CNN: Трамп нахваливает сделку с Турцией — но это никакое не перемирие

Договорённости с турецким правительством по поводу прекращения огня в Сирии, о достижении которых с помпой объявил президент США Дональд Трамп, вопреки его заявлениям, является не реальным перемирием, а лишь паузой, сообщает CNN. По мнению эксперта канала по международным делам Аарона Дэвида Миллера, Трамп в сущности растоптал надежду сирийских курдов на автономию, а также сыграл на руку Турции, которая, напротив, смогла благодаря этой сделке достичь всех своих целей.

Как ни крути, договор США и Турции — это не перемирие, в основном по той причине, что вторая сторона этого конфликта (сирийские курды) участия в переговорах не принимала. Вряд ли стоит удивляться тому, что условия этой сделки на данный момент играют на руку Турции. При этом до начала турецкого наступления её положения считались неблагоприятными как для США, так и для курдов. Однако Дональд Трамп остался верным себе и проигнорировал эту реальность — реальность, в которой курдов разоружают и отбирают у них всю ту территорию, которой они однажды обладали в Сирии. Взамен Турция избежит новых американских санкций. И то, что сейчас скажет американский президент — это неправда.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы заключили пятидневное перемирие. За эти пять дней о курдах и других людях прекрасно позаботятся; они будут перемещаться, покидать зоны безопасности… Мы достигли всего, о чём смели мечтать. Мы также сможем вернуть наших людей домой, однако сможем полностью контролировать ИГ*. Мы сможем делать всё необходимое, чтобы дожать остатки ИГ…



Эксперт CNN по международным делам и ветеран Госдепартамента США Аарон Дэвид Миллер выходит с нами на прямую связь из Вашингтона. Аарон, рад, что вы с нами. Эта сделка по приостановке боевых действий, это перемирие никогда бы не понадобилось, если бы Дональд Трамп не приказал американским войскам покинуть Северную Сирию. В конечном счете, это привело к тому, что сирийские курды были вынуждены пойти на сделку с сирийским правительством, а также с Россией, лишившись всякой автономии. Курды оказались в худшей ситуации, чем до того, как вместе с США начали воевать с ИГ?



ААРОН ДЭВИД МИЛЛЕР, эксперт CNN по международным делам: Думаю, сомнений здесь никаких быть не может. Знаете, они ведь делали главную ставку на США, причём, по сути, не только в плане борьбы против ИГ, но и в плане поддержки их территориальных и политических притязаний в Сирии. По крайней мере, на протяжении какого-то времени кое-кто говорил и об отдельном государстве, размером приблизительно с Западную Виргинию.



Мне кажется, что курдские надежды на самоуправление и автономию, по крайней мере, в Сирии, в очередной раз были растоптаны американским президентом, который, по правде говоря, нашёл решение проблемы, которой у нас, по крайней мере, в 2019 году не было. Однако она доставила нам много головной боли и привела к большой неразберихе в Северо-Восточной Сирии.



Вице-президент Майк Пенс, быть может, и находится в 9 с половиной тысячах километров от Вашингтона, но он всё же помнит, кто главный. Давайте послушаем.



МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Я знаю, что президент Трамп очень благодарен президенту Эрдогану за то, что он согласился сделать шаг в нужном направлении и ввёл режим прекращения огня, создав таким образом возможность для мирного урегулирования конфликта, начавшегося неделю тому назад. В свою очередь, я благодарен президенту за его лидерские качества.



Так какие же «лидерские качества» нужны для того, чтобы убедить какого-нибудь лидера — в данном случае речь идёт о Реджепе Эрдогане — согласиться на сделку, в результате которой этот лидер получит всё, что он всегда хотел, и ещё в придачу?



ААРОН ДЭВИД МИЛЛЕР: Знаете, вне зависимости от того, с чем мы имеем дело — с тем, что Дональд Трамп готов жертвовать национальными интересами США ради того, чтобы выполнить предвыборное обещание, что он тепло относится к Эрдогану или же что он пытается предпринять манипуляцию галактических масштабов — честно говоря, ясно одно: лишь очень малая часть заявлений президента и вице-президента об этом так называемом соглашении соответствует действительности.



Это не перемирие, а пауза — и, фактически, эта пауза полностью устраняет любые надежды на введение санкций. Кроме того, откровенно говоря, она ставит курдов в безвыходное положение: если они не согласятся на условия сделки и не выйдут из определённых районов, их обвинят в нарушении так называемого перемирия — а если согласятся и уйдут, то потеряют репутацию и авторитет среди своих подопечных. Ну а господин Эрдоган, который, как мне кажется, обвёл Дональда Трампа вокруг пальца, всего за неделю удовлетворил все чаяния Турции — по крайней мере, на данный момент.



И нужно отметить ещё один момент — как мне кажется, действия президента открыто продемонстрировали тот факт, что США последнее десятилетие находятся в состоянии дрейфа: у них нет в отношении Сирии ни настоящего курса, ни видения будущего, и Вашингтон никогда не хотел вкладывать в это направление те ресурсы, которые были готовы вкладывать его конкуренты, включая Владимира Путина, Эрдогана и иранцев. Мы и при Бараке Обаме, и при Дональде Трампе показали, что у нас в Сирии действительно важных национальных интересов нет, и, на мой взгляд, последствия этого мы сейчас и наблюдаем.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 18 октября 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.