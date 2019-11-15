Das Erste: ЕС может подать в суд на Великобританию за отсутствие еврокомиссара

Великобритания отказалась выдвигать своего кандидата на пост одного из еврокомиссаров, несмотря на то что королевство по-прежнему считается частью ЕС, сообщает Das Erste. За это Брюссель возбудил против Лондона процедуру о нарушении договора ЕС: отмечается, что она может привести к иску в Европейский суд, если Великобритания будет и дальше отказываться от соблюдения европейских норм.
Урсула фон дер Ляйен намерена во что бы то ни стало не допустить задержки своей работы Борисом Джонсоном, сообщается в статье на сайте телеканала Das Erste. Она планирует вступить в должность председателя Еврокомиссии 1 декабря.
Проблема заключается в том, что Великобритания должна предоставить своего кандидата на пост одного из еврокомиссаров, поскольку она всё ещё считается частью ЕС, однако Борис Джонсон уклоняется от этой обязанности, невзирая на неоднократные письменные требования со стороны фон дер Ляйен. Согласно официальному заявлению Лондона, в составе новой комиссии не будет английского комиссара. При этом в королевстве подчеркнули, что не хотят помешать началу работы Урсулы фон дер Ляйен.
Как сообщает Das Erste, в Брюсселе возбудили против Великобритании процедуру о нарушении договора ЕС. Теперь у Лондона есть всего неделя на прояснение своей позиции: если Великобритания откажется от соблюдения требований, то процедура может привести к подаче иска в Европейский суд.
При этом фон дер Ляйен всё равно может возглавить Еврокомиссию с 1 декабря, при условии что Европарламент одобрит кандидатуры еврокомиссаров от Венгрии, Румынии и Франции, чьи изначальные кандидатуры были отклонены, отмечает Das Erste.
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