полагает Макконнелл.



Многие из противников США радуются этим событиям. Результат этой геополитической цепной реакции — «улыбающийся российский «журналист», прогуливающийся по только что брошенной американской военной базе на севере Сирии. «Стратегическое бедствие, аккуратно запечатлённое в одном посте в Facebook», — отмечает сенатор.



В этом контексте Вашингтон должен руководствоваться национальными интересами, а не эмоциями. «Хотя наступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Северо-Восточной Сирии представляет собой ошибку, неужели Соединённые Штаты предпочтут, чтобы регион контролировали российские, сирийские и иранские силы, а не Турция — союзник по НАТО?» — задаётся вопросом Макконнелл.



Для возвращения Анкары назад в строй Вашингтону, по мнению политика, следует применить метод кнута и пряника, с уважением относясь к обеспокоенности Турции насчёт собственной безопасности. Ограничив турецкое вторжение и поспособствовав установлению прочного перемирия, США должны создать условия для повторного ввода американских сил, отвадить Турцию от России и вернуть её в лоно НАТО.



Чтобы оказать давление на ИГ, сдержать «иранскую агрессию» и дать возможность местным партнёрам США получить более сильные позиции на переговорах с Асадом, Вашингтон должен сохранить ограниченное военное присутствие в Сирии и за её пределами. Кроме того, Америке стоит тесно сотрудничать с региональными союзниками, которым грозит этот хаос, а также удвоить усилия по международному давлению на «режим Асада».



И, наконец, что бы ни происходило в Сирии, США не должны выводить войска из Афганистана до тех пор, пока работа там не будет выполнена. Америка должна всеми силами поддержать своих афганских партнёров, так как они выносят на себе основную тяжесть борьбы с террористами.



Неоизоляционизм поднимает свою голову и поэтому, по мнению Макконнелла, стоит ждать новых разговоров о «бесконечных войнах». «Однако вся эта риторика не может изменить того факта, что войны не просто заканчиваются: войны либо выигрываются, либо проигрываются», — подчёркивает сенатор.



США принесли серьёзные жертвы для того, чтобы разбить «Аль-Каиду»** и ИГ и заморозить конфликты, которые разжигают экстремизм. Однако хотя политическая воля для выполнения этой тяжелой работы и иссякает, угрозы США никуда не делись.



«Мы были свидетелями гуманитарной катастрофы и разгула терроризма после того, как мы бросили Афганистан в 90-х годах, создав тем самым предпосылки для терактов 11 сентября. Мы видели, как ИГ начало процветать в Ираке после ухода оттуда президента Барака Обамы. И мы вновь станем свидетелями этого в Сирии и Афганистане, если мы бросим наших партнёров и выйдем из этих конфликтов до победы. Войны Америки будут «бесконечными», только если Америка откажется от победы в них», — подытоживает Митч Макконнелл.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.