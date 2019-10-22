Foreign Policy: США при Трампе столкнулись с теми же проблемами, что и Мордор при Сауроне

Администрация президента США Дональда Трампа находится в состоянии кризиса почти с того самого момента, когда он принёс президентскую присягу, пишет обозреватель Foreign Policy Остин Гилкесон. Постоянные кадровые перестановки в Белом доме на должностях, связанных с обороной и национальной безопасностью, говорят о том, что американское правительство не уверено в своём месте на мировой арене.

Трамп в значительной мере сосредоточил свою внешнюю политику на выводе американских войск с иностранных театров военных действий, на установлении контактов с автократическими режимами, такими как Северная Корея, и на развязывании торговой войны с Китаем. Ни одна из этих политик не имела большого успеха. Уход из Сирии стал катастрофой, северокорейцы открыто назвали свои встречи с Трампом провалом, а пошлины на китайский экспорт нанесли ущерб американским компаниям и потребителям.

Если администрация Трампа желает восстановить свои позиции и выработать реально более сильную внешнюю политику США, ей следует обратить внимание на «исторический пример» другого столкнувшегося с трудностями глобального гегемона: «чёрной страны» Мордор.

Провал гегемонии Саурона представляет собой мощный урок для нынешнего Белого дома, уверен автор.

21 октября была 65-я годовщина со дня публикации в США классического исследования стратегии Мордора. Согласно этой работе, крах «чёрной страны» можно обосновать тремя первостепенными проблемами, с которыми сейчас сталкивается Вашингтон.

Подобно Соединённым Штатам при администрации Трампа, Мордор под властью Саурона в конце третьей эпохи был динамичной и неоспоримой мировой сверхдержавой, внезапно столкнувшейся с угрозами с разных сторон.

Возрождённый Гондор под руководством короля Элессара Тельконтара представлял угрозу на западной границе. Кроме того, ранее Мордор потерял свой северный эксклав Дол Гулдур в Лихолесье, который был захвачен эльфами и квазирелигиозным и наднациональным Белым советом.

Во многом, как в случае с США и Саудовской Аравией, Мордор вступал в альянсы с вариагами Кханда, с корсарами Умбара, а большая часть его военной и экономической поддержки поступала от более отдалённых держав, таких как Рун и Дальний Харад.

Скудных запасов продовольствия в Мордоре, производимых на полях Нурна, было недостаточно для того, чтобы прокормить армию и население, поэтому Саурон сильно зависел от импорта продуктов питания, а также военной поддержки союзников с востока и юга.

Но большие расстояния и отсутствие выхода к морю затрудняли торговлю и передвижение войск, причём караваны и линии снабжения часто подвергались нападениям со стороны военизированных формирований Гондора. При этом Мордору никак не удавалось обзавестись союзниками у своих собственных границ.

Вторая проблема Мордора была ближе к дому и знакома любому человеку, наблюдающему американскую жизнь, — политическая поляризация, пишет автор. Хотя Мордор был абсолютной теократией под железным кулаком Саурона, однако существовало жёсткое разделение между жителями внутренних земель, таких как Горгорот и Нурн, и населением более космополитического пограничного города Минас Моргул.

Наконец, существует аморфная, но, в конечном счёте, первостепенная проблема престижа и «мягкой силы». Вернее, их отсутствия. Администрация Трампа, подобно Саурону, заняла агрессивную позицию по отношению к врагам и союзникам. Об этом говорит как стремление Трампа устраивать военные парады в советском стиле, так и его странное письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с угрозой уничтожить турецкую экономику.

Но даже сверхдержавы не могут поддерживать власть исключительно посредством агрессии, угроз и военной мощи. Им нужны союзы и влияние. Непродуманные действия Трампа, строящего из себя крутого парня, возможно, хорошо воздействуют на его электорат внутри страны, но они серьёзно подрывают репутацию Соединённых Штатов за рубежом. США, которые когда-то были в политическом и культурном плане мировым лидером, теперь стали посмешищем.

Точно так же и Саурон мало что сделал для того, чтобы завоевать сердца и умы за пределами своих границ. Он раздал лишь девять колец, которые превратили их носителей в нежить и его слуг. Мёртвые города, скалистые горы, населённые гигантскими демонами-пауками, чёрные пустыни, тёмные башни и огненные ямы, безусловно, пугали иностранных гостей так же, как Национальная аллея в Вашингтоне.

Мордору так и не удалось создать убедительный культурный образ, отличавшийся от бытовавших тогда представлений о том, что это «настоящий ад на земле».

Соединённые Штаты по-прежнему пользуются обширным культурным влиянием в мире и обладают огромной «мягкой силой». Но лидерство Трампа подрывает эту силу каждый день. И возможно, скоро США станут страной, на территорию которой жители остального мира даже не захотят ступать, не говоря уже о подражании Вашингтону или о его поддержке.

«Ещё слишком рано говорить о том, пойдут ли Соединённые Штаты по пути Мордора вниз в Пустоту, хотя руководство страны, возможно, уже поддалось злобному истязающему самого себя духу, каким стал Саурон. Ещё есть время, чтобы снова сделать Америку поистине великой и превратить её в центр мирового порядка, укрепляя существующие альянсы и создавая новые, устраняя внутренние разногласия дома, а также обновляя имидж и укрепляя «мягкую силу» за рубежом. Кроме того, совсем не помешал бы элитный корпус невидимых военных командиров, летающих на чудовищных птеродактилях», — иронично подытоживает свою статью для Foreign Policy Остин Гилкесон.