Independent: британская туриндустрия уже страдает от брексита — хотя до него ещё далеко

Хотя Лондон пока что не вышел из Евросоюза, британская туриндустрия уже начала страдать от того, что после брексита европейцы не смогут въезжать на территорию страны, располагая только национальными удостоверениями личности, пишет The Indepedent. Кроме того, европейцы в целом считают Великобританию «запутавшейся страной» — что также не прибавляет ей привлекательности в глазах потенциальных гостей.

Несмотря на то, что Лондон пока не вышел из Европейского союза, британская туристическая индустрия уже страдает от того, что европейцам могут запретить въезжать на территорию этой страны, имея на руках обычное удостоверение личности, пишет The Independent.

На данный момент граждане ЕС могут въезжать на территорию Великобритании, располагая удостоверениями личности государственного образца. Однако правительство этой страны заявило, что вскоре после брексита оно «перестанет принимать удостоверения гособразца для въезда в Соединённое Королевство». Предполагается, что новые правила вступят в силу в 2020-ом или 2021 году.

Генеральный директор Европейской ассоциации туризма Том Дженкинс сообщил The Independent, что такая перспектива уже отпугивает потенциальных гостей. «Мы преувеличиваем привлекательность Великобритании в глазах некоторых из этих людей, — отметил он. — Большинство, очевидно, может путешествовать по Европе, располагая своими карточками, но им внезапно придётся получать паспорт, чтобы приехать в Великобританию. А получить паспорт стоит денег».

Выступая на Всемирной туристической выставке в Лондоне, Дженкинс подчеркнул, что новое требование является «серьёзным барьером» — особенно для молодёжи. «Это шаг назад. На данный момент люди ничего не бронируют, потому что не знают, смогут ли они приехать по своим карточкам», — сообщил он.

Тем не менее МВД Великобритании заявил по этому поводу следующее: «Мы заранее объявим дату этих изменений, чтобы у путешественников было время, чтобы спланировать свои поездки».

Дженкинс также отметил, что европейцы всё больше считают Британию «запутавшейся страной». «Раньше это была история успеха. В Лондон надо было ехать. Теперь же это качество постепенно испаряется», — добавил он.