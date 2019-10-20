Welt: курды и турки схлестнулись на улицах Германии

В нескольких городах Германии проходят протесты против турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его военной операции на севере Сирии, сообщает Welt. В ходе демонстраций происходят столкновения курдов с турками. Местная полиция бросила большие силы на предотвращение насильственных действий, рассказывает немецкий телеканал.

Война на севере Сирии взволновала и курдов, живущих в Германии. Во многих городах несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях против турецкой военной операции. Самую большую из них планировалась провести в Кёльне. До последнего момента полиция, опасаясь беспорядков, рассматривала возможность её запретить. С репортажем Ян-Фридрих Функ.

«Остановите войну на севере Сирии!», «Никаких сделок с Турцией!» и «Европейский союз финансирует Эрдогана». Демонстранты выступают против турецкого президента и его вторжения в Сирию.

МУЖЧИНА: Мы выходим на улицы, чтобы выступить против войны этого деспота и автократа Эрдогана. Он ведёт войну с ни в чём неповинными людьми.

ЖЕНЩИНА: Это абсолютно не нормально. Ему (Эрдогану. — ИноТВ) там нечего делать.

ДЕВУШКА: Весь мир просто смотрит. Весь мир. Меня это с ума сводит.

Вторжение Эрдогана на севере Сирии. Конфликт добрался до улиц Германии. На прошлой неделе в во время протестов в городе Люденшайд в земле Северный Рейн-Вестфалия на одного из мужчин набросились с ножом со спины. В Ботропе и Херне между турками и курдами также произошли столкновения.

Поэтому в Кёльне полиция задействовала большие силы: несколько сотен сотрудников. Водомёты также стоят наготове. Полиция опасается, что среди протестующих будут тысячи агрессивно настроенных людей.

ВОЛЬФГАНГ БАЛЬДЕС, представитель кёльнской полиции: Мы не позволим совершить провокации тем, кто приехал сюда для этого. Провокации приведут к тому, что конфликт на турецко-сирийской границе выплеснется на улицы Кёльна. Мы этого не допустим.

Демонстрации проходят в некоторых городах Германии. В том числе — в Берлине, Франкфурте и Ганновере. В Кельне на улицы вышло десять тысяч человек. В два раза меньше, чем ожидала полиция. За исключением пары зажжённых фаеров всё проходит мирно.

Дата выхода в эфир 20 октября 2019 года.