Guardian: вызов брошен — британский политолог об угрозе авторитаризма для европейских ценностей
«Подъём национализма» и угрозы, возникающие для либерализма по всему миру, ставят перед европейскими демократическими государствами важные стратегические вопросы, пишет в своей статье для The Guardian сотрудник группы исследования конфликтов и гражданского общества Лондонской школы экономики и политических наук Люк Купер. По мнению эксперта, Дональд Трамп и Владимир Путин говорят на «языке расы и нации», а в международной дипломатии придерживаются принципа «победитель получает всё»; эти «новые авторитарные лидеры», подрывая многосторонний мировой порядок, создают угрозу возвращения предыдущей эры — эры «не институтов, но империй».
В такой обстановке огромное значение для будущего имеет именно Европа, подчёркивает Купер. По мнению американского историка и профессора Йельского университета Тимоти Снайдера, ЕС состоит главным образом из стран, которые «были вынуждены отказаться от собственных империй, а потому не имели другого выбора, кроме как встать на путь многостороннего порядка». Между тем, националисты Европы подменяют такую реальность «мифом о национальном», и эти движения уже приобрели серьёзный вес во внутриевропейской политике: фигуры наподобие Маттео Сальвини, Виктора Орбана и Ярослава Качиньского «яростно бросают вызов либерализму», предупреждает автор статьи.
В связи с этим возникает вопрос о том, как «демократическим лидерам» следует реагировать на появление нового поколения государственных деятелей, не верящих во взаимное сотрудничество, продолжает Купер. Как полагает исследователь, ответить на этот вопрос могут помочь труды немецкого социолога Макса Вербера. Вербер предлагал разделять понятия «ответственность» и «убеждённость»: он предупреждал, что, действуя с убеждённостью, можно ошибиться и прийти к неверным последствиям — и в таком случае лучше проявить ответственность и принять в расчёт «человеческие слабости». Вместе с тем, безответственность можно проявлять, и напротив, действуя без убеждённости, и ЕС, судя по всему, рискует попасть именно в эту ловушку, убеждён Купер.
Несмотря на то большое внимание, которое уделяют сейчас брекситу, на последнем заседании Европейского совета было принято даже не одно, а целых три решения, которые будут иметь большое значение для будущего не только Европы, но и всего мира, подчёркивается в статье. При этом во всех трёх решениях просматривается как раз «неспособность действовать с убеждённостью ради защиты либеральных ценностей», пишет автор.
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