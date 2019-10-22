Foreign Policy: США при Трампе столкнулись с теми же проблемами, что и Мордор при Сауроне

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Times: морские учения Китая и России в ЮАР демонстрируют передел сфер влияния Times
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Шойгу заявил о побеге до 500 человек из лагерей в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Сирии был период, когда охрану с части лагерей беженцев сняли, в результате чего, по оценкам российской стороны, сбежали до 500 человек, в том числе террористы.
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Путин назвал решения по итогам встречи с Эрдоганом судьбоносными
Россия и Турции вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Тренер «Голден Стэйт» рассказал о шансах Томпсона сыграть в предстоящем сезоне НБА
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о шансах защитника Клэя Томпсона сыграть в предстоящем сезоне.
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Лавров подтвердил завершение военной операции Турции в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военная операция Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии прекращается, остальное будет зависеть от выполнения договорённостей по отводу курдских подразделений.
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Шатов: «Зенит» будет отталкиваться от своей игры в матче с «Лейпцигом»
Полузащитник российского «Зенита» Олег Шатов поделился ожиданиями от матча с немецким «Лейпцигом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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США выделили $4,5 млн организации «Белые каски» в Сирии
Президент США Дональд Трамп утвердил выделение $4,5 млн помощи неправительственной правозащитной организации «Белые каски» в Сирии.
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Семак заявил, что «Зенит» постарается показать свою лучшую игру в матче с «Лейпцигом»
Главный тренер российского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с немецким «Лейпцигом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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За пределы операции Турции в Сирии введут российскую военную полицию
Россия и Турция договорились, что со среды, 23 октября, в зону за пределами турецкой операции в Сирии будут введены российская военная полиция и сирийские военные. Об этом говорится в совместном меморандуме по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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МИД Норвегии: Осло не считает Россию экзистенциальной угрозой
МИД Норвегии заявил, что Осло не рассматривает Москву в качестве угрозы своему существованию. По словам представителя ведомства, с Россией необходимо поддерживать политический диалог.
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Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО
Американский сенат принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. Об этом информирует ТАСС.
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СМИ: Де Ла Хойя обвиняется в изнасиловании
Легендарный боксёр, бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя обвинён в сексуальном насилии.
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Путин и Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи обсудили использование российских карт платёжной системы «Мир» на территории Турции.
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Федерация дзюдо Ирана отстранена от участия во всех соревнованиях
Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила Федерацию дзюдо Ирана от участия во всех соревнованиях под эгидой организации и входящих в неё национальных федераций.
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США продлили приостановку санкций против ряда белорусских компаний
Минфин США продлил частичную приостановку действия санкций в отношении ряда белорусских компаний до 26 апреля 2021 года.
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Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
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Boeing выплатит $100 млн семьям жертв крушений самолётов 737 MAX
Американская авиастроительная корпорация Boeing сообщила об утверждении фонда помощи в размере $100 млн семьям жертв крушений самолётов типа 737 MAX.
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«Авангард» по буллитам обыграл «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Серебряный призёр ОИ-2008 Флэнаган объявила о завершении карьеры
Американская легкоатлетка Шалан Флэнаган, специализирующаяся на беге на длинные дистанции, объявила о завершении карьеры.
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Врачи сообщили о состоянии раненных при стрельбе в Ростовской области
Двое пострадавших в результате стрельбы на хуторе Чернозубов в Ростовской области находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местную больницу.
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Завершились переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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В ХМАО рассказали подробности о ДТП с участием грузовика, врезавшегося в здание детсада
В Ханты-Мансийском автономном округе рассказали подробности о ДТП с участием грузовика, врезавшегося в здание детского сада. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
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На МЦД «Тестовская» планируют построить два вестибюля и дополнительную платформу
На железнодорожной станции «Тестовская», которая войдёт в состав МЦД-1 «Белорусско-Савёловский», планируют построить два пассажирских вестибюля и дополнительную платформу. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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Каховскую линию Московского метрополитена закроют с 26 октября
Каховскую линию Московского метрополитена планируют закрыть с 26 октября.
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Экранизации русской классики бесплатно покажут в Москве с 9 по 30 ноября
Бесплатные показы экранизаций русской классики пройдут в столице с 9 по 30 ноября, сообщает «Вечерняя Москва».
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Столичный Роспотребнадзор запустит горячую линию по качеству овощей
Столичное управление Роспотребнадзора запустит горячую линию, посвящённую вопросам безопасности плодоовощной продукции, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт ведомства.
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На ЧФ прошли учения с участием комплексов «Бал» и «Бастион»
На Черноморском флоте прошли учения с участием дивизионов мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
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Число заявок на конкурс «Лидеры России» превысило 150 тысяч
Число заявок на конкурс управленцев «Лидеры России» превысило 150 тыс. за две недели, сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
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СК сообщил о смерти 11-летней синхронистки во время тренировки
Следственный комитет России по Пермскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели 11-летней девочки из группы синхронного плавания во время одного из тренировочных занятий.
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В Волгограде обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
Во время земляных работ в жилом квартале на западе Волгограда нашли снаряд времён Великой Отечественной войны, сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
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Тела погибших на руднике «Таймырский» подняли на поверхность
Тела рабочих, которые погибли на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель», подняли на поверхность. Об этом сообщил представитель Заполярного филиала «Норникеля» Михаил Демьянов.
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Кремлёв заявил о желании организовать в Москве третий бой Джонса и Хопкинса
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о желании провести в Москве поединок-реванш между Роем Джонсом — младшим и Бернардом Хопкинсом.
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Дзюба обратился к болельщикам накануне матча ЛЧ с «Лейпцигом»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
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В Белом доме призвали Турцию к постоянному прекращению огня в Сирии
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне надеются, что Турция в ближайшее время установит постоянное прекращение огня в Сирии.
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В школе под Самарой погиб восьмиклассник
В Самарской области в Новокуйбышевске ученик восьмого класса в одной из школ погиб после того, как подавился воздушным шариком. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
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Ростехнадзор начал проверку на руднике «Таймырский»
Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора начали проверку на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель», где погибли рабочие. Об этом сообщила официальный представитель управления Екатерина Децура.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи из ряда стран пожаловались на сбой в работе сервиса Twitter. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Downdetector.
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Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Тренер «Лейпцига» считает, что его команде будет непросто в матче ЛЧ с «Зенитом»
Главный тренер немецкого «Лейпцига» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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НАБУ завело дело против Порошенко по статье о халатности
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении экс-президента страны Петра Порошенко по статье о халатности. Об этом информирует агентство «Украинские новости».
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В Минобрнауки рассказали о «суперсервисе» для онлайн-поступления в вуз
В пресс-службе Минобрнауки России рассказали, что тестирование так называемого суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» начнётся в 2020 году. Предполагается, что абитуриенты смогут подавать документы для поступления в вуз через интернет.
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Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов
Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
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Четвёртый номер драфта НХЛ-2012 Райнхарт подписал контракт с «Куньлунем»
Канадский защитник Гриффин Райнхарт подписал соглашение с китайским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар».
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СК возбудил дело по факту перестрелки в Ростовской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы на хуторе в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек. Об этом информирует следственное управление Следственного комитета по региону.
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В Хабаровском крае задержали шестерых подозреваемых в браконьерстве
В Хабаровском крае задержали шестерых человек, подозреваемых в незаконном вылове рыбы, сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на региональное УМВД России.
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Выставка «Сокровища музеев России» открылась в Омске
Выставка «Сокровища музеев России» начала работу в Омске, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
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В Подмосковье вынесли приговор 18 участникам преступного сообщества по делу об угоне автомобилей
В Московской области вынесли приговор 18 участникам преступного сообщества по делу об угоне автомобилей премиум-класса, передаёт «Ридус» со ссылкой на сайт регионального управления СК России.
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Российские военные прибыли для разминирования территории Лаоса
Российские сапёры прибыли в Лаос для разминирования местности, на территории которой находится Долина кувшинов — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
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В Тюмени перед судом предстанет управляющий батутным центром по делу о гибели 17-летней девушки
В Тюмени перед судом предстанет управляющий батутным центром, где 5 января погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СК России.
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Роглич признан лучшим велогонщиком 2019 года в Мировом туре
Словенец Примож Роглич из голландской команды Jumbo-Visma признан лучшим велогонщиком Мирового тура по итогам сезона 2019 года.
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В Подмосковье рассказали о ходе работ по ремонту дорог
В Московской области рассказали о ходе работ по ремонту дорог, сообщает телеканал «360».