Daily Mail: курды поблагодарили Москву за спасение от «бедствий войны»

Лидер Сирийских демократических сил (СДС) Мазлум Абди выразил благодарность российским властям за то, что они спасли курдов от турецкого наступления. В то же время он выразил «опасение» относительно некоторых частей соглашения Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которое предусматривает сохранение присутствия подконтрольных Анкаре сил на севере Сирии, сообщает Daily Mail.

Курдские ополченцы поблагодарили Москву за то, что она спасла их от «бедствий войны». Они выступили с этим заявлением после того, как Владимир Путин заключил сделку, которая ограничит турецкое наступление в Сирии, пишет Daily Mail.

По словам издания, глава курдских Сирийских демократических сил (СДС) Мазлум Абди позвонил в Москву, чтобы «выразить благодарность Путину и России за их заинтересованность в разрешении конфликта». В то же время он выразил «опасения» относительно некоторых частей соглашения с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которое предусматривает сохранение военного турецкого присутствия на севере Сирии.

Между тем после выхода американцев из региона силы президента Башара Асада возвращаются в давно оставленные города и деревни «без единого выстрела». Брошенным США курдам не остаётся ничего другого, кроме как обратиться за помощью к Москве и её сирийскому союзнику для защиты от Турции, отмечается в статье.

Накануне российские военные совместно с сирийской пограничной службой провели первое патрулирование рядом с турецкой границей. Они контролировали отступление курдов из региона, на которое было отведено 150 часов.

Ранее турецкие власти поддерживали антиправительственные силы в Сирии. Но затем они решили, что будет лучше, если на границе сосредоточатся войска Асада, чем курды из СДС, которых Анкара считает террористами, поясняет издание.

Сделка между Москвой и Анкарой стала «фактическим признанием» сирийского лидера, считает эксперт британского аналитического центра Chatham House Лина Хатиб. «Асад и Россия рассматривают это признание как начало нормализации отношений международного сообщества с режимом Асада и в качестве показателя их победы в войне», — заявила она.

Трамп не проявлял интереса к свержению Асада и вывел американские войска из Сирии, чтобы покончить, как он выразился, с «бесконечными войнами» на Ближнем Востоке. После ухода американцев приграничная зона стала «пороховой бочкой», в которой турецкие, российские, сирийские и антиправительственные силы «разрушают мечту курдов об автономии», рассуждает издание.

Пентагон рассматривает возможность оставить небольшой контингент на севере-востоке Сирии для защиты нефтяных месторождений. США также дали понять, что часть выведенных войск может быть передислоцирована на запад Ирака, чтобы продолжить борьбу с ИГ*. Но представители Багдада встретили эту идею без особого энтузиазма и заявили, что не давали американцам своего разрешения, обращает внимание Daily Mail.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.