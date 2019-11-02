NZZ: для утомлённых брекситом британцев создали телеканал без новостей о выходе из ЕС
Среди телезрителей Великобритании растёт пресыщение «бесконечной драмой вокруг брексита», пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Для тех, кто больше ничего не хочет о нём слышать, теперь работает специальный телеканал.
О том, насколько британцы пресытились темой брексита, недвусмысленно свидетельствуют отчёты исследователей общественного мнения. Опросы показывают, что не менее трети граждан избегают смотреть новостные программы, потому что больше не хотят слышать о выходе Великобритании из ЕС, сообщает издание.
«Непрерывная бомбардировка» репортажами, прямыми включениями и ток-шоу на одну и ту же тему с одними и теми же участниками всё больше отталкивает значительную часть аудитории, отмечает швейцарская газета. Всё это уже воспринимается исключительно как «бурное бездействие»: на экране постоянно отображается «лихорадочная деятельность», но никакого продвижения на деле не видно.
В такой ситуации тем, кто занимается средствами массовой информации, есть о чём задуматься, отмечает швейцарская газета. В особенности это касается тех, для кого сфера СМИ является профессиональной. Поэтому на частном новостном канале Sky News было принято решение создать телеканал, на котором вообще не будет новостей о брексите.
Теперь любому, кто включит Sky News Brexit Free, гарантированно не придётся сталкиваться с этой темой. Вещание ведётся по будням с пяти часов пополудни до десяти часов вечера — то есть в прайм-тайм и в конкуренции с крупными новостными каналами от BBC до ITV, сообщается в статье.
Как пишет Neue Zürcher Zeitung, решение руководства телеканала опиралось, в том числе, на свидетельства специалистов в сфере психиатрии из британского фонда ментального здоровья. По их мнению, существует взаимосвязь между просмотром материалов СМИ о брексите и ростом числа проявлений депрессивных настроений, бессонницы и стресса. Для устранения этих неприятных симптомов специалисты советуют строго дозировать получение новостей о брексите. В частности, эксперты рекомендуют ограничиться чтением одной газеты и просмотром одного новостного выпуска вечером.
Согласно опросам, 40% телезрителей Великобритании жалуются на то, что суета вокруг брексита приводит их к болезненному осознанию собственного бессилия перед нынешним развитием событий. К слову, этот факт объединяет представителей обоих полярно противоположных друг другу лагерей в вопросе брексита: как противники, так и сторонники выхода из ЕС считают, что политики в Вестминстере слишком мало к ним прислушиваются, заключает Neue Zürcher Zeitung.
Ссылки по теме
-
Independent: Лондон остался без «голоса брексита» — спикер парламента Беркоу покидает свой пост
-
Guardian: Британия переплавит памятные монеты в честь брексита
-
Guardian: вызов брошен — британский политолог об угрозе авторитаризма для европейских ценностей
-
Sky News: ЕС согласился предоставить Великобритании очередную отсрочку брексита