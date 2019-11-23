Bild: отказничество британцев не помеха началу работы новой Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен всё-таки справилась со своей задачей: если ничего непредвиденного больше не случится, через неделю, 1 декабря, она сможет в полной мере вступить в права главы Еврокомиссии, сообщает немецкий таблоид Bild.
После этого она будет возглавлять этот европейский институт до 2024 года. Ключом к успеху фон дер Ляйен издание называет председательство Германии в Совете Европы во втором полугодии 2020 года.
Евросоюз больше не намерен позволять Лондону сдерживать и нервировать его, подчёркивает автор статьи. Отказ британского премьер-министра Бориса Джонсона назначать еврокомиссара до проведения выборов 12 декабря «не может негативно повлиять на безукоризненное функционирование союза и его органов и, таким образом, не является препятствием для назначения следующей комиссии», сказано в «подчёркнуто прохладном» юридическом заключении ЕС, пишет Bild.
Этому курсу в понедельник должно последовать большинство состоящих в ЕС стран — после того как правительство Джонсона после неоднократных требований перечеркнуло сроки заявления по поводу Еврокомиссии своим отказом. Завершающая свою работу Еврокомиссия Жан-Клода Юнкера в связи с отказничеством желающих выйти из ЕС британцев возбудила в их отношении процесс о нарушении условий договора, грозящий Великобритании денежным штрафом.
Последнее серьёзное препятствие ожидает Урсулу фон дер Ляйен в Европарламенте в Страсбурге: утром в среду она должна представить свою команду и программу, в отношении которых после двухчасовых обсуждений состоится голосование.
В связи с тем, что Европарламент воспрепятствовал назначению двоих кандидатов, сейчас все рассчитывают на одобрение всей команды в целом. По информации Bild, среда также является днём, когда Юнкер, успешно перенёсший медицинскую операцию, намерен вернуться за свой рабочий стол.
Вообще-то, новая Еврокомиссия должна была начать работу ещё 1 ноября, напоминает издание. Однако с назначением комиссаров возникли проволочки, потому что Европарламент не одобрил изначальных кандидатов от Франции, Румынии и Венгрии. Новые кандидаты от этих стран своевременно получили одобрение евродепутатов.
Помимо этого, 1 декабря в должность вступит и будущий президент Совета ЕС Шарль Мишель. Перед бывшим бельгийским премьером стоит неблагодарная задача — стать посредником между 27 остающимися в Евросоюзе странами при обсуждении многолетнего бюджета ЕС. Пока что представления разных государств о размере будущих членских взносов кардинально расходятся, отмечается в статье.
Мишель считает каждый вложенный в ЕС цент хорошими инвестициями: «Европа должна быть более гордой и уверенной в себе в отношении того, как мы можем улучшить повседневную жизнь людей». В Европе может жить каждый, кто этого хочет, и каждый может свободно выражать своё мнение. У людей есть свободный доступ к судам и независимым СМИ, они могут выезжать за рубеж. «Эти свободы никогда не следует считать чем-то само собой разумеющимся», — подчеркнул бельгиец.
В течение последних недель фон дер Ляйен еженедельно встречалась с Юнкером и Мишелем, о чём она сообщила при получении премии «Бэмби» в Баден-Бадене в четверг. «Европа пёстрая, дикая и красивая — и, как в любой семье, иногда не вполне понятно, кто должен мыть посуду», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
На съезде ХДС в пятницу она покинула правление партии и пообещала помогать с тем, чтобы «передать нашим детям хорошую Европу», заключает немецкий таблоид Bild.
Ссылки по теме
-
Das Erste: ЕС может подать в суд на Великобританию за отсутствие еврокомиссара
-
ORF: Макрон действует против всей Европы, но ради её единства
-
Bloomberg: разобщённый Евросоюз оказался между США и Китаем, как между молотом и наковальней
-
SRF: в команде фон дер Ляйен оказались политики с запятнанной репутацией