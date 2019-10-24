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Daily Mail: курды поблагодарили Москву за спасение от «бедствий войны»

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Лидер Сирийских демократических сил (СДС) Мазлум Абди выразил благодарность российским властям за то, что они спасли курдов от турецкого наступления. В то же время он выразил «опасение» относительно некоторых частей соглашения Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которое предусматривает сохранение присутствия подконтрольных Анкаре сил на севере Сирии, сообщает Daily Mail.
Daily Mail: курды поблагодарили Москву за спасение от «бедствий войны»
Reuters

Курдские ополченцы поблагодарили Москву за то, что она спасла их от «бедствий войны». Они выступили с этим заявлением после того, как Владимир Путин заключил сделку, которая ограничит турецкое наступление в Сирии, пишет Daily Mail.

По словам издания, глава курдских Сирийских демократических сил (СДС) Мазлум Абди позвонил в Москву, чтобы «выразить благодарность Путину и России за их заинтересованность в разрешении конфликта». В то же время он выразил «опасения» относительно некоторых частей соглашения с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которое предусматривает сохранение военного турецкого присутствия на севере Сирии.

Между тем после выхода американцев из региона силы президента Башара Асада возвращаются в давно оставленные города и деревни «без единого выстрела». Брошенным США курдам не остаётся ничего другого, кроме как обратиться за помощью к Москве и её сирийскому союзнику для защиты от Турции, отмечается в статье.
 
Накануне российские военные совместно с сирийской пограничной службой провели первое патрулирование рядом с турецкой границей. Они контролировали отступление курдов из региона, на которое было отведено 150 часов.
 
Ранее турецкие власти поддерживали антиправительственные силы в Сирии. Но затем они решили, что будет лучше, если на границе сосредоточатся войска Асада, чем курды из СДС, которых Анкара считает террористами, поясняет издание.
 
Сделка между Москвой и Анкарой стала «фактическим признанием» сирийского лидера, считает эксперт британского аналитического центра Chatham House Лина Хатиб. «Асад и Россия рассматривают это признание как начало нормализации отношений международного сообщества с режимом Асада и в качестве показателя их победы в войне»,  заявила она.  
 
Трамп не проявлял интереса к свержению Асада и вывел американские войска из Сирии, чтобы покончить, как он выразился, с «бесконечными войнами» на Ближнем Востоке. После ухода американцев приграничная зона стала «пороховой бочкой», в которой турецкие, российские, сирийские и антиправительственные силы «разрушают мечту курдов об автономии», рассуждает издание.
 
Пентагон рассматривает возможность оставить небольшой контингент на севере-востоке Сирии для защиты нефтяных месторождений. США также дали понять, что часть выведенных войск может быть передислоцирована на запад Ирака, чтобы продолжить борьбу с ИГ*. Но представители Багдада встретили эту идею без особого энтузиазма и заявили, что не давали американцам своего разрешения, обращает внимание Daily Mail. 
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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