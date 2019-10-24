Der Tagesspiegel: идея Германии о «голубых касках» в Сирии вряд ли понравится России и Турции

Аннегрет Крамп-Карренбауэр права, когда говорит, что Европа больше не может вести себя в Сирии как сторонний наблюдатель, однако её предложение об отправке в страну «голубых касок» ООН вряд ли может иметь успех, пишет Сюзанне Гюстен в немецкой газете Der Tagesspiegel. По её мнению, север Сирии уже поделили между собой Путин и Эрдоган, и они не потерпят присутствия международных войск в безопасной зоне, поэтому Европе лучше подумать об участии в формировании послевоенного порядка в Сирии.

Путин и Эрдоган не потерпят международную зону безопасности, потому что уже поделили север Сирии между собой, пишет Сюзанне Гюстен в немецкой газете Der Tagesspiegel. Европе теперь предстоит решить, каким образом она намерена влиять на послевоенный порядок в регионе.

После российско-турецкой сделки в Сочи стало ясно, что зоны безопасности в том виде, в каком её предложила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, на севере Сирии не будет: он уже поделён между Россией и Турцией, отмечает корреспондент издания. Глава Кремля Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже решили, чьи военные и в каких областях вдоль границы Турции должны находиться. Присутствия международных миротворческих войск оба лидера там не потерпят, уверена автор статьи.

Конечно, Россия пообещала рассмотреть предложение немецкого министра обороны. Однако в самом крайнем случае международный контингент может быть допущен в регион лишь как вспомогательные подразделения на службе турецких и российских интересов, но не как самодостаточная сила, действующая под свою ответственность.

В связи с тем что мандат ООН на отправку «голубых касок» может быть получен в Совете Безопасности только с согласия Москвы, у Германии и Европы нет возможности организовать операцию ООН в соответствии с собственными представлениями, подчёркивает немецкая газета.

Тем не менее Крамп-Карренбауэр права, когда говорит, что Европе нельзя больше вести себя в Сирии, как посторонний наблюдатель, считает Сюзанне Гюстен. Волна беженцев 2015 года показала, насколько серьёзно конфликт затрагивает интересы Германии и Европы. Между тем, вмешаться европейцы могут, даже не отправляя войска, — если они действительно этого хотят. Пока что они только ходили кругами вокруг необходимости участия в урегулировании ситуации.

Германии и ЕС необходимо подумать о том, каким образом они могут повлиять на формирование послевоенного порядка в Сирии, советует автор статьи. При этом возникают сложные вопросы. Например, поддержит ли ЕС массовое возвращение беженцев из Турции в Сирию, если правительство в Анкаре взамен продолжит гарантировать, что Европу не накроет новая волна беженцев? И готова ли Европа предоставить миллиарды на восстановление Сирии? Хочет ли ЕС вести дела с сирийским президентом Башаром Асадом? Следует ли Германии забрать из сирийских лагерей своих граждан, вошедших в ИГ*? Ответов на эти вопросы пока не существует, отмечается в статье.

Между тем, даже если немецкому правительству не придётся решать вопрос об отправке солдат бундесвера в Сирию, участие в конфликте от этого не станет легче — в том числе и потому, что немцы и другие европейцы больше не могут полагаться на США, предостерегает журналист издания. Америка уходит из Сирии под аккомпанемент «хаотических комментариев» своего президента в Twitter и оставляет после себя вакуум, который сейчас заполняют Россия и Турция.

У европейцев не так много времени на обсуждения и определение своей позиции. На следующей неделе в Женеве начнутся переговоры по поводу новой сирийской конституции. «Поскольку европейские политики годами прятали головы в песок, они не принимали участия в выборе делегатов», — пишет издание.

Однако не всё потеряно: сейчас они ещё могут попытаться воздействовать на Россию с целью достичь уступок от сирийского правительства в конституционных переговорах. Даже без отправки военных в Сирию Германии и Европе есть чем заняться в отношении этой страны, заключает Сюзанне Гюстен в Der Tagesspiegel.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.