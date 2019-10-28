Немецкий философ: западная демократия отступает под натиском России и Китая

30 лет назад западная модель либеральной демократии была «победителем истории», а сейчас она окружена врагами: внутренними и внешними, заявил в интервью Deutschlandfunk преподаватель философии из Свободного университета Берлина Штефан Гозепат. К тому же другие страны всё чаще начинают ориентироваться на авторитарные государства, например, Россию и Китай, потому что обещания западных политиков сильно расходятся с действительностью.
30 лет назад, когда рухнул Восточный блок, западная модель либеральной демократии с её рыночной экономикой и уважением к правам человека стала своего рода «победителем истории», заявил в интервью Deutschlandfunk преподаватель философии из Свободного университета Берлина Штефан Гозепат. Тогда альтернатив ей не было, но сейчас либеральная демократия переживает кризис. Она окружена врагами: внутренними, например, различными популистскими течениями, и внешними, то есть такими авторитарными государствами, как Россия и Китай.
При этом многие другие страны стали ориентироваться именно на них, а не на либеральную модель. И связано это с расхождениями между обещаниями в речах западных политиков и действительностью. «Звучат большие обещания большой свободы, в которой каждый сможет процветать, быть хозяином своей жизни и достичь благосостояния, — объясняет Гозепат. — А потом люди часто видят, к сожалению, удручающую реальность во многих государствах и говорят: «Да уж, из этого ничего не вышло» или «Результаты не оправдали ожиданий».
Это касается, к примеру, Африки, продолжает философ. Экономическая помощь Запада так и не принесла материку процветания. Благодаря финансовым вливаниям Пекина этого, возможно, получится добиться. По словам Гозепата, никакой глобальной альтернативы западной модели пока не существует. Однако не исключено, что в будущем Китай её предложит. «Изнутри она будет как бы авторитарной, но в то же время будет действительно выполнять обещания о процветании, вытаскивая миллионы людей из бедности», — объясняет философ. При всей критике в адрес Китая стоит признать, что это будет прогресс «всемирно-исторического значения», признаёт Гозепат. Также привлекательность западной модели демократии снижает тот факт, что многие страны, например, Венгрия и Польша в действительности переняли её нехотя, отмечает философ.
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