Independent: Лондон остался без «голоса брексита» — спикер парламента Беркоу покидает свой пост

Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу уходит со своего поста, пишет The Independent. Прежде всего, этот «спорный» политик войдёт в историю благодаря своему влиянию на брексит. Без его решений, вполне вероятно, страна уже «вылетела» бы из ЕС, считает издание.

Спикер палаты представителей британского парламента Джон Беркоу уходит в отставку. На своём посту он пережил трёх премьер-министров и десять «самых переломных» лет в политике Соединённого Королевства, пишет The Independent.

По словам издания, голос Беркоу стал «саундтреком брексита». Он запомнится своими раскатистыми выкриками «К поррррядку!» во время сложных исторических ночных голосований, драматическими паузами перед объявлениями решений, которые формировали курс выхода страны из ЕС, многословными, но важными постановлениями, которые разбивали надежды сменяющих друг друга премьеров.

В то время как некоторые члены парламента уже оплакивают его отставку, другие с радостью наблюдают за уходом «одного из самых спорных» спикеров в современной истории. Впрочем, называть Беркоу «спорной личностью» значит преуменьшать враждебность, которую он вызывал у некоторых политиков, отмечает The Independent.

До своего избрания спикером в 2009 году он на протяжении 12 лет был депутатом-тори. Однако его привычка вставать на сторону парламента в спорах с правительством вскоре привела к тому, что он обрёл бóльшую популярность среди других партий, чем в своей собственной.

Многие консерваторы презирали Беркоу за длинные монологи, в которых часто превозносил самого себя. Их раздражало его резкие возражения и мелочность в отношениях с некоторыми несогласными, но больше всего — «поразительные» решения.

Для критиков Беркоу — убеждённый противник выхода страны из ЕС, который злоупотреблял своим положением и неоднократно нарушал правила, чтобы помешать брекситу. Для союзников он — реформатор, который не раз защищал палату общин в её бесконечной борьбе с исполнительной властью.

Обе стороны сходятся в одном: решения Беркоу последних лет значительно повлияли на курс политического будущего Британии и работу парламента. Ряд важных и спорных решений гарантируют, что он станет главной фигурой в учебниках истории, когда сага о брексита будет написана для потомков, считает издание.

Во-первых, Беркоу не дал Терезе Мэй провести третье «значимое голосование», связанное с её сделкой по брекситу. Это решение вынудило премьер-министра отказаться от соглашения, на которое она потратила несколько месяцев, и ускорило её отставку.

Точно так же он выступил против Бориса Джонсона. В результате премьер-министр был вынужден сменить подход и, не сумев закрепить свою сделку по брекситу в качестве закона, попытался добиться проведения досрочных выборов.

Попутно Беркоу несколько раз шёл на весьма необычный шаг, позволяя рядовым депутатам контролировать расписание палаты для принятия законов, блокирующих брексит без сделки. Эти решения были «настолько монументальными», что без них, вполне возможно,

Великобритания уже «вылетела» бы из ЕС к настоящему времени, рассуждает издание.

Каждый раз его решение вызывало шумное недовольство среди депутатов-консерваторов. Но Беркоу раз за разом открыто их игнорировал. Дело было не только в самоуверенности спикера. Просто он считал себя реформатором, поэтому возражения тори его особого не волновали.

Беркоу приписывают то, что он способствовал модернизации парламента, в том числе упростил правила дресс-код в палате общин и впервые предоставил возможность беременным и нездоровым депутатам голосовать по доверенности. Он также помог ввести новые процедуры рассмотрения жалоб на притеснения и издевательства.

Последнее смотрится особенно иронично с учётом, что в последние годы спикера многократно обвиняли в притеснениях. Несколько клерков в палате общин жаловались на то, что Беркоу «вербально издевался» над ними и якобы вызвал у одного из сотрудников посттравматическое стрессовое расстройство.

Разумеется, ничто из этого не будет помниться долго. Главное наследие Беркоу связано с брекситом. Какими бы ни был результат предстоящих выборов, он может войти в историю человеком, который позволил парламенту избежать «катастрофического выхода» из ЕС без сделки. Или, возможно, некоторые его будут хвалить, а другие ненавидеть, поскольку одной из причин такого исхода, по мнению критиков, объяснялось стремлением спикера полностью остановить брексит, заключает The Independent.