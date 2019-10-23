Newsweek: на Ближнем Востоке США действуют силой, Китай деньгами, а Россия дипломатией

Россия всё больше усиливает свои позиции на Ближнем Востоке, но это вовсе не означает, что она намерена вытеснить отсюда США, пишет Newsweek. По мнению экспертов, с которыми побеседовало издание, Москва пытается играть в регионе роль арбитра, Вашингтон выступает в качестве гаранта безопасности, а Пекин стремится стать ключевым экономическим игроком.

Решение США оставить свои посты на севере Сирии не было вызвано лишь внезапным распоряжением президента Дональда Трампа. Этот уход стал результатом долгого систематического сдвига в расстановке сил на Ближнем Востоке, где Россия и Китай получили новые ведущие роли, пишет Newsweek.

По словам издания, недавний переход военных объектов в Сирии, ранее контролируемых Пентагоном, к российской армии стал «символическим моментом этой тенденции». Всё это происходило на фоне визита президента Владимира Путина к близким союзникам США — Саудовской Аравии и ОАЭ, которые всё отчётливее понимают усиление позиций Москвы в регионе.

Накануне срок заключённого при посредничестве Вашингтона перемирия между турками и курдами подошёл к концу. И именно Путин принимал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в надежде найти более долгосрочное решение этой проблемы, отмечает издание.

«Последние несколько дней знаменуют новую эру в ближневосточной политике», — заявил в интервью Newsweek эксперт Российского совета по международным делам и лектор МГИМО Максим Сучков. По его словам, Москва действительно укрепила имидж нового влиятельного игрока и посредника в регионе, а также приобрела некоторые возможности в Сирии, из которых ещё предстоит извлечь выгоду.

«Москва не собирается «владеть» Ближним Востоком и к тому же не обладает необходимыми для этого ресурсами, — считает Сучков. — Стратегический план действий России подразумевает создание «многополярного мирового порядка», в котором США не будут гегемоном, а незападные страны станут играть более заметную роль».

«Последние события на Ближнем Востоке свидетельствуют об этой цели, — добавляет он. — Но на тактическом уровне Россия ведёт собственную игру, и все шаги, которая она предпринимает, направлены на то, чтобы привлечь экономические инвестиции и продавать оружие, а также укрепить собственные позиции с помощью дипломатического посредничества».

Такого же мнения придерживается исследователь Оксфордского университета Сэмюэл Рамани. По его мнению, существует распространённое заблуждение, что Россия «пытается заменить США» и стать «гарантом безопасности», но это не так.

«То, что мы наблюдаем на Ближнем Востоке, — это система, которая становится всё более трёхполярной. США исполняют роль гаранта безопасности, Китай превращается в крупную экономическую фигуру в регионе, а Россия является единственной силой, способной сыграть свою партию в снижении напряжённости, — рассуждает Рамани. — Россия не пытается сравняться с Китаем по экономическим параметрам и не обладает достаточной стойкостью, чтобы тягаться с Соединёнными Штатами, поэтому она ищет своего рода нишу в дипломатии кризисного периода».

С самого вступления в сирийский конфликт по просьбе Дамаска Москва сохраняла контакты практически со всеми ведущими игроками. Она общалась с Ираном, который уже поддерживал президента Башара Асада, и с его двумя региональными противниками — Израилем и Саудовской Аравией, которые помогали оппозиции, обращает внимание Newsweek.

По мнению издания, Астанинский мирный процесс, который сблизил Турцию с Ираном и стал площадкой для переговоров сирийского правительства с оппозицией, «укрепил центральное положение» России. Параллельно с этим Москва сохраняла связь с курдскими силами и помогала им вести переговоры с Дамаском.

«Это единственная страна, которая может говорить со всеми. Она ведёт переговоры с Израилем и Ираном, Отрядами народной самообороны и сирийской армией. Она действительно собирает людей вместе в одной комнате», — говорит Рамани. При этом он отмечает, что Россия также «находит общий язык» между Саудовской Аравией и Ираном и может расширить свою роль в кризисах, затрагивающих Ливию и Йемен.



Арабские монархии с давних пор сотрудничают с США и с готовностью принимают риторику Трампа против Ирана. Атаки на танкеры и ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии повышают риск конфликта в Персидском заливе. На этом фоне Москва начала рассматриваться региональными государствами в качестве «потенциально предпочтительного арбитра», подчёркивает Рамани.

«Россия очень активно инвестирует в «мягкую силу» и располагает к себе арабских лидеров и общественность», — объясняет эксперт. По его мнению, Москва не вмешивается в дела других стран, если речь идёт об их авторитаризме или соблюдении в них прав человека. Её «скорее беспокоит цивилизованность государств, чем их внутренняя особенность».

Между тем Китай играет роль «гораздо более молчаливого партнёра» в развитии международной динамики региона. Лидер Поднебесной Си Цзиньпин рассматривает Ближний Восток — перекрёсток Азии, Африки и Европы — в качестве важнейшего узла в его инициативе «Один пояс — один путь», с помощью которой он стремится создать межконтинентальную сеть инфраструктурных проектов, подчёркивает Newsweek.

Восстановление Сирии может оказаться важным шагом для расширения китайского капитала на Ближнем Востоке. Сирийские порты Тартус и Латакия, где уже размещаются российские военные базы, могут вскоре получить от Пекина крупные инвестиции. Китайские власти также присматриваются к ливийскому порту в Триполи и уже вложились в израильский порт в Хайфе, утверждается в статье.

Китай также сумел добиться расположения Саудовской Аравии и ОАЭ с помощью многомиллиардных сделок, несмотря на то что он остаётся главным торговым партнёром Ирана. Пекин также приветствовал призыв Москвы создать механизм региональной безопасности, призванный объединить Тегеран с его арабскими соседями и обеспечить стабильность вокруг и внутри региона, который имеет большое значение для транспортировки нефти.



Россия и Китай, которые вышли на международную сцену в разное время, всё чаще стремятся к сотрудничеству, а не к конкуренции. По крайней мере, таковы их планы на этом этапе отношений, которые обе страны считают «лучшими в истории».

«После почти двух десятилетий продолжительного открытого конфликта на Ближнем Востоке Трамп стремился воплотить усталость США от этих так называемых бесконечных войн. Отстаивая своё решение о выводе войск из Сирии, американский президент на прошлой неделе предположил, что «Россия, Китай или Наполеон Бонапарт» помогут Сирии поддержать курдские силы в их противостоянии с Турцией. Но если исключить давно умершего французского лидера, вопрос остаётся открытым, удастся ли двум новым державам преуспеть там, где США решили отступить», — заключает Newsweek.