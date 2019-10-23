Hürriyet: Минобороны Турции заявило об отсутствии необходимости проводить новую операцию на севере Сирии

В настоящий момент нет никакой необходимости проводить новую операцию на севере Сирии за пределами района проведения операции «Источник мира», заявленная цель которой — уничтожить местных «террористов». Об этом, как пишет Hürriyet Daily News, заявило турецкое оборонное ведомство.

«Турция никогда не допустит формирования террористического коридора к югу от своей границы, и наша борьба с терроризмом будет с решимостью продолжена», — отметили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве Турции также подчеркнули, что по завершении пятидневного перемирия с курдами США сообщили об уходе из региона, как пишет издание, «террористической группировки РПК/YPG» (Рабочая партия Курдистана/ Отряды народной самообороны).