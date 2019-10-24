CNN: союзников Турции в Сирии заподозрили в совершении военных преступлений

Поддерживаемые Анкарой силы публикуют тревожные видеоролики о наступлении на севере Сирии, сообщает CNN. По информации телеканала, власти США полагают, что эти инциденты подпадают под военные преступления и за их совершение должны нести ответственность не только сами боевики, но и турецкое правительство.

Пугающие видеоролики о турецком наступлении приходят из Сирии. В них показано, что происходит с некоторыми курдами. Протурецкие боевики попались на совершении возможных военных преступлений. С репортажем корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш. И ещё раз предупреждаем: в сюжете содержатся шокирующие кадры.

Ужасные видеоролики продолжают поступать, но речь не только о типичной жестокости военного времени. Они демонстрируют нечто более уродливое, более радикальное. На этих кадрах показано, как во вторник протурецкие силы измывались над телами курдских бойцов — женщинами и мужчинами — около Эт-Телль-эль-Абьяда. По словам лидеров повстанцев, ответственные за случившееся бойцы были арестованы и будут наказаны.

Официальный представитель США заявляет, что эти боевики, которых поддерживает Турция, в основном представлены экстремистами, бывшими членами «Исламского государства»* и «Аль-Каиды»**. С самого начала их обвиняли в первобытной жестокости.

Это широко распространённое видео убийства курдской активистки Хеврин Халаф. Её телохранителей избили, а затем казнили. Мы нашли их машину, изрешечённую пулями и брошенную на трассе.

НИК ПЕЙТОН УОЛШ, старший международный корреспондент CNN: Подобные пугающие акты насилия заставили многих вновь задуматься о том, кого именно использует Турция в попытке добиться своих целей здесь, на севере Сирии.

В докладе о вскрытии, подлинность которого CNN не может подтвердить, говорится, что путешествующую активистку вытащили из машины за волосы и били по голове тупым твёрдым предметом, после чего её застрелили.

Некоторые видео, которые публикуют сами боевики, подтверждают теорию, что Турция настолько торопилась собрать ополчение, которое будет воевать на её стороне, что не проверила бойцов на экстремизм. Теперь она может быть привлечена к ответственности за военные преступления.

ДЖЕЙМС ДЖЕФФРИ, спецпредставитель Госдепа США по Сирии: Мы наблюдали несколько инцидентов, которые мы считаем военными преступлениями.

МАРК ЭСПЕР, глава Пентагона: Я тоже видел эти сообщения. Мы пытаемся отслеживать их. То, что происходит, ужасно. И если эти сообщения верны, а я предполагаю, что они верны, то, исходя из моих знаний о законе ведения сухопутной войны, они подпадают под военные преступления. Поэтому, на мой взгляд,требуются ответные меры. Я думаю, виновные должны быть привлечены к ответственности. Во многих случаях к ответственности должно быть привлечено турецкое правительство, потому что мы не можем позволять подобному случаться.

Турция и повстанцы отвергают многие обвинения и часто публикуют фотографии и ролики, чтобы показать, как жизнь на подконтрольных им территориях входит в привычное русло. Но некоторые изображения с демонстрацией поведения боевиков, которые они публикуют на собственном канале в Telegram, не сильно отличаются от старых видео ИГ.

Турция располагает лояльными силами в провинции Идлиб, куда, по данным западной разведки, просочились боевики «Аль-Каиды». Но неясно, какие повстанческие подразделения использует Турция. Остановятся ли эти люди, когда им прикажет Турция? Отдаст ли Турция такой приказ? И каким будет общество, которое они построят? Найдётся ли в нём место для ИГ или оно будет отвергнуто?

Ник Пейтон Уолш, CNN, Эрбиль, север Ирака.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 октября 2019 года.