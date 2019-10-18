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Times: не то Моцарелла, не то Моторола — оговорка Трампа об итальянском президенте взбудоражила соцсети

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Президент США Дональд Трамп перепутал имя своего итальянского коллеги Серджо Маттареллы, заставив пользователей в социальных сетях гадать, что именно он сказал, сообщает The Times. Однако главной героиней встречи лидеров двух стран стала переводчица президента Италии, которую слова Трампа весьма озадачили.
Times: не то Моцарелла, не то Моторола — оговорка Трампа об итальянском президенте взбудоражила соцсети
Reuters

Эмоциональная реакция переводчицы итальянского президента Серджо Маттареллы на речь главы Белого дома Дональда Трампа на совместной пресс-конференции лидеров двух стран привлекла к себе внимание пользователей социальных сетей, пишет The Times.

Переводчица выглядела весьма озадаченной, когда Трамп заявил о культурной связи Италии и США, «насчитывающей тысячи лет со времён Древнего Рима», и неправильно произнёс имя итальянского коллеги, заставив её задуматься, как справиться с переводом.

Однако, как отмечает издание, особое замешательство у неё вызвали комментарии президента, касающиеся вопросов внутренней политики США.

«Где сервер (национального комитета Демократической партии США. — ИноТВ)? Почему ФБР так и не получило сервер? Я бы хотел увидеть сервер», — заявил Трамп, вызвав выражение «мучительного недоумения» на лице переводчицы.

При этом пользователи мнения пользователей соцсетей разделились: что же на самом деле сказал Трамп. Кто-то предположил, что американский лидер назвал коллегу «президентом Моцарелла», другие и вовсе услышали «президент Моторола».

Тем не менее нашлись и те, кто выступил в защиту Трампа, отметив, что ряд отцов-основателей вдохновлялись Древним Римом при создании принципов политической системы Соединённых Штатов. 

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источник
Times Великобритания Европа
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Дональд Трамп Италия Серджо Маттарелла социальные сети США
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