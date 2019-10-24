T-Online: Трамп расхвалил себя за мир в Сирии и обещал снять санкции с Турции

Американский президент Дональд Трамп выступил в Белом доме с речью, в которой расхвалил сам себя и обещал снять с Турции санкции, введённые из-за военного наступления на Сирию, сообщает немецкий новостной портал T-Online. Прекращение боевых действий на границе двух стран Трамп представил как успех собственной политики, которая, по его словам, привела к «прорыву» и повышению стабильности на Ближнем Востоке.

«Трамп прославляет сам себя и снимает санкции», — сообщает немецкий новостной портал T-Online. Турция завила о готовности к продолжительному перемирию на севере Турции. Дональд Трамп представил это как успех, в первую очередь, его собственной политики и говорит о «прорыве» на Ближнем Востоке.

По данным американского президента Дональда Трампа, Турция сообщила, что готова к длительному перемирию на севере Сирии. Выступая в Белом доме в среду, Трамп рассказал, что турецкое правительство проинформировало его администрацию о том, что нынешнее временное перемирие станет постоянным. Турецкие вооружённые силы остановят своё наступление на севере Сирии.

Заодно Трамп объявил о том, что санкции США, введённые в отношении Турции на прошлой неделе из-за наступления, будут сняты. Однако, если Анкара не выполнит свои обещания, штрафные меры снова можно будет ввести и даже заметно ужесточить, предостерёг американский президент.

Как напоминает издание, Трамп отдал приказ о выводе американских войск с севера Сирии и тем самым освободил путь для турецкого наступления, начавшегося 9 октября. Операция Турции была направлена против курдского ополчения, помогавшего вооружённым силам США в борьбе против радикальных исламистов террористической организации «Исламское государство»*. Трампа за это упрекали в том, что он бросил курдов на произвол судьбы. Лидер США пояснял своё решение желанием вывести американских военных из «бесконечных войн».

Выступая с речью в среду, Трамп заявил: «Пусть другие сражаются за эти залитые кровью пески». По его словам, именно благодаря США был совершён «прорыв для лучшего будущего Сирии и Ближнего Востока».

«Это результат, достигнутый нами, Соединёнными Штатами, а не какой-либо другой нацией», — подчеркнул Трамп в своей речи. Он также добавил: «Бессчётное число жизней теперь будет спасено как результат наших переговоров с Турцией. Результат, достигнутый без единой пролитой капли американской крови». Помимо этого, президент США сообщил, что говорил с командиром «Сирийских демократических сил», которые благодарны Америке за её участие. «Мы спасли жизни многих и многих курдов», — подчеркнул Дональд Трамп.

«Благодаря шагам, которые мы предприняли, мы добились намного более мирной и стабильной области между Турцией и Сирией, включая безопасную зону шириной в 20 миль», — завил Трамп в Белом доме. По его словам, США также обеспечили безопасность нефтяных месторождений на востоке Сирии. «И потому небольшое число войск США останется в местностях, где у них есть нефть, — пояснил американский президент. — И мы будем защищать её, и мы будем решать, что мы будем делать с ней в будущем».

Как отмечает T-Online, из-за турецкого наступления правительство США в прошлый понедельник ввело санкции в отношении двух министерств и трёх министров Турции, а также грозило предпринять дальнейшие шаги. Также из-за «дестабилизирующих действий Турции на северо-востоке Сирии» были повышены до 50% таможенные пошлины на импорт стали из Турции, а Трамп говорил о возможном прекращении торгового соглашения с Анкарой.

Между тем, заключённое вечером во вторник соглашение между Россией и Турцией также предусматривает прекращение военных действий в пограничном регионе, подчёркивает немецкий новостной портал. США в этом договоре, однако, не играют никакой роли. Путин поддерживает сирийского президента Башара Асада, но в то же время поддерживает хорошие отношения с Эрдоганом. Кроме того, Путин и Эрдоган договорились о совместном патрулировании пограничных территорий после отхода курдов, заключает T-Online.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.