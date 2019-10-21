HDN: Эрдоган пообещал предпринять необходимые шаги по Сирии после встречи с Путиным

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что предпримет «необходимые шаги» на севере Сирии после намеченной на 22 октября встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает HDN. Эрдоган также подчеркнул, что Анкара не собирается вести переговоров с «террористами».
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в понедельник 21 октября, что Турция предпримет «необходимые шаги» в северной Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пишет Hürriyet Daily News.
«Как вам известно, сейчас есть 120-часовая пауза. Большая часть [этого периода] уже прошла. Завтра у нас будет визит в российский Сочи. Во время этой поездки господин Путин и я обсудим паузу и, как я надеюсь, будут приняты необходимые шаги», — заявил Эрдоган, выступая на международном форуме TRT World Forum 2019 в Стамбуле.
Турецкий лидер также вновь подчеркнул, что Анкара не будет вести переговоры с «террористическими организациями», и обвинил западные государства в том, что они «поддерживают террористов», напомнив о том, что отмечается в материале HDN.
«Мы никогда не садились и не будем сидеть за одним столом с террористами. Остальные пусть садятся, это не наше дело — но важно видеть, куда двигаются международная политика, законы войны и борьба против терроризма, — цитирует издание Эрдогана. — С одной стороны, говорят о борьбе с терроризмом, а с другой — их при этом балуют».
Как напоминает журналист газеты, 120 часов, о которых говорил Эрдоган, — это время прекращения турецкой операции «Источник мира», о котором договорились Анкара и Вашингтон 17 октября, чтобы позволить курдским формированиям уйти из буферной зоны, создание которой планируется в пограничных с Турцией регионах Сирии.
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