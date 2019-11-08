Guardian: брексит — всего лишь симптом общеевропейского распада

ЕС больше не находится в центре либерального миропорядка и, как многие другие международные организации, переживает кризис, пишет обозреватель The Guardian Мартин Кеттл. Более того, выход Британии из европейского блока только усугубляет ситуацию, потому что сократит его влияние и богатство на фоне всевозрастающих внешних и внутренних проблем, отмечает журналист.

Вероятно, за неделю до дня голосования в Великобритании произойдёт «самый сюрреалистический момент» предвыборной кампании. 4 декабря лидеры НАТО, в том числе Дональд Трамп и Борис Джонсон, соберутся на конференции в городе Уотфорд. Они обсудят ряд важных вопросов, но наверняка так и не смогут их решить, пишет обозреватель The Guardian Мартин Кеттл.

По его словам, международный саммит мог бы стать «бесценной возможностью» для лидера,

который участвует в выборах. Подобные собрания, благодаря их размаху и важности, делают действующему главе государства бесплатную рекламу, напоминая избирателям, что он занимает важное место на международной арене, находится в доверительных отношениях с влиятельными союзниками и с лёгкостью справляется с самыми тяжёлыми обязанностями. Эта встреча принесла бы выгоду премьер-министру, а его оппонентам пришлось бы только «скрежетать зубами от отчаяния».

Но грядущий саммит таким не будет. Скорее от него стоит ждать новых проблем, чем возможностей. Более того, эта встреча может оказаться «самым разрушительным» событием британских выборов. Отчасти из-за «беспечной самоуверенности» Джонсона, но в основном из-за Трампа, чьи комментарии о брексите и Британии могут «оказать взрывной эффект на голосование», считает Кеттл.

«Вместе с тем саммит НАТО 2019 года также является актуальным сигналом чего-то гораздо большего в современной истории. Этот трудный саммит станет миниатюрным отображением более широкого кризиса, который охватывает все международные организации, созданные после 1945-го. Этот кризис формирует материальный контекст голосования 12 декабря и политический выбор, который он ставит перед Британией. Более того, само голосование также является симптомом этого кризиса», — рассуждает автор статьи.

На саммите в Уотфорде будут обсуждать «множество политических провалов». Среди них Сирия, где член НАТО Турция нападает на союзников самого мощного участника альянса — США; Афганистан, где военный блок до сих пор никак не может закончить самую продолжительную военную миссию; и Россия, «угрозам которой призвано противостоять НАТО», но чья «близость» с Трампом может стоить ему президентского кресла и чьи «махинации» в британской политике «пытается заглушить» Джонсон, утверждает Кеттл.

«Другими словами, саммит НАТО — это не возможность заверить избирателей в том, что всё хорошо и ситуация находится в надёжных руках. Куда логичнее предположить, что это мероприятие заставит их забеспокоиться о всё более неопределённом и мрачном будущем нашей страны и её потребности в альянсах. Спустя 30 лет после разрушения Берлинской стены и окончания холодной войны лестное мнение о том, что Европа тогда оказалась в центре либерального глобального порядка, основанного на правилах, больше не актуально. Реальность сегодня выглядит иначе. Основанный на правилах порядок пришёл в упадок. И европейский континент уже не находится в его центре», — полагает колумнист.

По мнению Кеттла, дело не только в НАТО. ООН тоже стала слабее, как и Брентон-Вудская финансовая система. Международным организациям приходится прикладывать невиданные огромные усилия, чтобы использовать свою власть и оказывать влияние перед лицом Трампа, Китая и «наглости репрессивных государств», в том числе России и Турции.

Брексит, который является главным вопросом на грядущих выборах, также необходимо рассматривать в качестве проявления более широкого распада, а не просто «внутренней психологической драмы Британии». Ведь выход страны из ЕС не только значительно сократит богатство и влияние блока, но и дестабилизирует его, подчёркивает журналист.

Бывший глава MI6 Джон Сауэрс заявлял, что в течение многих лет стабильность Евросоюза представляла собой трёхногий стул, который поддерживали Германия, Франция и Британия. Не трудно представить, какими будут последствия, если вытащить одну из этих ножек.

Брексит не обрушил ЕС. Более того, в ответ члены организации сплотились ещё сильнее. Тем не менее десять лет назад канцлер Германии Ангела Меркель утверждала, что Европе с её относительно небольшим населением в мировом масштабе придётся работать исключительно усердно, чтобы оставаться конкурентоспособной на мировом рынке и одновременно поддерживать самые щедрые системы социального обеспечения. Всё, что глава немецкого правительства говорила тогда, сегодня стало ещё актуальнее, а с учётом таких глобальных факторов, как торговые войны, рост миграции и растущее неравенство, условия стали ещё более жёскими, отмечает автор статьи.

На его взгляд, результаты выборов в Британии имеют большое значение не только для самой страны, но и для Европы в целом. В мире XXI века европейские страны, даже «такие периферийные, как Великобритания», будут по-прежнему непропорционально зависимы от общего мира, торговли, ценностей, безопасности и множества других практических связей на континенте.

«Это будет трудный век для Европы, включая Великобританию, с брекситом или без него. Но нам все равно будет лучше вместе, чем порознь. Лучшей альтернативы не существует. И ложь о том, что такая альтернатива всё-таки есть, необходимо разоблачить 12 декабря», — заключает Мартин Кеттл.