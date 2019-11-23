Bild: отказничество британцев не помеха началу работы новой Еврокомиссии

Отказ Великобритании назначить еврокомиссара до проведения выборов 12 декабря больше не является помехой для начала работы нового состава Еврокомиссии, пишет немецкий таблоид Bild. ЕС решил, что отсутствие британского еврокомиссара не окажет негативного влияния на функционирование Евросоюза, поэтому Урсула фон дер Ляйен сможет официально возглавить новую Еврокомиссию уже 1 декабря.

Урсула фон дер Ляйен всё-таки справилась со своей задачей: если ничего непредвиденного больше не случится, через неделю, 1 декабря, она сможет в полной мере вступить в права главы Еврокомиссии, сообщает немецкий таблоид Bild.

После этого она будет возглавлять этот европейский институт до 2024 года. Ключом к успеху фон дер Ляйен издание называет председательство Германии в Совете Европы во втором полугодии 2020 года.

Евросоюз больше не намерен позволять Лондону сдерживать и нервировать его, подчёркивает автор статьи. Отказ британского премьер-министра Бориса Джонсона назначать еврокомиссара до проведения выборов 12 декабря «не может негативно повлиять на безукоризненное функционирование союза и его органов и, таким образом, не является препятствием для назначения следующей комиссии», сказано в «подчёркнуто прохладном» юридическом заключении ЕС, пишет Bild.

Этому курсу в понедельник должно последовать большинство состоящих в ЕС стран — после того как правительство Джонсона после неоднократных требований перечеркнуло сроки заявления по поводу Еврокомиссии своим отказом. Завершающая свою работу Еврокомиссия Жан-Клода Юнкера в связи с отказничеством желающих выйти из ЕС британцев возбудила в их отношении процесс о нарушении условий договора, грозящий Великобритании денежным штрафом.

Последнее серьёзное препятствие ожидает Урсулу фон дер Ляйен в Европарламенте в Страсбурге: утром в среду она должна представить свою команду и программу, в отношении которых после двухчасовых обсуждений состоится голосование.

В связи с тем, что Европарламент воспрепятствовал назначению двоих кандидатов, сейчас все рассчитывают на одобрение всей команды в целом. По информации Bild, среда также является днём, когда Юнкер, успешно перенёсший медицинскую операцию, намерен вернуться за свой рабочий стол.

Вообще-то, новая Еврокомиссия должна была начать работу ещё 1 ноября, напоминает издание. Однако с назначением комиссаров возникли проволочки, потому что Европарламент не одобрил изначальных кандидатов от Франции, Румынии и Венгрии. Новые кандидаты от этих стран своевременно получили одобрение евродепутатов.

Помимо этого, 1 декабря в должность вступит и будущий президент Совета ЕС Шарль Мишель. Перед бывшим бельгийским премьером стоит неблагодарная задача — стать посредником между 27 остающимися в Евросоюзе странами при обсуждении многолетнего бюджета ЕС. Пока что представления разных государств о размере будущих членских взносов кардинально расходятся, отмечается в статье.

Мишель считает каждый вложенный в ЕС цент хорошими инвестициями: «Европа должна быть более гордой и уверенной в себе в отношении того, как мы можем улучшить повседневную жизнь людей». В Европе может жить каждый, кто этого хочет, и каждый может свободно выражать своё мнение. У людей есть свободный доступ к судам и независимым СМИ, они могут выезжать за рубеж. «Эти свободы никогда не следует считать чем-то само собой разумеющимся», — подчеркнул бельгиец.

В течение последних недель фон дер Ляйен еженедельно встречалась с Юнкером и Мишелем, о чём она сообщила при получении премии «Бэмби» в Баден-Бадене в четверг. «Европа пёстрая, дикая и красивая — и, как в любой семье, иногда не вполне понятно, кто должен мыть посуду», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

На съезде ХДС в пятницу она покинула правление партии и пообещала помогать с тем, чтобы «передать нашим детям хорошую Европу», заключает немецкий таблоид Bild.