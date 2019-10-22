Sky News: Помпео предупредил Турцию, что США могут применить силу

В случае необходимости Вашингтон готов предпринять военные действия, чтобы защитить курдов от турецкого наступления. С таким предупреждением выступил госсекретарь США Майк Помпео. В то же время политик подчеркнул, что администрация Трампа рассчитывает на мирное урегулирование конфликта, сообщает Sky News.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что с оптимизмом смотрит на сохранение перемирия между турецкой армией и курдскими силами в Сирии. Но он предупредил, что США могут быть готовы использовать военные меры, чтобы защитить курдов в случае необходимости.

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Когда мы видим, что на кону находятся американские интересы или существует необходимость обеспечить соблюдение фундаментальных норм в любой точке мира, мы используем все силы, которые у нас есть.

Вы говорили об использовании экономического влияния. Мы определённо его применяем. Мы также используем дипломатические возможности. Таковы наши приоритеты: для нас мир предпочтительнее войны. Но в случае если необходимы динамические или военные действия, то вы должно знать: президент Трамп полностью готов предпринять такие действия.

С последними подробностями из Вашингтона корреспондент Sky News Аманда Уокер.

АМАНДА УОКЕР, корреспондент Sky News: Я думаю, это заявление следует рассматривать в контексте начала всей этой истории. Президент Трамп дал зелёный свет (турецкому. — ИноТВ) наступлению. Но с тех пор его администрация пытается дистанцироваться от этого решения. Они говорят: «Послушайте, мы совершенно против этого вторжения. Мы не хотели, чтобы оно происходило».

Дональд Трамп пишет письмо, в котором он призывает Эрдогана не строить из себя крутого парня. Затем на митинге он делает разворот на 180 градусов и говорит, что иногда детям нужно позволить подраться. Потом администрация вновь грозит ввести санкции против Турции, и теперь, судя по всему, Помпео зашёл ещё дальше.

Похожую риторику они используют в отношениях с Ираном. Они заявляют: «Послушайте, мы предпочитаем мирный дипломатический подход. Но мы готовы нанести удар в случае необходимости». Особенно они указывают на то, что поступали так в отношении Сирии.

Так что ситуация очень запутанная. Она была такой с самого начала и остаётся такой уже на протяжении пары недель. И если взглянуть на реакцию, в том числе республиканцев, на то, что сделал Дональд Трамп, можно сказать: это большая политическая проблема для администрации Трампа.

Дата выхода в эфир 22 октября 2019 года.