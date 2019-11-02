NZZ: для утомлённых брекситом британцев создали телеканал без новостей о выходе из ЕС

Британцы настолько утомлены бесконечной драмой вокруг брексита, что избегают смотреть новости, чтобы не сталкиваться с этой темой. Лихорадочная суета без реального прогресса вызывает у многих депрессию, стресс и бессонницу. Однако теперь для тех, кто страдает от обилия репортажей о выходе из ЕС, создан специальный телеканал, в новостных выпусках которого о брексите не будет ни слова, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung.

Среди телезрителей Великобритании растёт пресыщение «бесконечной драмой вокруг брексита», пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Для тех, кто больше ничего не хочет о нём слышать, теперь работает специальный телеканал.

О том, насколько британцы пресытились темой брексита, недвусмысленно свидетельствуют отчёты исследователей общественного мнения. Опросы показывают, что не менее трети граждан избегают смотреть новостные программы, потому что больше не хотят слышать о выходе Великобритании из ЕС, сообщает издание.

«Непрерывная бомбардировка» репортажами, прямыми включениями и ток-шоу на одну и ту же тему с одними и теми же участниками всё больше отталкивает значительную часть аудитории, отмечает швейцарская газета. Всё это уже воспринимается исключительно как «бурное бездействие»: на экране постоянно отображается «лихорадочная деятельность», но никакого продвижения на деле не видно.

В такой ситуации тем, кто занимается средствами массовой информации, есть о чём задуматься, отмечает швейцарская газета. В особенности это касается тех, для кого сфера СМИ является профессиональной. Поэтому на частном новостном канале Sky News было принято решение создать телеканал, на котором вообще не будет новостей о брексите.

Теперь любому, кто включит Sky News Brexit Free, гарантированно не придётся сталкиваться с этой темой. Вещание ведётся по будням с пяти часов пополудни до десяти часов вечера — то есть в прайм-тайм и в конкуренции с крупными новостными каналами от BBC до ITV, сообщается в статье.

Как пишет Neue Zürcher Zeitung, решение руководства телеканала опиралось, в том числе, на свидетельства специалистов в сфере психиатрии из британского фонда ментального здоровья. По их мнению, существует взаимосвязь между просмотром материалов СМИ о брексите и ростом числа проявлений депрессивных настроений, бессонницы и стресса. Для устранения этих неприятных симптомов специалисты советуют строго дозировать получение новостей о брексите. В частности, эксперты рекомендуют ограничиться чтением одной газеты и просмотром одного новостного выпуска вечером.

Согласно опросам, 40% телезрителей Великобритании жалуются на то, что суета вокруг брексита приводит их к болезненному осознанию собственного бессилия перед нынешним развитием событий. К слову, этот факт объединяет представителей обоих полярно противоположных друг другу лагерей в вопросе брексита: как противники, так и сторонники выхода из ЕС считают, что политики в Вестминстере слишком мало к ним прислушиваются, заключает Neue Zürcher Zeitung.