Times: не то Моцарелла, не то Моторола — оговорка Трампа об итальянском президенте взбудоражила соцсети

Президент США Дональд Трамп перепутал имя своего итальянского коллеги Серджо Маттареллы, заставив пользователей в социальных сетях гадать, что именно он сказал, сообщает The Times. Однако главной героиней встречи лидеров двух стран стала переводчица президента Италии, которую слова Трампа весьма озадачили.
Эмоциональная реакция переводчицы итальянского президента Серджо Маттареллы на речь главы Белого дома Дональда Трампа на совместной пресс-конференции лидеров двух стран привлекла к себе внимание пользователей социальных сетей, пишет The Times.
Переводчица выглядела весьма озадаченной, когда Трамп заявил о культурной связи Италии и США, «насчитывающей тысячи лет со времён Древнего Рима», и неправильно произнёс имя итальянского коллеги, заставив её задуматься, как справиться с переводом.
Однако, как отмечает издание, особое замешательство у неё вызвали комментарии президента, касающиеся вопросов внутренней политики США.
«Где сервер (национального комитета Демократической партии США. — ИноТВ)? Почему ФБР так и не получило сервер? Я бы хотел увидеть сервер», — заявил Трамп, вызвав выражение «мучительного недоумения» на лице переводчицы.
При этом пользователи мнения пользователей соцсетей разделились: что же на самом деле сказал Трамп. Кто-то предположил, что американский лидер назвал коллегу «президентом Моцарелла», другие и вовсе услышали «президент Моторола».
Тем не менее нашлись и те, кто выступил в защиту Трампа, отметив, что ряд отцов-основателей вдохновлялись Древним Римом при создании принципов политической системы Соединённых Штатов.
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