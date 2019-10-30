Guardian: вызов брошен — британский политолог об угрозе авторитаризма для европейских ценностей

Либерализм и демократия в опасности — им по всему миру бросают вызов националисты и авторитарные лидеры, включая президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет на страницах The Guardian британский политолог Люк Купер. По мнению эксперта, Брюсселю давно пора доказать свою приверженность либерально-демократическим ценностям на деле и выступить в их защиту — однако в последнее время он принимает такие решения, которые только укрепляют антидемократические силы.

«Подъём национализма» и угрозы, возникающие для либерализма по всему миру, ставят перед европейскими демократическими государствами важные стратегические вопросы, пишет в своей статье для The Guardian сотрудник группы исследования конфликтов и гражданского общества Лондонской школы экономики и политических наук Люк Купер. По мнению эксперта, Дональд Трамп и Владимир Путин говорят на «языке расы и нации», а в международной дипломатии придерживаются принципа «победитель получает всё»; эти «новые авторитарные лидеры», подрывая многосторонний мировой порядок, создают угрозу возвращения предыдущей эры — эры «не институтов, но империй».

В такой обстановке огромное значение для будущего имеет именно Европа, подчёркивает Купер. По мнению американского историка и профессора Йельского университета Тимоти Снайдера, ЕС состоит главным образом из стран, которые «были вынуждены отказаться от собственных империй, а потому не имели другого выбора, кроме как встать на путь многостороннего порядка». Между тем, националисты Европы подменяют такую реальность «мифом о национальном», и эти движения уже приобрели серьёзный вес во внутриевропейской политике: фигуры наподобие Маттео Сальвини, Виктора Орбана и Ярослава Качиньского «яростно бросают вызов либерализму», предупреждает автор статьи.

В связи с этим возникает вопрос о том, как «демократическим лидерам» следует реагировать на появление нового поколения государственных деятелей, не верящих во взаимное сотрудничество, продолжает Купер. Как полагает исследователь, ответить на этот вопрос могут помочь труды немецкого социолога Макса Вербера. Вербер предлагал разделять понятия «ответственность» и «убеждённость»: он предупреждал, что, действуя с убеждённостью, можно ошибиться и прийти к неверным последствиям — и в таком случае лучше проявить ответственность и принять в расчёт «человеческие слабости». Вместе с тем, безответственность можно проявлять, и напротив, действуя без убеждённости, и ЕС, судя по всему, рискует попасть именно в эту ловушку, убеждён Купер.

Несмотря на то большое внимание, которое уделяют сейчас брекситу, на последнем заседании Европейского совета было принято даже не одно, а целых три решения, которые будут иметь большое значение для будущего не только Европы, но и всего мира, подчёркивается в статье. При этом во всех трёх решениях просматривается как раз «неспособность действовать с убеждённостью ради защиты либеральных ценностей», пишет автор.

Во-первых, по мнению Купера, ЕС заключил с британским премьером Борисом Джонсоном сделку, которая создаёт угрозу для экономического сотрудничества в Европе. Эта сделка поможет не перейти рамки допустимого, с точки зрения Евросоюза, в вопросе об ирландской границе, но других положительных сторон у неё просто нет — она «толкнула большую часть Соединённого Королевства к будущему, в котором не будет гарантий прав рабочих и потребителей, а также экологических норм», а значит заложила основу для создания «в непосредственной географической близости от ЕС агрессивно ликвидирующего все регулирующие механизмы конкурента», сетует эксперт. Джонсон впоследствии быстро окажется «в объятиях трамповской Америки» — тем более что Вашингтон уже пообещал в кратчайшие сроки заключить с Лондоном соглашение о торговле — и будет «создавать несомненно токсичную смесь национализма и свободной рыночной экономики», которая несёт угрозу для демократии по всему миру, уверен он.

Во-вторых, когда Турция атаковала удерживаемые курдами районы Сирии, ЕС «выбрал лёгкий путь, предпочтя реальным делам слова осуждения» и не став ни вводить в отношении Анкары жёсткие экономические санкции, ни оказывать военную помощь курдам, ни вводить в регион миротворческие силы, отмечается в статье. Это решение усугубило эффект от прошлых ошибок Евросоюза в Сирии. Государства ЕС решали кризис с беженцами не как гуманитарную катастрофу, а как проблему, угрожающую их безопасности, заключив соглашение с Турцией, которая должна была силой не пускать мигрантов в Европу. Тем временем, режим Асада при поддержке Владимира Путина уже вошёл на населённые курдами территории, «одержав крупную победу и обозначив крах демократических надежд Сирии», напоминает автор.

В-третьих, лидеры стран ЕС отступились от своих обещаний в адрес народов Балкан, отказавшись под давлением Франции начинать переговоры о вступлении в блок с Северной Македонией и Албанией, убеждён Купер. На взгляд аналитика, делав такой шаг, — а мотивирован он был, как полагают многие, враждебным отношением французов к иммиграции, — французский президент Эммануэль Макрон придал сил националистам по всему Балканскому региону.

Все эти решения Брюсселя могут оказаться серьёзными просчётами на фоне глобального «дрейфа к авторитаризму», полагает исследователь. «Отправной точкой для европейской дипломатии должно стать признание того факта, что демократия находится под угрозой по всему миру. Нам нужно пытаться построить такой Евросоюз, который будет открыт остальному миру и будет упорно отстаивать демократические ценности, верховенство права и социальную справедливость, и иметь при этом жёсткий подход к ультраправым. Но вместо этого, боюсь, усиливаются противники мировой демократии», — подытоживает он.