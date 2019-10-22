El País: Трамп сделал Вашингтон самым опасным местом в мире

Потакая диктаторам и пренебрегая конституцией, президент США Дональд Трамп сделал Вашингтон самым опасным местом во всём мире, пишет журналист Мойзес Наим в статье для El País. По словам Наима, из Белого дома исходит наибольшая угроза миру и стабильности.

В список наиболее опасных мест мира регулярно попадают Кашмир, Сирия, Персидский залив или Северный Кавказ, и небезосновательно, отмечает журналист и писатель Мойзес Наим в своей статье для El País.

Так, спор вокруг Кашмира неоднократно приводил к вооружённым противостояниям с участием Китая и обладающих ядерным оружием Индии и Пакистана, даже самое незначительное из которых может перерасти в серьёзную угрозу миру. Кроме того, локальные конфликты в Сирии, Персидском заливе и на Корейском полуострове потенциально могут стать международными.

Однако, по мнению Наима, этот список не может считаться полным без места, из которого исходят наиболее серьёзные угрозы мировой стабильности, — Вашингтона, а точнее Белого дома.

Хозяин Овального кабинета Дональд Трамп, пытаясь выставить себя экспертом по ведению переговоров и победителем любого противостояния, на самом деле терпит лишь неудачи, позволяя самым печально известным лидерам манипулировать собой.

В частности, «его новый друг, кровавый диктатор» Северной Кореи Ким Чен Ын, убедил Трампа, что готов свернуть свою ядерную программу в обмен на снятие американских санкций, а сам продолжает ядерные и ракетные испытания.

Авторитарный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убедил американского коллегу вывести войска из Сирии и позволить Анкаре вторгнуться на север страны против курдских Отрядов народной самообороны, несмотря на их роль в борьбе с терроризмом.

Более того, автору статьи очевидно, что Трампу комфортнее с его «лучшим другом» президентом России Владимиром Путиным, чем с собственным конгрессом. Одним из последних доказательств Наим называет голосование по резолюции, призывавшей осудить действия Турции в Сирии, вето на которую наложили только США и Россия.

Вместе с тем не стоит забывать о торговой войне против Китая, развязанной Трампом, решении выйти из ядерной сделки с Ираном и начале переговоров с «Талибаном»*.

Однако, по мнению Наима, наибольшую угрозу представляет не внешняя политика Белого дома, а внутренняя. «С каждым разом всё более дерзко и агрессивно Трамп испытывает на прочность конституцию и нормы, от которых зависит американская демократия», — полагает журналист.

При этом сильная демократия в США идёт на пользу не только самой стране, но и всему миру, пишет Мойзес Наим в статье для El País, именно поэтому попытки подорвать демократию, которые мы видим сегодня в Вашингтоне, делают этот город самым опасным местом в мире.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.